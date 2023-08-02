Он работал в «Пятерочке» и никогда не играл в профи. Сегодня его гол вывел 2Drots в 1/32 Кубка России

Сегодня в медиафутболе праздник – 2Drots пробились в 1/32 Кубка России. Еще никогда медийные клубы не забирались так высоко.

Один из авторов успеха 2Drots – 23-летний ганский форвард Гаучо. В трех матчах Кубка у него два гола, ассист и заработанный пенальти. Результативность Гаучо наверняка удивляет даже фанатов 2Drots, ведь еще недавно форвард был в кризисе.

Ниже – история о непростом пути Гаучо.

В третьем сезоне Медиалиги у Гаучо один гол в 9 матчах. После проигранного финала одноклубник обвинил его в слабой результативности

2023-й начался для 2Drots с проблем – команду покинул форвард Сергей Кутузов. Это безоговорочно лучший нападающий медиафутбола: он забивал в Кубке России, в финале МФЛ-1 и каждый сезон попадал в топ бомбардиров Медиалиги.

Замену нашли изнутри – основным стал Гаучо. Он перешел из Reality в 2Drots, но при Кутузе чаще сидел на замене. Уход Кутуза стал шансом для Гаучо, но получилось так себе.

Гаучо выходил в старте в каждом матче, но не забивал. Первый гол Гаучо оформил лишь в последнем туре группового этапа МФЛ-3, «Деньгам» (одной из худших команд сезона), в пустые ворота.

Ощущалось, что 2Drots не хватает забивного форварда – на групповом этапе наколотили лишь 11 голов (7-е место среди всех команд). Обязанности Гаучо распределили между собой Стиль (4 гола в МФЛ-3), Слон (3) и Манна (2).

В плей-офф тенденция продолжилась: Гаучо не забил «Десятке» (2:0), «Амкалу» (1:0) и «Родине Медиа» (1:3). Поражение в финале от Родины Медиа стало первым для 2Drots в финалах Медиалиги – два прошлых они выиграли. После матча хавбек 2D Слон (Владислав Ослоновский) намекнул, кто в команде недоработал:

«Такие матчи без забивающего нападающего не выигрываются. Буду умолять руководство вернуть Кутуза , потому что если он хотя бы 20 минут провел в этой игре, мы бы 5:1 выиграли.

Гаучо – молодец, но нам не хватает забивного нападающего. Мы в финале, а у нас нападающий один гол забил. Мы на шкирке тащили команду».

Но нельзя сказать, что Гаучо был бесполезен. В третьем сезоне он отдал 4 ассиста (больше всех в 2Drots) и много играл на команду.

«На мой взгляд на результативность Гаучо влияет нетипичная игра для нападающего, – рассказывал форвард ФК «Деньги» Дамир Трегулов Sports.ru. – Он очень много обыгрывает, владеет мячом и вытаскивает его в финальную треть поля – это очень большая редкость для центрального нападающего .

Если бы он был только в штрафной площади, я думаю, он бы забивал намного больше».

Сейчас Гаучо – топ-форвард 2Drots. В трех матчах Кубка два гола, ассист и заработанный пенальти

Финал третьего сезона Медиалиги сыграли 1 июля. Прошло совсем немного времени, но мы видим нового Гаучо. Несмотря на усиление (в августе в 2Drots перешел воспитанник «Спартака» форвард Данила Прошляков) ганец остался основным нападающим. Теперь Гаучо сочетает объемную игру на команду с результативностью.

• В 1/256 против «Сахалина» Гаучо не забил, но обводил так много, что вошел в топ лучших дриблеров Кубка – 10 обводок, 77% успешных. А еще заработал пенальти, который реализовал Гудай.

• В 1/128 против «Мурома» Гаучо забил в стиле Думбия: принял спиной к воротом, оттеснил защитника и хладнокровно реализовал.

Над форвардом подшутил даже телеграм-канал «Матч ТВ»: «Это не ложная тревога! Реально забил! Это случилось!»

• Голевая серия продолжилась в 1/64: Гаучо сначала отдал ассист (пусть и от ноги Логи) на Манну, а во втором тайме головой замкнул навес.

В команде очень рады ренессансу Гаучо. После матча с «Муромом» тренер 2D Дмитрий Кузнецов закончил победную речь теплыми словами в адрес ганца: «Ребята, и хочется персонально поздравить Гаучо». Раздевалка взорвалась аплодисментами.

Кто такой Гаучо? Родился в Гане, пытался попасть в «Даллас», работал на складе «Пятерочки»

У Гаучо пестрая биография.

Он родился в Гане и с детства занимался футболом. Кстати, на самом деле парня зовут Годфрид Клоцей, а Гаучо – прозвище от бабушки. С начальной школы и до университета ему платили стипендию как перспективному футболисту. После учебы Гаучо пробивался в МЛС – у него был вариант с клубом «Даллас». Ганец трижды пытался получить визу – безуспешно.

В 2018-м Гаучо (на тот момент ему было 19) оказался в России. Местный агент пообещал устроить его в Европу. Ганец взял с собой 1,5 тысячи долларов и сразу нарвался на обман: таксист в аэропорту потребовал 600 долларов за поездку в город. Спас полицейский – узнал, сколько у Гаучо попросили денег, заказал нормальное такси и даже накормил.

С просмотром в Европе не получилось (агент просто не приехал на встречу), но Гаучо остался в России: играл за любительские команды в Москве и подрабатывал в «Пятерочке».

«Это моя первая работа в России, – рассказывал Гаучо. – На моркови: мыл, чистил, выкладывал. Так и жил: работа-игра, работа-игра».

Получается, что Гаучо – редкий футболист 2Drots с нулем минут в профессиональном футболе.

В Медиалиге Гаучо с первого сезона. Он стал лучшим бомбардиром МФЛ-1 в составе Reality, а перед стартом МФЛ-2 перешел в 2Drots. Многие считают, что Гаучо мог бы играть в профи. Вот что говорил Роман Орещук – агент, который устроил Бориса Фартуну (еще одного игрока 2D) в КАМАЗ.

«Я бы еще Гаучо рекомендовал. По сегодняшней игре (матч 5-го тура Медиалиги 2Drots – «Эгриси» – Sports.ru) он, конечно, просто красавец. Все принял, все отдал, все по уму. Не понимаю, что он здесь делает, почему клубы им не интересуются. Для ФНЛ он уже готовый игрок».

Интересно, надолго ли Гаучо в 2Drots?

Фото: Winline Медиалига; https://t.me/celebrity_cup