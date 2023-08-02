2Drots вышли в 1/32 Кубка России. Первыми из медиакоманд

Вау!

2Drots обыграли «Динамо» Киров и первыми в истории медиафутбола вышли в 1/32 финала Кубка России.

Еще раз: медийные команды не забирались так далеко в Кубке России .

В сезоне-2023/24 в Кубке сыграли три медиаклуба. 2Drots оказались самыми успешными и прошли три команды Второй лиги.

• В 1/256 на почти родном «Москвиче» обыграли «Сахалин» – 2:0.

• Выездной матч в Муром: победа 3:1, невероятный местный колорит и толпа болельщиков на поле сразу после финального свистка.

• В 1/64 2Drots ожидал самый экзотичный выезд в истории. Вместо Кирова – сухой док в Мурманской области. «Самураи» легко адаптировались: забили Манна и Гаучо.

Остальные медиакоманды не дотянулись до 2Drots.

В этом сезоне в Кубке России стартовал действующий чемпион Winline Медиалиги – «Родина Медиа». Команда Дмитрия Тарасова не впечатлила: разгром от вологодского «Динамо» (0:3) уже в первом раунде.

«Амкал» выдал суперматч против «Знамени»: с удалением, мегаголом Катрича и фейлом тренера «Знамени». Но в 1/128 уступил ивановскому «Текстильщику» по пенальти. После игры в телеграм-канале «Текстильщика» появился пост – «Убийцы медиафутбола». При этом «Амкал» почти весь второй тайм играл в меньшинстве.

В прошлом сезоне 2Drots сыграли хуже – прошли только одну стадию

Медиакоманды дебютировали в Кубке России в сезоне-2022/23. «Амкал» выступил лучше всех и пробился в 1/64 финала. Сначала обыграли красногорский «Зоркий». Победа любительского клуба над профи так шокировала, что руководство «Зоркого» уволило главного тренера Дениса Лопатина. Дальше была минимальная победа над «Тверью» и поражение по пенальти от питерской «Звезды».

2Drots выглядели чуть хуже: разгромили «Чертаново» (3:0), но в 1/128 проиграли по пенальти ивановскому «Текстильщику».

Теперь 2Drots первыми из медиафутбола добрались до команды ФНЛ.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев