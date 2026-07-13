Решение отменить дисквалификацию Балогуна единолично принял глава дисциплинарного комитета ФИФА Аль-Камали (The Times)

Решение по делу Балогуна принял лично глава дисциплинарного комитета ФИФА.

Глава дисциплинарного комитета ФИФА Мохаммад Аль-Камали из ОАЭ лично принял решение о приостановке дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна.

Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0), наступив на голеностоп Тарика Мухаремовича. Впоследствии одноматчевая дисквалификация была приостановлена с испытательным сроком в один год, и футболист смог принять участие в матче против Бельгии в 1/8 финала (1:4).

По сведениям The Times, Аль-Камали вынес вердикт по ситуации Балогуна без участия остальных 17 членов комитета.

Отмечается, что многие дисциплинарные дела ФИФА ранее единолично рассматривал заместитель председателя комитета Хорхе Паласио. Однако Аль-Камали, как следует из более чем 100 опубликованных текстов предыдущих решений, делал это впервые – как правило, наиболее важные вопросы решались совместно тремя членами комитета.