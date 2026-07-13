Решение отменить дисквалификацию Балогуна единолично принял глава дисциплинарного комитета ФИФА Аль-Камали (The Times)

Глава дисциплинарного комитета ФИФА Мохаммад Аль-Камали из ОАЭ лично принял решение о приостановке дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна.
Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0), наступив на голеностоп Тарика Мухаремовича. Впоследствии одноматчевая дисквалификация была приостановлена с испытательным сроком в один год, и футболист смог принять участие в матче против Бельгии в 1/8 финала (1:4).
По сведениям The Times, Аль-Камали вынес вердикт по ситуации Балогуна без участия остальных 17 членов комитета.
Отмечается, что многие дисциплинарные дела ФИФА ранее единолично рассматривал заместитель председателя комитета Хорхе Паласио. Однако Аль-Камали, как следует из более чем 100 опубликованных текстов предыдущих решений, делал это впервые – как правило, наиболее важные вопросы решались совместно тремя членами комитета.
Комментарии
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Ещё и он уволился до этого и отрабатывал 2 недели наверное)))
Как минимум, где-то здесь возникают вопросы о целесообразности существования этого самого комитета)
Придется напомнить как снимали Зеппа Блаттера.
А снимали его просто. Американцы пригрозили что посадят его. И чтобы было очень понятно. Простым языком говоря похитили несколько человек из руководства ФИФА и предъявили им обвинения.
И сейчас я думаю было аналогично. Просто объяснили популярно как нужно правильно себя вести и что нужно сделать. И человек сделал.
И ненужна никакя коррупция. Шантаж дешевле и проще. И США давно этим занимаются.
Просто вы очень любопытно подали тот кейс. Вот ооще без манипуляций (нет) в определённую сторону.
замкнутый круг
Блаттера и Платини выперли с постов по обвинению в коррупции в ФИФА / УЕФА.
Теперь США эту коррупцию контролирует. Трамп это, ничего не стесняясь, афишировал ради участия в матче Балогуна.
— И ты решил вытравить подлецов изнутри?
— Нет, решил поучаствовать.
Фильм "Грязь" (2013)