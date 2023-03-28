Безумный матч «Эгриси» и «Денег». 9 голов, два дубля, удаление и первая победа команды Уткина

«Мы не команда, а банда».

В 4-м туре Winline Медиалиги играли «Эгриси» и ФК «Деньги».

Для команды Уткина это был матч жизни . После трех туров у «Эгриси» одно очко, а поражение практически наверняка лишило бы команду шансов на плей-офф.

Ситуацию осложняли проблемы с расписанием, в ответ на которые «Эгриси» устроил перфоманс с картонными фигурами и «бойкотом» игры.

Матч двух аутсайдеров не обещал быть увлекательным, но в итоге мы увидели самую зрелищную игру сезона.

Уже на первых минутах «Деньги» красиво разыграли комбинацию. Забил Рыжков.

Вадим Сменчугов соорудил ответный гол. Хавбек эффектно обыграл нескольких соперников, прошел вдоль лицевой и отдал голевой – 1:1. Ассист ценой травмы .

Дальше – чудо. Капитан и один из лучших игроков «Эгриси» Игорь Струнин эффектно забил через себя. Гол тура?

За пять минут до конца первого тайма «Деньги» сравняли. Молдавский форвард Вадим Гульчак оперативно сыграл на добивании. Кстати, вы знали, что Гульчак играл даже в Лиге Европы?

За оставшиеся минуты команды придумали еще два гола. Сначала форвард «Эгриси» Вашак (Денис Вашакидзе) мощно вколотил рикошетом от штанги. У Вашака дубль.

Затем Трегулов из «Денег» сравнял с углового. 3:3!

Шесть голов только за первый тайм! Перерыв вообще не охладил пыл команд.

Второй тайм начался с гола «Денег» – несложная комбинация и гол Фомича в падении. В штрафной «Эгриси» было очень много свободы.

В штафной «Денег» еще свободнее. «Эгриси» вообще без сопротивления разыграли комбинацию, а Соломаха вонзил гол. 4:4.

Дальше самый скучный гол – с пенальти. Дубль у Соломахи, «Эгриси» ведет 5:4.

К финалу на поле стало очень-очень напряженно. Сначала автор дубля Вашак грубо врезал по голеностопу игроку «Денег». Удаление.

У Вашака траур.

За пару минут до конца матча «Деньги» пошли ва-банк и взяли красный мяч . Брать его можно на три минуты, а гол считается за два. Забей «Деньги», команда Уткина проиграла бы.

И это почти случилось! За 30 секунд до конца матча безумная суматоха в штрафной «Эгриси», которая чудом не завершилась голом. Особенный респект хавбеку Михаилу Сушилину, который лицом отбил мяч на линии ворот.

Финальный счет – 5:4 в пользу «Эгриси» .

Несколько фактов: • Матч «Эгриси» и «Денег» – самый голевой в МФЛ-3 . На двоих команды забили 9 голов. • Эгриси одержал первую победу в третьем сезоне • Теперь у команды Уткина 4 очка (еще одно добыли в челлендже) • «Эгриси» сохраняет шансы выйти из группы. У ближайшего конкурента – «Амкала» – 6 очков. Выйти можно даже с третьего места. • У ФК «Деньги» одно очко после четырех туров и не очень высокие шансы на в плей-офф.

Эмоции Василия Уткина сразу после финального свистка. «Персонаж заблокирован» – пошутили в телеграм-канале «Эгриси».

« Опустошение, как и всегда , – рассказал Уткин в интервью Sports.ru. – Все эмоции остались в игре. Сейчас мне сказать абсолютно нечего, я просто не смотрел последние две минуты ».

Уже минут через 30 после матча, когда эмоции улеглись, Уткин написать развернутой пост.

«Последние две минуты я никуда не смотрел, – пишет Уткин в своем телеграм-канале. – Просто уже не было сил.) А вот сейчас я посмотрел эту концовку…

Ну, говорите, говорите, кто привык, что Эгриси не команда. Может, вы и правы. Потому что не команда, а банда, так точнее! В меньшинстве отстояли победу, Сушила вон лицом на линии отбивает…

Молодцы, парни. Это надо отметить)»

Главное – не отмечать слишком долго. Ведь уже в следующие выходные «Эгриси» играет с действующим чемпионом – 2Drots.

Фото: https://t.me/sports_MF