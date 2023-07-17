Mia Boyka
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«Пусть бьют в пустые». Скандал в финале МКС: Кузнецов почти увел 2Drots с поля и много оскорблял арбитров

Артур Бегларян Артур Бегларян
Дмитрий Кузнецов Дмитрий Кузнецов
Никита «Персона года» Панасюк Никита «Персона года» Панасюк
Московский Кубок Селебрити Московский Кубок Селебрити
2Drots 2Drots
Медиафутбол Медиафутбол

В воскресенье на «ВТБ Арене» 2Drots и «БроукБойз» (2:1) бились в суперфинале Московского Кубка Селебрити.

МКС – один из двух главных медиафутбольных турниров. В отличие от Медиалиги, он короче и проходит по системе Double Elimination (такая же – в Кубке России). А еще МКС дружит с «Динамо», поэтому на суперфинале присутствовали Смолов, Тюкавин и Захарян, а победителя ждал заманчивый приз – матч против основы «Динамо» на «ВТБ Арене».

В суперфинале фаворитом выглядели «самураи» – двукратные чемпионы Медиалиги. Две недели назад они проиграли в финале МФЛ и не очень хотели завершать сезон без трофея. К тому же, МКС – единственный турнир в медиафутболе, который пока не покорился 2Drots.

Главный сюжет финала – удаление в первом тайме

Первый тайм проходил предсказуемо – «дроты» доминировали и пару раз могли забить, а «Броуки» искали шанс в контратаках. Сценарий матча сломался на 35-й минуте: защитник 2D Максим Актисов сфолил на форварде Узома-Роланде Кинге. Главный арбитр побежал смотреть ВАР, а после поставил пенальти. С решением жестко не согласился защитник 2Drots Артур Бегларян – он подскочил к рефу и толкнул его в грудь. Секунда – Бегларяну показали красную карточку.

Решение вызвало очень бурную реакцию на скамейке 2Drots. Некит (один из президентов) сразу атаковал арбитров: «Вам задачка от их букмекера пришла. Тащите мертвейшую команду».

«Где я его толкал? – оправдывался Бегларян. – Почему нельзя посмотреть ВАР? Что зазорного в этом?»

Но особенно возмущался главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов. Сначала он подошел к рефери выразить несогласие с решениями: «Я #### ваш финал, все. Я #### ваш финал». А затем начал уводить команду с поля: «Пусть бьют в пустые». Игроки «Броуков» попытались остановить Кузнецова, но тот начал язвить: «Вы чемпионы, вы молодцы. А мы уходим с поля».

Решение Кузнецова было настолько внезапным, что игроки 2Drots не понимали, что делать. Кто-то пошел за Кузнецовым, но многие в растерянности стояли на поле. Состоялся забавный диалог между Гудаем (защитник 2D) и журналистом Севастианом Терлецким: «Вы уходите с поля?» – «Я ### знает».

Пока Некит атаковал рефа, а Кузнецов пытался увести команду, голосом адекватности стал второй тренер 2Drots Альберт Осколков. В трансляцию попал консилиум Кузнецова, Некита и Осколкова.

Осколков: Давай биться. Мы лучше не сделаем, поверь мне.

Кузнецов: Почему лучше не сделаем?

Осколков: Не сделаем, поверь мне. Мы обрезаем, он свистнет, будет техническое поражение. 

Кузнецов: Да.

Осколков: Не надо! Пусть эта мразь! Викторович, не делай этого! Пусть лучше мы мужиками останемся.

Похоже, Осколков все же переубедил Кузнецова. Еще минут пять на поле была неразбериха, но в итоге 2Drots остались, и «Броукам» не пришлось пробивать в пустые.

Суматоха из-за удаления и потенциального технаря заняла около 15 минут – на перерыв команды пошли на 60-й минуте.

Кузнецов не успокоился и даже в подтрибунке бежал за бригадой арбитров: «Вы должны праздник людям сделать, а вы только поганите, ##### [блин].Твари неблагодарные. Чтобы тебя разорвало, ##### #####. Когда нам из вне игры забивают, ты, мразь, не смотришь. Тварюга». 

Удивительно, но после такого нервного первого тайма «дроты» спасли матч даже вдесятером: забили Денис Гудаев и Бала.

«Чего не хватило? Глубины состава. От нас ушли 5 медийных перед сезоном. Мы не можем делать нормальные замены», – объяснял Дмитрий Егоров (один из президентов «БроукБойз») в интервью телеграм-каналу Sugar FIFA.

«Наверное, психологически еще не готовы побеждать, – уточнял Егоров в разговоре со Sports.ru. – У нас молодая команда. «Родина» выиграла МФЛ, но Текила в этом бизнесе намного дольше. Он дошел до той стадии, когда готов выигрывать, мы пока еще не готовы».

Кузнецов уже уводил 2Drots c поля. В прошлый раз от технаря спас арбитр – дал финальный свисток на несколько минут раньше

Зрители, которые давно следят за 2Drots, точно восприняли угрозы Кузнецова всерьез. Ведь он уже уводил 2Drots с поля.

На МКС-2022 2Drots рубились с «Амкалом» в последнем туре группового этапа. «Самураи» уже обеспечили выход из группы, а «Амкалу» нужна была хотя бы ничья. «Дроты» доминировали весь матч, а амкаловцы забивали только с пенальти. Второй поставили на 88-й минуте при счете 2:1 в пользу 2Drots.

Пикантная деталь: президент «Амкала» Герман Эль Класико – организатор МКС. После второго пенальти Кузнецов сопоставил факты и решил, что судейские решения не случайность и в турнире Германа он участвовать не готов. Он приказал команде уходить с поля, и они его послушались – почти в полном составе «дроты» ушли в раздевалку.

«Я вчера сказал, что это их турнир, – учил Кузнецов. – Они сделают все, чтобы ########## нас и выиграть турнир. Ребят, я через это все прошел».

2Drots грозило техническое поражение, но арбитр спас их и дал финальный свисток (хотя формально нужно было доиграть несколько минут).

К счастью, в суперфинале МКС до этого не дошло. 2Drots остались на поле и вдесятером вытащили матч – 2:1.

Ультимативный гайд по суперфиналу МКС-2023 на «ВТБ Арене». Кто и когда играет?

11 комментариев

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Честный контроль
А что там в Дом-2 сейчас происходит. Тоже интересно.
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Давай Так
хватит пиарить этот понос.
+16
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SuperStarrrr
Какая грязь, какая грязь...
+3
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Дмитрий Сологубов
Когда коту делать нечего, он яйц... ооо , смотрит медиалигу или как там этот понос ещё именуют...
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Андрей Рязанов
Скандал в МКС: некто #1 почти навалил на поле, но некто #2 его остановил.
+2
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Александр Тихомиров
Ответ Давай Так
хватит пиарить этот понос.
ну вы своими комментами поддерживаете интерес) игнор полезнее в данном случае
+3
-1
+2
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Давай Так
Ответ Александр Тихомиров
ну вы своими комментами поддерживаете интерес) игнор полезнее в данном случае
нет. коммент превыше всего. у него своя задача.
+2
0
+2
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cybex
Самураи, дроты, 2D - это все про одну команду? ..

Ну как то вкатывайте пипл в тему что-ли. Объясняйте. Это тебе не термин "матрасники" в гугле пробить...
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Sibiryachkoff
За дротс лига
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D-eisler@yandex.ru
в Ростове в конце сентября и в начале октября будут соревнования Пролетарского района среди школьников по футболу. Уровень игры такой же как и в медиалиге но там такая же шляпа может происходить. Например моя родная 8 школа может начать махач с армянами с 17 школы. А еще Лукьян Арменакович всегда обещает по физре поставить всем по пятерке за то что мы 14 гимназию обыгрыаем или 17 школу ту же.

Думаю спортсу стоит смататься туда и сделать сюжет.

мимо чемпион города 2009 среди школ
+2
-2
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Lavochkin12
Ответ D-eisler@yandex.ru
в Ростове в конце сентября и в начале октября будут соревнования Пролетарского района среди школьников по футболу. Уровень игры такой же как и в медиалиге но там такая же шляпа может происходить. Например моя родная 8 школа может начать махач с армянами с 17 школы. А еще Лукьян Арменакович всегда обещает по физре поставить всем по пятерке за то что мы 14 гимназию обыгрыаем или 17 школу ту же. Думаю спортсу стоит смататься туда и сделать сюжет. мимо чемпион города 2009 среди школ
твои школьники тоже коней дрючили?
0
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