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Он работал в «Пятерочке» и никогда не играл в профи. Сегодня его гол вывел 2Drots в 1/32 Кубка России

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Гаучо Гаучо
Медиафутбол Медиафутбол

Сегодня в медиафутболе праздник – 2Drots пробились в 1/32 Кубка России. Еще никогда медийные клубы не забирались так высоко.

Один из авторов успеха 2Drots – 23-летний ганский форвард Гаучо. В трех матчах Кубка у него два гола, ассист и заработанный пенальти. Результативность Гаучо наверняка удивляет даже фанатов 2Drots, ведь еще недавно форвард был в кризисе.

Ниже – история о непростом пути Гаучо.

В третьем сезоне Медиалиги у Гаучо один гол в 9 матчах. После проигранного финала одноклубник обвинил его в слабой результативности

2023-й начался для 2Drots с проблем – команду покинул форвард Сергей Кутузов. Это безоговорочно лучший нападающий медиафутбола: он забивал в Кубке России, в финале МФЛ-1 и каждый сезон попадал в топ бомбардиров Медиалиги. 

Замену нашли изнутри – основным стал Гаучо. Он перешел из Reality в 2Drots, но при Кутузе чаще сидел на замене. Уход Кутуза стал шансом для Гаучо, но получилось так себе.

Гаучо выходил в старте в каждом матче, но не забивал. Первый гол Гаучо оформил лишь в последнем туре группового этапа МФЛ-3, «Деньгам» (одной из худших команд сезона), в пустые ворота.

Ощущалось, что 2Drots не хватает забивного форварда – на групповом этапе наколотили лишь 11 голов (7-е место среди всех команд). Обязанности Гаучо распределили между собой Стиль (4 гола в МФЛ-3), Слон (3) и Манна (2).

В плей-офф тенденция продолжилась: Гаучо не забил «Десятке» (2:0), «Амкалу» (1:0) и «Родине Медиа» (1:3). Поражение в финале от Родины Медиа стало первым для 2Drots в финалах Медиалиги – два прошлых они выиграли. После матча хавбек 2D Слон (Владислав Ослоновский) намекнул, кто в команде недоработал: 

«Такие матчи без забивающего нападающего не выигрываются. Буду умолять руководство вернуть Кутуза, потому что если он хотя бы 20 минут провел в этой игре, мы бы 5:1 выиграли.

Гаучо – молодец, но нам не хватает забивного нападающего. Мы в финале, а у нас нападающий один гол забил. Мы на шкирке тащили команду».

Но нельзя сказать, что Гаучо был бесполезен. В третьем сезоне он отдал 4 ассиста (больше всех в 2Drots) и много играл на команду.  

«На мой взгляд на результативность Гаучо влияет нетипичная игра для нападающего, – рассказывал форвард ФК «Деньги» Дамир Трегулов Sports.ru. – Он очень много обыгрывает, владеет мячом и вытаскивает его в финальную треть поля – это очень большая редкость для центрального нападающего

Если бы он был только в штрафной площади, я думаю, он бы забивал намного больше».

Сейчас Гаучо – топ-форвард 2Drots. В трех матчах Кубка два гола, ассист и заработанный пенальти

Финал третьего сезона Медиалиги сыграли 1 июля. Прошло совсем немного времени, но мы видим нового Гаучо. Несмотря на усиление (в августе в 2Drots перешел воспитанник «Спартака» форвард Данила Прошляков) ганец остался основным нападающим. Теперь Гаучо сочетает объемную игру на команду с результативностью. 

• В 1/256 против «Сахалина» Гаучо не забил, но обводил так много, что вошел в топ лучших дриблеров Кубка – 10 обводок, 77% успешных. А еще заработал пенальти, который реализовал Гудай.

• В 1/128 против «Мурома» Гаучо забил в стиле Думбия: принял спиной к воротом, оттеснил защитника и хладнокровно реализовал.

Над форвардом подшутил даже телеграм-канал «Матч ТВ»: «Это не ложная тревога! Реально забил! Это случилось!»

• Голевая серия продолжилась в 1/64: Гаучо сначала отдал ассист (пусть и от ноги Логи) на Манну, а во втором тайме головой замкнул навес.

В команде очень рады ренессансу Гаучо. После матча с «Муромом» тренер 2D Дмитрий Кузнецов закончил победную речь теплыми словами в адрес ганца: «Ребята, и хочется персонально поздравить Гаучо». Раздевалка взорвалась аплодисментами.

Кто такой Гаучо? Родился в Гане, пытался попасть в «Даллас», работал на складе «Пятерочки»

У Гаучо пестрая биография.

Он родился в Гане и с детства занимался футболом. Кстати, на самом деле парня зовут Годфрид Клоцей, а Гаучо – прозвище от бабушки. С начальной школы и до университета ему платили стипендию как перспективному футболисту. После учебы Гаучо пробивался в МЛС – у него был вариант с клубом «Даллас». Ганец трижды пытался получить визу – безуспешно.

В 2018-м Гаучо (на тот момент ему было 19) оказался в России. Местный агент пообещал устроить его в Европу. Ганец взял с собой 1,5 тысячи долларов и сразу нарвался на обман: таксист в аэропорту потребовал 600 долларов за поездку в город. Спас полицейский – узнал, сколько у Гаучо попросили денег, заказал нормальное такси и даже накормил.

С просмотром в Европе не получилось (агент просто не приехал на встречу), но Гаучо остался в России: играл за любительские команды в Москве и подрабатывал в «Пятерочке». 

«Это моя первая работа в России, – рассказывал Гаучо. – На моркови: мыл, чистил, выкладывал. Так и жил: работа-игра, работа-игра».

Получается, что Гаучо – редкий футболист 2Drots с нулем минут в профессиональном футболе.

В Медиалиге Гаучо с первого сезона. Он стал лучшим бомбардиром МФЛ-1 в составе Reality, а перед стартом МФЛ-2 перешел в 2Drots. Многие считают, что Гаучо мог бы играть в профи. Вот что говорил Роман Орещук – агент, который устроил Бориса Фартуну (еще одного игрока 2D) в КАМАЗ.

«Я бы еще Гаучо рекомендовал. По сегодняшней игре (матч 5-го тура Медиалиги 2Drots – «Эгриси» – Sports.ru) он, конечно, просто красавец. Все принял, все отдал, все по уму. Не понимаю, что он здесь делает, почему клубы им не интересуются. Для ФНЛ он уже готовый игрок».

Интересно, надолго ли Гаучо в 2Drots?

Фото: Winline Медиалига; https://t.me/celebrity_cup

2Drots вышли в 1/32 Кубка России. Первыми из медиакоманд

13 комментариев

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Александр Русанов
Удачи. Будет неплохо, если Медиалига начнет готовить игроков для низших дивизионов, а не наоборот
+12
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CJ7
Без приколов, Гаучо - уникальный игрок. Это топ. Отправь его сейчас в любую команду РПЛ, он там не затеряется. Я на полном серьёзе. Я не могу даже привести аналог известного футболиста, который мог бы обладать его качествами, чтобы для сравнения. Напористый, игра корпусом, дриблинг на 1 квадратном метре против 2-3-4, и самое главное успешный дриблинг, скорость, выносливость, голевое чутье, удар, прекрасное видение поля, он может и любит опускаться в глубину и отдавать голевые и предголевые. От него цз Мойсес из ЦСКА так настрадался, что в одном эпизоде Гао просто затаранил его корпусом под жестким прессингом. Мойсесу оставалось только упасть и просить фол, но его не было, хотя мойсес сам габаритный игрок. Гаучо выбивался из самых низов, у него сложная судьба, но если бы ему повезло чуть больше, чем оказаться в России, мы бы сейчас наблюдали за ним по телеку.
+8
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+6
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Всё знаю
Ответ Александр Русанов
Удачи. Будет неплохо, если Медиалига начнет готовить игроков для низших дивизионов, а не наоборот
Ну во вторую лигу никто не пойдёт, просто неинтересно ребятам будет.
Остаётся только фнл или рпл.
Для рпл слабые.
Остаётся фнл.
Хочется, чтобы в след. круге попалась команда именно с фнл.
Интересно будет посмотреть на разницу. Если она есть вообще.
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+3
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Александр Русанов
Ответ Всё знаю
Ну во вторую лигу никто не пойдёт, просто неинтересно ребятам будет. Остаётся только фнл или рпл. Для рпл слабые. Остаётся фнл. Хочется, чтобы в след. круге попалась команда именно с фнл. Интересно будет посмотреть на разницу. Если она есть вообще.
Вроде как гарантированно команду ФНЛ получат - 18 команд Первой лиги и 14 команд-победителей первых трех стадий (вторая лига и любители). Волгарь сейчас вообще сладкий кусок. Кубань по традиции может кому угодно слить. С остальными шансы конечно ничтожны. Черноморец было бы круто, команда с историей, ей хайп не помешает
+1
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Иван Мешков
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/soccersoul/3187717.html
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Александр Беляков
На самом деле играет очень неплохо. Если поставить в Зенит , 5-7 голов забьёт)
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Артем Галкин
Текстильщик,тут опять гребни. Твой выход.
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Любитель побеждать
Ответ Всё знаю
Ну во вторую лигу никто не пойдёт, просто неинтересно ребятам будет. Остаётся только фнл или рпл. Для рпл слабые. Остаётся фнл. Хочется, чтобы в след. круге попалась команда именно с фнл. Интересно будет посмотреть на разницу. Если она есть вообще.
Слабые для РПЛ глобально и если без постоянного прогресса, но чо в РПЛ нет игроков их уровня? Типа Гаучо слабее того клоуна, сына инвестора из прошлогодних Химок?
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Всё знаю
Ответ Любитель побеждать
Слабые для РПЛ глобально и если без постоянного прогресса, но чо в РПЛ нет игроков их уровня? Типа Гаучо слабее того клоуна, сына инвестора из прошлогодних Химок?
Ну гурамчика-младшего вообще за футболиста считать нельзя)
Все же понимают, как он в футболе оказался.
Не говоря уж про Арсенал
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Всё знаю
Ответ Александр Русанов
Вроде как гарантированно команду ФНЛ получат - 18 команд Первой лиги и 14 команд-победителей первых трех стадий (вторая лига и любители). Волгарь сейчас вообще сладкий кусок. Кубань по традиции может кому угодно слить. С остальными шансы конечно ничтожны. Черноморец было бы круто, команда с историей, ей хайп не помешает
Ну вот будет интересно уже.
Ведь все команды, ну кроме Текстильщика - были проходимы для дротов.
А уже в победе над Сахалином и Динамо я даже не сомневался.
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Alex Serpen
Ответ CJ7
Без приколов, Гаучо - уникальный игрок. Это топ. Отправь его сейчас в любую команду РПЛ, он там не затеряется. Я на полном серьёзе. Я не могу даже привести аналог известного футболиста, который мог бы обладать его качествами, чтобы для сравнения. Напористый, игра корпусом, дриблинг на 1 квадратном метре против 2-3-4, и самое главное успешный дриблинг, скорость, выносливость, голевое чутье, удар, прекрасное видение поля, он может и любит опускаться в глубину и отдавать голевые и предголевые. От него цз Мойсес из ЦСКА так настрадался, что в одном эпизоде Гао просто затаранил его корпусом под жестким прессингом. Мойсесу оставалось только упасть и просить фол, но его не было, хотя мойсес сам габаритный игрок. Гаучо выбивался из самых низов, у него сложная судьба, но если бы ему повезло чуть больше, чем оказаться в России, мы бы сейчас наблюдали за ним по телеку.
Дрогбу на минималках напоминает.
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Денис Смирнов
Автор
Ответ Артем Галкин
Текстильщик,тут опять гребни. Твой выход.
опять не смогут в большинстве победить, до серии пенальти затянут?
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