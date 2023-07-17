«Пусть бьют в пустые». Скандал в финале МКС: Кузнецов почти увел 2Drots с поля и много оскорблял арбитров

В воскресенье на «ВТБ Арене» 2Drots и «БроукБойз» (2:1) бились в суперфинале Московского Кубка Селебрити.

МКС – один из двух главных медиафутбольных турниров. В отличие от Медиалиги, он короче и проходит по системе Double Elimination (такая же – в Кубке России). А еще МКС дружит с «Динамо», поэтому на суперфинале присутствовали Смолов, Тюкавин и Захарян, а победителя ждал заманчивый приз – матч против основы «Динамо» на «ВТБ Арене».

В суперфинале фаворитом выглядели «самураи» – двукратные чемпионы Медиалиги. Две недели назад они проиграли в финале МФЛ и не очень хотели завершать сезон без трофея. К тому же, МКС – единственный турнир в медиафутболе, который пока не покорился 2Drots .

Главный сюжет финала – удаление в первом тайме

Первый тайм проходил предсказуемо – «дроты» доминировали и пару раз могли забить, а «Броуки» искали шанс в контратаках. Сценарий матча сломался на 35-й минуте: защитник 2D Максим Актисов сфолил на форварде Узома-Роланде Кинге. Главный арбитр побежал смотреть ВАР, а после поставил пенальти. С решением жестко не согласился защитник 2Drots Артур Бегларян – он подскочил к рефу и толкнул его в грудь. Секунда – Бегларяну показали красную карточку.

Решение вызвало очень бурную реакцию на скамейке 2Drots. Некит (один из президентов) сразу атаковал арбитров: «Вам задачка от их букмекера пришла. Тащите мертвейшую команду».

«Где я его толкал? – оправдывался Бегларян. – Почему нельзя посмотреть ВАР? Что зазорного в этом?»

Но особенно возмущался главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов. Сначала он подошел к рефери выразить несогласие с решениями: «Я #### ваш финал, все. Я #### ваш финал». А затем начал уводить команду с поля: «Пусть бьют в пустые» . Игроки «Броуков» попытались остановить Кузнецова, но тот начал язвить: « Вы чемпионы, вы молодцы . А мы уходим с поля».

Решение Кузнецова было настолько внезапным, что игроки 2Drots не понимали, что делать. Кто-то пошел за Кузнецовым, но многие в растерянности стояли на поле. Состоялся забавный диалог между Гудаем (защитник 2D) и журналистом Севастианом Терлецким: «Вы уходите с поля?» – «Я ### знает».

Пока Некит атаковал рефа, а Кузнецов пытался увести команду, голосом адекватности стал второй тренер 2Drots Альберт Осколков. В трансляцию попал консилиум Кузнецова, Некита и Осколкова.

Осколков: Давай биться. Мы лучше не сделаем, поверь мне.

Кузнецов: Почему лучше не сделаем?

Осколков: Не сделаем, поверь мне. Мы обрезаем, он свистнет, будет техническое поражение.

Кузнецов: Да.

Осколков: Не надо! Пусть эта мразь! Викторович, не делай этого! Пусть лучше мы мужиками останемся.

Похоже, Осколков все же переубедил Кузнецова. Еще минут пять на поле была неразбериха, но в итоге 2Drots остались, и «Броукам» не пришлось пробивать в пустые.

Суматоха из-за удаления и потенциального технаря заняла около 15 минут – на перерыв команды пошли на 60-й минуте.

Кузнецов не успокоился и даже в подтрибунке бежал за бригадой арбитров: « Вы должны праздник людям сделать, а вы только поганите, ##### [блин] .Твари неблагодарные. Чтобы тебя разорвало, ##### #####. Когда нам из вне игры забивают, ты, мразь, не смотришь. Тварюга».

Удивительно, но после такого нервного первого тайма «дроты» спасли матч даже вдесятером: забили Денис Гудаев и Бала.

«Чего не хватило? Глубины состава. От нас ушли 5 медийных перед сезоном. Мы не можем делать нормальные замены», – объяснял Дмитрий Егоров (один из президентов «БроукБойз») в интервью телеграм-каналу Sugar FIFA.

«Наверное, психологически еще не готовы побеждать, – уточнял Егоров в разговоре со Sports.ru. – У нас молодая команда. «Родина» выиграла МФЛ, но Текила в этом бизнесе намного дольше. Он дошел до той стадии, когда готов выигрывать, мы пока еще не готовы».

Кузнецов уже уводил 2Drots c поля. В прошлый раз от технаря спас арбитр – дал финальный свисток на несколько минут раньше

Зрители, которые давно следят за 2Drots, точно восприняли угрозы Кузнецова всерьез. Ведь он уже уводил 2Drots с поля.

На МКС-2022 2Drots рубились с «Амкалом» в последнем туре группового этапа. «Самураи» уже обеспечили выход из группы, а «Амкалу» нужна была хотя бы ничья. «Дроты» доминировали весь матч, а амкаловцы забивали только с пенальти. Второй поставили на 88-й минуте при счете 2:1 в пользу 2Drots.

Пикантная деталь: президент «Амкала» Герман Эль Класико – организатор МКС. После второго пенальти Кузнецов сопоставил факты и решил, что судейские решения не случайность и в турнире Германа он участвовать не готов. Он приказал команде уходить с поля, и они его послушались – почти в полном составе «дроты» ушли в раздевалку.

«Я вчера сказал, что это их турнир, – учил Кузнецов. – Они сделают все, чтобы ########## нас и выиграть турнир. Ребят, я через это все прошел».

2Drots грозило техническое поражение, но арбитр спас их и дал финальный свисток (хотя формально нужно было доиграть несколько минут) .

К счастью, в суперфинале МКС до этого не дошло. 2Drots остались на поле и вдесятером вытащили матч – 2:1.

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