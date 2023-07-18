До Кубка допустили две «Родины» – из ФНЛ и медиафутбольную (их объединяет не только название). А так можно?

В начале августа стартует 1/256 финала Кубка России. Значит, в игру вступают медиафутбольные клубы. В понедельник они узнали своих соперников: 2Drots сыграет против «Сахалина», «Амкалу» досталось «Знамя», а «Родине Медиа» – «Динамо» из Вологды.

Если «Родина Медиа» пройдет достаточно далеко, то может встретиться с «Родиной». Их объединяют не только названия, но и достаточно близкое сотрудничество.

«Родина» помогла «РМ» инфраструктурой и игроками, а тренеры записывали мотивационное видео перед финалом Winline Медиалиги

Да-да, в новом Кубке сыграют сразу два клуба под одним брендом.

«Родина» – проект миллиардера Сергея Ломакина, один из лидеров ФНЛ, играл в стыках за РПЛ.

«Родина Медиа» – команда Дмитрия Тарасова и музыкального продюсера T-Killah. Чемпион Медиалиги.

Клубы действительно связаны друг с другом: тренируются на одной базе, «Родина» отдает игроков в аренду «РМ», а тренеры «Родины» перед финалом Медиалиги даже записывали видео в поддержку медийной команды. Переходы между клубами тоже были, хотя и не очень многочисленные. «Мы с Димой изначально не хотели столкнуться с хейтом из-за статуса фарм-клуба и кучи игроков «Родины», которых спустили ради игровой практики. Нам хотелось собрать свой костяк», – объяснял T-Killah в интервью Sports.ru.

В основу «РМ» на финал МФЛ-2 попали только два футболиста структуры «Родины»: вице-капитан Артем Поникаров и вингер Кирилл Хвастухин. В третьем сезоне из «Родины» в финале сыграли Максим Пичугин и тот же Паня. Голкипер Максим Швагирев последовал в обратном направлении: классно играл за «РМ» и получил оффер в дубль «Родины». В остальном Тарасов и T-Killah искали игроков самостоятельно.

Могут ли связанные команды одновременно участвовать в Кубке?

Регламент Кубка России-2023/24 еще не опубликован, поэтому заглядываем в прошлогодний. Cтатья 4, пункт 4.3:

«К Соревнованию допускаются Команды Клубов РПЛ, ФНЛ и ЛФК. В случае, если от Клуба в Чемпионате и/или Первенствах Первой и Второй лиг участвуют несколько Команд, то в Кубке России может принять участие только основная Команда Клуба , то есть Команда, участвующая в соревнованиях дивизиона выше».

Проще говоря, если в структуре клуба несколько команд из разных лиг, то в Кубке играет только одна – главная. Например, в Кубке не могут участвовать вторые команды «Зенита», «Спартака» и остальных клубов РПЛ.

Ключевой вопрос – является ли «Родина Медиа» частью «Родины»? Точный ответ даст только изучение юридических документов, но, кажется, такой связи нет.

Изначально «Родина» говорила именно о помощи «РМ». Но T-Killah (один из президентов «РМ») упоминал в интервью, что «Родина Медиа» – отдельное юридическое лицо, не связанное с «Родиной» .

А вот свежий комментарий генерального директора «Родины» Константина Архипова. «Родина Медиа» не аффилирована с профессиональной командой , – объяснил Архипов «Матч ТВ». – Мы выступаем как партнеры, позволили им использовать название, общаемся, помогаем друг другу. Даем им инфраструктуру, но фактически и юридически они никак не аффилированы».

РФС официально признал Медиалигу. Поэтому в Кубке России сыграют три медиафутбольных клуба (два могут встретиться уже в 1/64).

Медийные команды уже играли в Кубке. В сезоне-2022/23 «Амкал» добрался до 1/64 финала и уступил петербургской «Звезде». 2Drots остановился на 1/128 финала – проиграл «Текстильщику» из Иваново.

Принцип отбора был неясен – похоже, РФС просто пригласил две самые популярные команды. В этом сезоне все прозрачно. 22 июня генсек РФС Максим Митрофанов объяснил правила: в новом розыгрыше Кубка сыграют три медийные команды – чемпион Медиалиги, серебряный и бронзовый призеры.

«Если лига соответствует регламенту Кубка, то РФС эту лигу признает на одном уровне со статусом команд третьего дивизиона. В Кубке будут два финалиста Медиалиги и команда, которая получит уайлд кард от РФС», – объяснял Митрофанов.

МКС (второй по статусу медиафутбольный турнир) получил ноль мест в Кубке. «МКС не считается турниром, который признает РФС», – уточнил Митрофанов.

2Drots и «Родина Медиа» получили место в Кубке как финалисты, а «Амкал» в матче за 3-е место обыграл «БейБеги». Кстати, у нас есть шанс увидеть в Кубке медийное дерби – «Амкал» и «Родина Медиа» могут встретиться в 1/64 финала .

В новом Кубке сыграют 11 любительских команд

Любители все активнее участвуют в Кубке России. В розыгрыше сезона-2021/22 сыграли три любительские команды – «СтавропольАгроСоюз» (Невинномысск), «Ядро» (Санкт-Петербург) и «Ильпар» (Пермский край, Ильинский).

Через год число любительских команд выросло до девяти, а в сезоне-2023/24 сыграют 11 команд .

«Атом» (Нововоронеж)

«Дальнереченск» (Дальнереченск)

«Ильпар» (Пермь)

«Кировец-Восхождение» (Санкт-Петербург)

«Оргэнергострой» (Димитровград)

«Пионер» (станица Ленинградская)

«Псков» (Псков)

«СтавропольАгроСоюз» (Невинномысск)

«Темп» (Барнаул)

«Университет» (Ульяновск)

Есть и по-настоящему экзотичные участники. Например, «Атом» из Нововоронежа (население 30 тысяч) – выступал еще во Второй лиге СССР, а последние годы играет в ЛФК. Или «СтавропольАгроСоюз» – звезда любительского футбола. В сезоне-2022/23 команда грузчиков, таксистов и регулировщиков дошла до 1/32 Кубка России. В перерывах между перфомансами в Кубке команда выступает в чемпионате Ставропольского края.

Похоже, нас ждет крутой Кубок России.

Фото: https://t.me/russiancup_official; fcrodina.com