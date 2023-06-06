Момент дня. Зиеш и Промес на «Открытие Арене» прониклись Winline Медиалигой

Что здесь делал игрок «Челси»?

Медийный матч на «Открытие Арене» и так был бы ярким событием, особенно на фоне завершившегося сезона Премьер-лиги, а приезд Квинси Промеса в компании с полузащитником «Челси» Хакимом Зиешем только украсил матч «Народной команды» и «Бей Беги» в Winline Медиалиге.

Друзья опоздали на тайм, а потом устроили шоу: Хаким раздавал автографы, Квинси – выбегал на поле и обещал создать медийный клуб

Участие Зиеша стало самым ожидаемым событием вечера. В первом тайме было море интересного: перфоманс в честь Ярцева, кайфующий Романцев на бровке, предложение о замужестве. Но ощущалось, что все ждут одного.

Промеса и Зиеша все не было видно. На скамейке «Бей Беги» говорили, что друзья задерживаются из-за пробок.

В начале второго тайма Зиеш и Промес появились на «Открытии», и всем сразу стало не до футбола.

Главные герои в здании.

Зиеш появился под скандирование детей.

Дети окружили марокканца и требовали автограф. Он никому не отказывал.

Промес тоже кайфовал от происходящего. Он выбежал на поле и поблагодарил болельщиков «Спартака». Все нормально – Медиалига разрешила.

Боссы «Бей Беги» вручили Промесу и Зиешу клубные футболки. У марокканца – любимый номер, у Квинси – фирменный логотип.

Когда понял, что такое классный стадион.

Мужчины смотрели футбол со скамейки запасных «Бей Беги». Роман Нагучев (он комментировал игру) передал Зиешу презент от болельщика – фото в рамке в форме сборной Марокко.

Хаким поднялся со скамейки, нашел взглядом болельщика и приветливо помахал.

Забавно, что почти сразу после появления Квинси и Зиеша «Бей Беги» забил. На всякий – из двух спартаковских команд Квинси поддерживает именно «ББ».

Наверняка кто-то надеялся, что звезды все-таки выскочат на поле хотя бы на несколько минут. «Хотелось бы, – говорил один из боссов Бей Беги» Иракли Саная. – Очень хотелось бы. Но нет».

После финального свистка Зиеш прогуливался по опустевшему полю. Кто-то спросил Хакима об эмоциях, он ответил: Proud.

«Может, в будущем я создам свою медиа-команду, – рассказал Квинси журналисту Севастиану Терлецкому. – Только если вместе с Зиешем, ха-ха! Думаю, люди недооценивают эту лигу, но МФЛ — очень крутая лига! Я впечатлен».

Готовились к матчу тяжело: «Открытие» согласовывали до последнего, Абаскаль не разрешил спартаковцам играть

В организации матча не обошлось без проблем. Еще в среду не было уверенности, что игра пройдет на «Открытии».

Детали рассказал президент Winline Медиалиги Николай Осипов: «Мы получили отказ от руководства города. До этого было согласие. У нас и план безопасности с полицией подписан, все сделано в срок. Но в понедельник получили бумагу, где нам рекомендовано, мягко говоря, не проводить это мероприятие. Ссылаются на невозможность обеспечить безопасность такому большому количеству болельщиков».

Доступных больших стадионов в Москве на эту дату и время не оставалось. Так что игра могла пройти буднично – на большом поле «Москвича». В четверг проблема разрешилась, на «Открытии» позволили играть. Еще и с квотой в 25 тысяч билетов – столько в истории медиафутбола на трибунах еще не было.

Как именно Медиалиге удалось убедить руководство города – неясно. Но были слухи, что пришлось включаться руководству «Спартака». Когда игру все-таки согласовали, в телеграм-канале «Народной Команды» появился большой пост с благодарностями гендиректору красно-белых Евгению Мележикову.

C футболистами тоже возникли проблемы. Еще за пару недель до игры «Бей Беги» намекнули, что за них могут сыграть Георгий Джикия, Александр Соболев, Квинси Промес и Александр Селихов. Спартаковский десант планировался и у «Народной Команды»: Павел Мелешин, Руслан Литвинов и Антон Зиньковский. Очень удобно, ведь сезон РПЛ заканчивался за пару дней до матча на «Открытии».

В последний момент аттракцион отменился. В субботу «Спартак» проиграл «Крыльям», а в воскресенье главный тренер Гильермо Абаскаль запретил отлучаться в Медиалигу (даже несмотря на то, что у клуба и лиги один спонсор – Winline).

Но все равно многие пришли поболеть. Мелешин и Литвинов – на фан-секторе. Соболев, Джикия, Промес и Зиеш – на скамейке «Бей Беги».

Кстати, а что здесь вообще делает Зиеш?

Квинси и Зиеш давно дружат и даже проводят вместе отпуск

Скорее всего, Промес и Хаким начали дружить в «Аяксе» – там они провели сезон-2019/20.

Очень похоже, что сошлись на любви к музыке. «Зиеш – мой мальчик, – рассказывал Промес. – Ему нравится моя музыка. Когда я приезжал в Великобританию, он приходил на мои сессии чтобы расслабиться».

В 2020-м Хаким перешел в «Челси», а еще через полгода Промес вернулся в Москву. Но связь осталась. Известно, что футболисты проводят отпуск семьями. А еще Хаким был одним из немногих, кто поддержал Промеса после голландских обвинений. «Тебя не сможет сломить то, чего ты не совершал», – писал Зиеш в инстаграме в 2021-м.

В начале июня Зиеш приехал на выходные в Москву. Как оказалось, не на Winline Медиалигу, а поддержать друга на премии Winline Герои РПЛ (Квинси получил специальный приз от болельщиков). «Бей Беги» оперативно отреагировал и пригласил марокканца на МФЛ.

«Как удалось пригласить Зиеша на премию? Мне не нужно было его приглашать – это мой лучший друг. Было ли ему сложно добираться до России в нынешних условиях? Он сейчас здесь – это не так сложно», – рассказал хавбек «Спартака» после премии.

Кстати, а как Зиеш провел сезон в «Челси»? Все грустно

Сезон-2022/23 – самый тоскливый для Зиеша в «Челси». За клуб во всех турнирах он забил ноль голов и отдал лишь два ассиста. Зиеш выходит не часто и легко мог провести в запасе три матча подряд.

Немного разбавил тоску катарский ЧМ. Зиеш выходил в старте во всех матчах и оформил гол+ассист.

В январе Зиеш почти перешел в «ПСЖ», но сделка сорвалась. L’Equipe писал, что лондонцы были сфокусированы на покупке Энцо Фернандеса и трижды выслал в офис «ПСЖ» неверные документы по Зиешу.

Весной тоска продолжилась, Зиеш почти не играл. Журналист Мэтт Лоу пишет, что летом «Челси» может избавиться от Зиеша в рамках масштабной чистки состава.

Фото: Sports.ru/Екатерина Орехова, Ярослав Сусов; ФК «Бей Беги»