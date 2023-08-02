Mia Boyka
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2Drots вышли в 1/32 Кубка России. Первыми из медиакоманд

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Вау!

2Drots обыграли «Динамо» Киров и первыми в истории медиафутбола вышли в 1/32 финала Кубка России.

Еще раз: медийные команды не забирались так далеко в Кубке России.

В сезоне-2023/24 в Кубке сыграли три медиаклуба. 2Drots оказались самыми успешными и прошли три команды Второй лиги.

• В 1/256 на почти родном «Москвиче» обыграли «Сахалин» – 2:0.

• Выездной матч в Муром: победа 3:1, невероятный местный колорит и толпа болельщиков на поле сразу после финального свистка.

• В 1/64 2Drots ожидал самый экзотичный выезд в истории. Вместо Кирова – сухой док в Мурманской области. «Самураи» легко адаптировались: забили Манна и Гаучо.

Остальные медиакоманды не дотянулись до 2Drots.

В этом сезоне в Кубке России стартовал действующий чемпион Winline Медиалиги – «Родина Медиа». Команда Дмитрия Тарасова не впечатлила: разгром от вологодского «Динамо» (0:3) уже в первом раунде.

«Амкал» выдал суперматч против «Знамени»: с удалением, мегаголом Катрича и фейлом тренера «Знамени». Но в 1/128 уступил ивановскому «Текстильщику» по пенальти. После игры в телеграм-канале «Текстильщика» появился пост – «Убийцы медиафутбола». При этом «Амкал» почти весь второй тайм играл в меньшинстве.

В прошлом сезоне 2Drots сыграли хуже – прошли только одну стадию

Медиакоманды дебютировали в Кубке России в сезоне-2022/23. «Амкал» выступил лучше всех и пробился в 1/64 финала. Сначала обыграли красногорский «Зоркий». Победа любительского клуба над профи так шокировала, что руководство «Зоркого» уволило главного тренера Дениса Лопатина. Дальше была минимальная победа над «Тверью» и поражение по пенальти от питерской «Звезды».

2Drots выглядели чуть хуже: разгромили «Чертаново» (3:0), но в 1/128 проиграли по пенальти ивановскому «Текстильщику».

Теперь 2Drots первыми из медиафутбола добрались до команды ФНЛ.

Матч Кубка России в сухом доке в Белокаменке: как это смотрелось?

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

9 комментариев

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Андрей Балабаев
Игроки уровня второй лиги прошли команду второй лиги. В чëм собственно событие?
+56
-4
+52
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chekatilo
"место Кирова – сухой док в Муромской области"

Муром во Владимирской области знаю, Мурманскую область тоже знаю. А Муромская - это как?
+34
-1
+33
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Mohnatiy
И чё?
+3
0
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Александр Сачков
А почему без капслока?
+2
-1
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KettyPerry
Да кстати. Нормальная такая развлекуха с этими недоклубами медиалигскими) в условиях когда был доступ к международным соревам, да, смотрелось бы как дич, а так... Наблюдать как Зенит берёт 786 чемпионат России? ) нормальный ход с приглашением таких команд.
+6
-6
0
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Alex Serpen
Ответ Андрей Балабаев
Игроки уровня второй лиги прошли команду второй лиги. В чëм собственно событие?
В том, что это частная команда, которая делает продакшн на уровне команд РПЛ, не сосёт деньги из госбюджета и имеет много поклонников по всей России.
0
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0
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