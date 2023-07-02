«Амкал» показал форму для Кубка России. Черно-золотая с отсылкой к главному трофею в истории клуба

1 августа «Амкал» стартует в своем втором розыгрыше Фонбет Кубка России. Благодаря бронзе в Winline Медиалиге клуб получил путевку в Путь регионов, где в первом раунде сыграет с ФК «Знамя Ногинск». Матч пройдет в Москве на 4-м поле Академии «Спартака». Начало в 19:30.

Для старта в турнире «Амкал» совместно с техническим партнером Jogel подготовил новую форму. Черные футболки с золотыми вставками и изображением Кубка России.

Специальная форма к Кубку России – в первую очередь необходимость. Форма для медиафутбольных турниров не проходит по регламенту

Новая форма – не только красивый способ дополнительно привлечь к себе внимание для медиафутбольных клубов. Это скорее необходимость, потому что к форме есть конкретные требования, прописанные в регламенте.

Согласно пункту регламента 8.25. экипировка участников матча должна соответствовать правилам игры, а также требованиям, установленным Регламентами РПЛ, Первой лиг, Вторых лиг «Дивизион А» и «Дивизион Б», ЛФК (в зависимости от принадлежности Клубов к Лиге). Надписи с фамилиями (псевдонимами) игроков на задней стороне футболки на русском языке обязательны для всех участников матчей. Так как у медиафутбольных клубов обычно все нанесение на латинице, новый комплект – необходимость. А еще на форму для Кубка нельзя нанести логотип генерального спонсора «Амкала» – букмекерской компании Pari, ведь у турнира титульный спонсор Фонбет. Конфликт интересов.

Новая форма отсылает к главному трофею в истории «Амкала», а пиксельный кубок символизирует мониторы

И если перед прошлым розыгрышем турнира «Амкал» покупал форму в последний момент в магазине, выбирая из того, что есть, то в новом кипа одного из флагманов медиафутбола готовилась специально и наполнена отсылками.

«Кубок России по футболу – старейший турнир страны, наша расцветка новой формы с презентацией отсылают к временам княжеств, и черно-золотые цвета символизируют роскошь и богатство королевских дворцов, а также напоминают вам о чемпионской форме с турнира МКС-2021 Один пиксель – просто маленькая деталь, но если их много, то получается Кубок – наша заветная цель. Этот сложный путь так ценен для нас, потому что мы будем проходить его вместе с вами, и наша мечта – делать это как можно дольше. Все эти пиксели – это мониторы, на которых вы смотрели на нас все эти годы и благодаря которым мы и вышли из андеграунда на экраны телевизоров в каждом доме», – сообщает телеграм-канал клуба.

Фото: телеграм-канал «Амкала»