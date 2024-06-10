Арена «Байера» – мимо Евро. Почему?
Не хотят расширяться.
Среди десяти стадионов, что примут Евро-2024 в Германии, нет «Бай-Арены» – а ведь это дом чемпионского «Байера», на котором почти всегда аншлаг.
Как же так?
«Байер» не хочет расширяться. А зачем?
Вероятно, Леверкузен – самый несчастный городок по крупным турнирам.
Население – всего 166 тысяч человек, почти столько же живет, например, в Абакане. Но фанатская культура там настолько развита, что не рассматривать Леверкузен как вариант просто нельзя. Так в 2006-м в город планировал заехать чемпионат мира.
Изначально Леверкузен решил принять игры ЧМ – и планировал масштабно переделать удобный, но старенький стадион. Но после совещаний с организационным комитетом передумали: нет, клубу не нужна арена вместимостью более 30 тысяч человек. Требование ФИФА к стадиона ЧМ – минимум 40 тысяч.
Базы сборной в городе тоже не было – строить не хотели. В середине нулевых перед очередным товарняком тренер Юрген Клинсманн просто перевез команду в Берлин. Готовились там.
Через несколько лет всплывала версия: «Бай-Арена» даже не участвовала в отборе, который проводила Федерация футбола Германии. Изначально заявилось 14 кандидатов – отобрали 10. «Байера» не было даже среди заявившихся.
Впоследствии стадион все-таки расширили. Но менее радикально: с 2007-го по 2009-й на «Бай-Арене» надстроили вторые ярусы на трех трибунах. Обновили вип-места и установили крышу, которая закрывает все сектора.
Вместимость при этом осталась примерно прежней – 30 210 зрителей.
Сборная все-таки играла на «Бай-Арене». Но не Германия
Ага, стадион в Леверкузене – маленький. Но вполне отвечает требованиям.
Но с 2018-го Германия на нем не играет: тогда провели товарищескую игру с Саудовской Аравией – и все. В 2023-м международная команда все-таки сыграла в Леверкузене – нет, это не про сборную Германии.
В ноябре «Бай-Арена» принимала важнейший матч квалификации – Украина встретилась с Италией. А генеральный директор «Байера» Фернандо Карро засветился от радости: «Верим в праздник. Нам редко доводится провести матчи сборных».
Города Евро-2024: Берлин, Лейпциг, Франкфурт, Мюнхен и Штутгарт. Мегагид, часть 1
Фото: Gettyimages/Christof Koepsel / Stringer, Andreas Rentz / Staff, Claudio Villa / Staff
Люди адекватно понимают свою ситуацию и считают деньги
Леверкузен - часть Рейнско-Рурской агломерации на 10+ миллионов человек. Там городская застройка непрерывная.
кто не знает географию - в паре километров стадион Кёльна на 50К, и в пределах 30-50 км есть еще более вместительные стадионы Дортмунда, Гельзенкирхена и Дюссельдорфа).