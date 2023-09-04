Mia Boyka
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42-летний Павлюченко оформил хет-трик в Медиалиге. Говорят, он самый высокооплачиваемый игрок лиги

Winline Медиалига Winline Медиалига
Fight Nights Fight Nights
Роман Павлюченко Роман Павлюченко
Медиафутбол Медиафутбол

Закрыл все вопросы.

Неделю назад Fight Nights, за который до сих пор бьется Роман Павлюченко отлетел в WInline Медиалиге главному медиафутбольному клубу среди простых смертных (после «Амкала» и 2Drots) «БроукБойз» – 2:6. СуперПава заменили во втором тайме, психанув, он ушел в раздевалку, не дожидаясь финального свистка.

А еще среди неделе был опубликован рейтинг зарплат футболистов Медиалига. По информации блогера Нечая, который и составил этот рейтинг, самым высокооплачиваемым стал Роман Павлюченко с доходом до 500 тысяч рублей в месяц.

Но в эти выходные Павлюченко закрыл все – оформил хет-трик в матче 4-го тура против «Бей Беги» Джикии и Соболева.

Сначала в английском стиле замкнул подачу с фланга и сделал счет 4:2.

А потом «Бей Беги», чтобы отыграться взяли бонусный мяч (гол забитый таким мячом засчитывается за два). Этим оранжевым мячом Павлюченко замкнул прострел с левого фланга от Эль Матадора и установил финальный счет – 6:2

В трансляции Павлюченко, кстати, ответил и на вопросы о зарплате в 500 тысяч: «Я получаю 500 тысяч в месяц? Кто это сказал?! – поинтересовался у корреспондента Роман. – Передай ему, что я половину ему буду платить, когда мне столько будут платить! Нет такой зарплаты, бред собачий. Я играю из-за любви к футболу».

Вопросы по уходу в раздевалку в прошлом туре снял еще до матча спортдир Fight Nights Дмитрий Шишков. «Мы нормально отреагировали. Просто матч такой, потому что поднасрали в начале, – сказал Шишков Sports.ru. – Бывает такое, он человек с опытом. У всех бывают нервные срывы. Потом я и Камил [Гаджиев] с ним поговорили – все нормально. Рома сам сказал, что немного вспылил».

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