42-летний Павлюченко оформил хет-трик в Медиалиге. Говорят, он самый высокооплачиваемый игрок лиги

Закрыл все вопросы.

Неделю назад Fight Nights, за который до сих пор бьется Роман Павлюченко отлетел в WInline Медиалиге главному медиафутбольному клубу среди простых смертных (после «Амкала» и 2Drots) «БроукБойз» – 2:6. СуперПава заменили во втором тайме, психанув, он ушел в раздевалку, не дожидаясь финального свистка.

А еще среди неделе был опубликован рейтинг зарплат футболистов Медиалига. По информации блогера Нечая, который и составил этот рейтинг, самым высокооплачиваемым стал Роман Павлюченко с доходом до 500 тысяч рублей в месяц.

Но в эти выходные Павлюченко закрыл все – оформил хет-трик в матче 4-го тура против «Бей Беги» Джикии и Соболева.

Сначала в английском стиле замкнул подачу с фланга и сделал счет 4:2.

А потом «Бей Беги», чтобы отыграться взяли бонусный мяч (гол забитый таким мячом засчитывается за два). Этим оранжевым мячом Павлюченко замкнул прострел с левого фланга от Эль Матадора и установил финальный счет – 6:2

В трансляции Павлюченко, кстати, ответил и на вопросы о зарплате в 500 тысяч: «Я получаю 500 тысяч в месяц? Кто это сказал?! – поинтересовался у корреспондента Роман. – Передай ему, что я половину ему буду платить, когда мне столько будут платить! Нет такой зарплаты, бред собачий. Я играю из-за любви к футболу».

Вопросы по уходу в раздевалку в прошлом туре снял еще до матча спортдир Fight Nights Дмитрий Шишков. «Мы нормально отреагировали. Просто матч такой, потому что поднасрали в начале, – сказал Шишков Sports.ru. – Бывает такое, он человек с опытом. У всех бывают нервные срывы. Потом я и Камил [Гаджиев] с ним поговорили – все нормально. Рома сам сказал, что немного вспылил».