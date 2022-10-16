Пожалуй, лучшее флэш-интервью в истории: Маврин ворвался к Володе XXL и Камиле
Одной из главных интриг перед матчем 5-го тура Winline Медиалиги между «Броуками» и «Амкалом» было участие Володи XXL.
В пятницу Володя в своем телеграм-канале написал, что хочет уехать из страны.
«Это ######. Ничего не предвещало беды. Выхожу из дома, сажусь в такси, проехали метров 500 и нас останавливает полиция. Меня просят выйти из машины и предъявить документы.
Сказали, что я военнообязанный и мне сейчас нужно проехать с ними в военкомат. Я не растерялся и включил самое сильное, что у меня есть – это скорость. Они пытались меня догнать на машине, но ничего, конечно же, не вышло.
Настроение – взять билет на самолет и улететь отсюда на пару недель. На игре с «Амкалом» меня не будет», – написал форвард «Броуков» у себя в телеграме.
Однако в воскресенье Володя все же приехал на «Луч» и вышел на поле в конце первого тайма. Игра была не самая событийная, но всю медийность в перерыве компенсировало шикарное флэш-интервью.
Пока Володя рассказывал, что никогда не проигрывал «Амкалу», в эфир к Камиле Харисовой ворвался Василий Маврин.
Маврин: «И я, короче, врываюсь. Потом, короче, применил свою скорость феноменальную. И сижу на банке уверенно».
Камиля: «Вась, ты вообще веришь в эту историю? В то, что он написал у себя в телеге – это правда или нет?»
Маврин: «Нет, я верю, что он на банке сидит».
Володя: «На какой банке, брат? Кого вы слушаете? У вас команда вообще не форме. Не хочу поджигать, вы все увидите в конце».
Маврин: «Подожди, ты играл хоть?»
Володя: «Конечно, играл. Ты не видел? Уберите его ### вообще». (смеется)
Камиля: «Не убирайте».
Маврин: «Он рассказывает, что играл в поле. Играл?»
Володя: «Когда я забью, тогда буду рассказывать, брат».
Маврин: «Если забьешь, я тебя даже на ручках покачаю. Подбежишь ко мне?»
Володя: «Меня нельзя качать. За мани, за мани».
Маврин: «За мани?»
Володя: «Конечно, XXL все таки».
Маврин: «XXS. Я то видел, я то знаю. Там XXS. Даже не XS, а XXS».
Камиля: «А как ты увидел?»
Маврин: «В душе».
Камиля: «Спасибо, но тогда я вас отпускаю».
Маврин: «А что, девочки в фитнесе не моются вместе в душе?»
Камиля: «Моются, но я не осмелюсь говорить об этом и говорить про кого-то XXS».
У Маврина и XXL давний конфликт. Весной 2022-го в матче между «Амкалом» и «На Спорте, где тогда играл Володя, они выдали эпохальную перепалку.
Фото: ютуб-канал Winline Media Football League / телеграм-канал ФОТОПОНОМАРЕВ
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