15 тысяч на трибунах, 232 тысячи в онлайне – шок-цифры полуфинала 2Drots и «Амкала» в Казани 🔥

Побиты все рекорды медийного футбола.

На казанской «Ак Барс Арене» играли два полуфинала Winline Медиалиги, но все внимание предсказуемо примагнитил мегаматч «Амкал» – 2Drots.

Его аудитории позавидуют даже некоторые клубы РПЛ.

15 339 зрителей на трибунах – рекорд медийного футбола

Утром президент Медиалиги Николай Осипов сообщил о 15 тысяч проданных билетов.

Большой футбол ощущался еще до стадиона. Классика Медиалиги – матч начинается, а на улице километровая очередь.

За командами приехала шумная поддержка. Фаны «Амкала» почему-то за решеткой.

К середине первого тайма на трибуны подтянулись практически все. Антураж впечатляет.

Ближе к концу второго тайма (когда все точно расположились на трибунах) комментатор Сергей Дурасов объявил официальную цифру – 15 339. Это рекорд и Медиалиги, и всего медийного футбола. Прошлый поставили на финале первого сезона на «ВТБ Арене» – 11 тысяч. С тех пор Медиалига играла на «Открытии» и «Нижнем», но перебить рекорд не получалось.

«Вся Казань соскучилась по такой атмосфере». «Рубин» лишь раз в прошлом сезоне собрал больше на «Ак Барс Арене»

Это еще и сильно больше, чем обычно приходит на «Рубин». Лишь один домашний матч клуба в сезоне-2022/23 собрал больше зрителей – 18,5 тысяч пришли на «Рубин» – «КАМАЗ» 28 августа.

«Вся Казань, вся «Ак Барс Арена» соскучилась по такой атмосфере, – сказал Sports.ru журналист «Татар-информ» Евгений Романов. – Мы даже с коллегами обсуждали эти баннеры и перфомансы на фоне введенного Fan ID. И вот этого антуража очень-очень не хватало. И, мне кажется, каждый, кто наблюдает это вживую на «Ак Барс Арене», невероятно кайфует».

Рекорд онлайна Медиалиги тоже побит. 232 тысячи смотрели матч на пике

Еще одна цифра, за которой внимательно следят в медийном футболе, – число зрителей во время ютуб-трансляции. В Медиалиге этот рекорд постоянно обновляется.

• МФЛ-1, полуфинал 2Drots – «На Спорте». 122 тысячи зрителей. • МФЛ-2, четвертьфинал «Амкал» – 2Drots. 129 тысяч • МФЛ-2, финал. 2Drots – «Родина Медиа». 145 тысяч

Все ожидали, что сегодня рекорд падет. Ставки были высокими – с первых минут на трансляции было больше 160 тысяч. Во втором тайме стабильно держалось 180 тысяч, а за 8 минут до конца матча пробили 200 тысяч.

В последние минуты онлайн только рос и за 3 минуты до финала преодолел 220 тысяч. Именно эта цифра считается рекордом всего медийного футбола – столько собрал матч между «Амкалом» и 2Drots на Московском Кубке Селебрити (еще один медиафутбольный турнир) в августе 2022-го.

За несколько секунд до финального свистка счетчик совершил последний рывок и замер на 232 тысячах. Это новый рекорд.

«Больше 200 тысяч в онлайне на «Амкал» – 2Drots, – отреагировал Роман Нагучев. – Это не медиафутбол. Это абсолютно нормальный футбол, успех независимых клубов. Они подают всем пример как именно надо вести здоровое футбольное хозяйство.

Уверен, сюда придут фаны олдовых профклубов защищать историю и олдскул, но я на это отвечу всеми данными трансляции из Казани. Две команды соберут бешеную аудиторию в любом городе 145 миллионной страны. И не всем еще хватит. А ваша команда?

Вот и все. Работа, любовь к игре и забота о деле – рецепт. Больше ничего».

Вау! Финал МФЛ-3 пройдет в «Лужниках»

Не исключено, что рекорд посещаемости падет уже через неделю. Финал третьего сезона сыграют 1 июля в «Лужниках». Матч на топ-стадионе анонсировали перед игрой на «Ак Барс Арене».

Впервые финал медийного турнира пройдет на таком большом стадионе. Финал МФЛ-1 проводили на «ВТБ Арене», МФЛ-2 – на «Краснодаре-2». Московский Кубок Селебрити пока не уезжал дальше «Сапсан-Арены», а финал этого розыгрыша пройдет на «ВТБ Арене».

Матч в «Лужниках» – логичный финал исторического сезона.