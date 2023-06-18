Mia Boyka
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С 0:3 до 3:3 за один (почти!) тайм – медиафутбол чуть не повторил стамбульский финал ЛЧ

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«Володя XXL» Владимир Горяинов «Володя XXL» Владимир Горяинов
«Райзен» Артем Кузьмин «Райзен» Артем Кузьмин
БроукБойз БроукБойз
Алан Гатагов Алан Гатагов
FC Bus FC Bus
Ораз Атаев
Медиафутбол Медиафутбол

В перерыве в раздевалке летали стулья.

В среду в финале нижней сетки МКС-2023 рубились FC Bus и «БроукБойз». Матч обещал быть очень горячим, ведь победитель получал возможность сыграть в гранд-финале против 2Drots на «ВТБ Арене». Ожидания оправдались – 6 голов, безумный камбэк и, как обычно, море эмоций от Алана Гатагова.

***

Все началось в первом тайме с дикой ошибки голкипера FC Bus. Семен Абрамов завозился с мячом, «Броуки» без проблем отобрали его и забили. Гол у Капитанова – весной он проходил просмотр в молодежке «Ростова».

Через 10 минут – 2:0. Хавбек Мазур заработал пенальти и легко его реализовал.

Алан Гатагов, как обычно, бесновался на бровке, но сегодня магия мотивации не работала. На 44-й минуте «Броуки» красиво разыграли штрафной и довели счет до разгромного.

Кажется, мысленно «Броуки» уже топтали пполяну «ВТБ Арены». Ближе к концу первого тайма на бровке столкнулись Райзен (президент «ББ») и Сослан Гатагов (президент FC Bus). Райзен даже не вступил в стычку, лениво протянул: «Три ноль. ТРИ НООООЛЬ!»

Как же преждевременно!

Камбэк начался в компенсированное время первого тайма. «Бас» подали с фланга, защита «Броуков» запуталась и форвард Лепс (настоящее имя – Максим Лепский) забил без сопротивления.

70-я минута – гол тура. Защитник Ораз Атаев изящно закрутил со штрафного. Кстати, недавно Ораза вызвали в сборную Туркменистана.

Главная звезда «Баса» Володя XXL проводил не лучший матч. В первом тайме он даже получил от Гатагова бутылкой воды: «Играй в футбол, ###!»

Но камбэк окрылил Володю. На 74-й минуте он в стиле праймового Бэйла ушел от двоих по флангу, а через две минуты влетел (буквально) ногами в уже закончившуюся атаку и помог забить Лепсу – 3:3. Вау!

Алан Гатагов отпраздновал в своем стиле – проехался по газону и воскликнул: «Как дела, гондоны?»

Красивую историю едва не испортил форвард «Броуков» Константин Корж, но он зачем-то начал обыгрывать кипера и запорол выход один на один.

В шоке были даже комментаторы «Матч ТВ»: «Обалдеть. Что. Мы. Смотрим». FC Bus тоже пытались осмыслить происходящее.

«Я копил силы, – говорил Володя в эфире «Матч ТВ». – Я настроен на игру сегодня, выходил с бешеными глазами. Получилось что-то с чем-то, 3:0 мы проигрываем первый тайм, Егоров с Райзеном чуть ли не плюются.

В перерыве стулья летели в раздевалке. В меня в том числе. Нас как детей там наругали. Было стыдно, мы сидели реально с опущенными глазами. Сейчас мы куемся, сейчас происходит именно футбол».

«Мы такие счастливые, мы должны выиграть, – кайфовал игрок FC Bus Олег Майами. – Карма берет свое. Люди, которые за нас болеют – мы вас слышали и посвящаем эту игру вам. Как бы она не закончилась – спасибо за вашу поддержку, за ваши голоса, за ваши смски, за вашу любовь. Я побежал к команде, а вы там не подавитесь, ведь еще будет много голов!»

Но полноценного камбэка не случилось – в серии пенальти промахнулся защитник «Баса» Вэс (Василий Корюков). Рефери даже позволил ему перебить – голкипер «Броуков» Иван Зириков выпрыгнул за линию до удара. Но и со второй попытки Вэс промахнулся. Гатагов был в ярости.

«БроукБойз» реализовали все удары и лишили зрителей ремейка стамбульского финала ЛЧ. Теперь «Броуки» готовятся к гранд-финалу на «ВТБ Арене», а FC Bus – к четвертому сезону Медиалиги.

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