«Змеиная траектория!» Волшебный гол 2Drots на «Петровском»

Сегодня играется 4-й тур Winline Медиалиги. На легендарном «Петровском» рубились 2Drots и «Чисто Питер».

К середине второго тайма «дроты» комфортно вели – 2:0. Питерцы наседали и казалось, что вот-вот могут запустить камбэк. Но все решил хавбек 2Drots Бала. Он оказался на левом углу вратарской и шарахнул в по воротам.

Гол особенно впечатляет с повтора из-за ворот – матч поднялся в верхнюю точку и, обогнув голкипера, изящно нырнул в дальний угол. Какой же топ!

«Что за траектория, вау! Это удар со свалом, с внешней. Змеиная траектория!» – восхищался за кадром Дмитрий Шнякин.

Через несколько минут Бала попытался повторить дальний удар, но уже с центра.

Кто такой Бала?

23-летний полузащитник Александр Балашов учился в школах «Локомотива» и «Динамо». В 2017-м он закончил академию и начал играть в КФК. Платили 17,5 тысяч рублей в месяц, параллельно Бала учился в университете. После 3,5 лет в таком режиме Саша закончил с футболом и устроился в магазин Nike – там отработал еще полтора года.

В медийном футболе Бала с лета 2022-го. Провел сезон за «На Спорте», а в начале 2023-го ушел на повышение в 2Drots. Здесь он в основном выходит на замену. Гол «Чисто Питер» – третий для Балы в составе «дротов».

«Вот так продавец продает во всех смыслах себя», – шутил Шнякин во время супергола Балы. В этот момент комментатору давал интервью игрок «ЧП» и комик Антон Бандерас. «Я думаю, что он на складе нашел такие бутсы, они прямо бьют хорошо по мячу», – согласился Бандерас.

2Drots разгромили «Чисто Питер» на «Петровском». У игрока, которым интересуется «Пари НН», 1+1

Перед матчем 2Drots и «Чисто Питер» был масштабный разогрев – команды конфликтовали на протяжении двух месяцев. Но дать отпор не только медийно, но и на поле, у питерцев не получилось. Сегодня 2Drots победили 3:0.

Ближе к концу первого тайма 2Drots шикарно разогнали атаку: Гаучо изящно ассистировал, а Слон забил.

Через несколько минут центральный защитник Гудай заработал пенальти, а Гаучо легко реализовал попытку.

Кстати, боссы 2Drots сразу обрадовали Гудая – за заработанный пенальти ему тоже выплатят премиальные, как за гол или ассист.

На этой неделе журналист Иван Карпов опубликовал инсайд – «Пари НН» интересуется Гаучо. В клубе опровергли информацию, но в любом случае Гаучо сейчас самый привлекательный игрок Медиалиги. У форварда 3+1 в трех матчах Медиалиги, а если считать все турниры, то Гаучо совершает голевое действие уже в пятом матче подряд.

Следующий матч 2Drots сыграют в четверг, 28 сентября – против «Химок» в 1/32 Пути регионов Кубка России.