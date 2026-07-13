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  4. Решение отменить дисквалификацию Балогуна единолично принял глава дисциплинарного комитета ФИФА Аль-Камали (The Times)

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Решение отменить дисквалификацию Балогуна единолично принял глава дисциплинарного комитета ФИФА Аль-Камали (The Times)
Решение по делу Балогуна принял лично глава дисциплинарного комитета ФИФА.

Глава дисциплинарного комитета ФИФА Мохаммад Аль-Камали из ОАЭ лично принял решение о приостановке дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна.

Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0), наступив на голеностоп Тарика Мухаремовича. Впоследствии одноматчевая дисквалификация была приостановлена с испытательным сроком в один год, и футболист смог принять участие в матче против Бельгии в 1/8 финала (1:4).

По сведениям The Times, Аль-Камали вынес вердикт по ситуации Балогуна без участия остальных 17 членов комитета.

Отмечается, что многие дисциплинарные дела ФИФА ранее единолично рассматривал заместитель председателя комитета Хорхе Паласио. Однако Аль-Камали, как следует из более чем 100 опубликованных текстов предыдущих решений, делал это впервые – как правило, наиболее важные вопросы решались совместно тремя членами комитета.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Times
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Комментарии

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Ахахах))) Нашли козла отпущения)))
Ещё и он уволился до этого и отрабатывал 2 недели наверное)))
ОтветДмитрий Воронцов
Ахахах))) Нашли козла отпущения))) Ещё и он уволился до этого и отрабатывал 2 недели наверное)))
Мне не кажется, что это так. Зачем им вообще искать этого козла? Проблема коррупции в ФИФА в том, что там решение об импичменте этого Инфантино должны принять куча федераций и не только европейских. Но если, условной, Бельгии и Англии не пофиг на коррупцию Инфантино, то какой нибудь федерации Ботсваны или Эсватини абсолютно наплевать. Им главное, кто им больше денег из ФИФА выделили на "развитие детско-юношеского футбола". И если Инфантино обещает им больше, чем какой нибудь менее коррумпированный и честный дядька - они проголосуют за Инфантино, да и всё.
ОтветДмитрий Воронцов
Ахахах))) Нашли козла отпущения))) Ещё и он уволился до этого и отрабатывал 2 недели наверное)))
Гнать Инфантино ссаными тряпками!!!! Плохой лысый шарлатан
Мда... Что там Инфантино пел по этому поводу? Комитет принял решение? Ну-ну.
ОтветЕвгений Сидоров
Мда... Что там Инфантино пел по этому поводу? Комитет принял решение? Ну-ну.
>> "Аль-Камали вынес вердикт по ситуации Балогуна без участия остальных 17 членов комитета"
Как минимум, где-то здесь возникают вопросы о целесообразности существования этого самого комитета)
ОтветЕвгений Сидоров
Мда... Что там Инфантино пел по этому поводу? Комитет принял решение? Ну-ну.
"Мы посовещались и я решил"
У людей память как у бабочек однодневок. Ок.

Придется напомнить как снимали Зеппа Блаттера.

А снимали его просто. Американцы пригрозили что посадят его. И чтобы было очень понятно. Простым языком говоря похитили несколько человек из руководства ФИФА и предъявили им обвинения.

И сейчас я думаю было аналогично. Просто объяснили популярно как нужно правильно себя вести и что нужно сделать. И человек сделал.

И ненужна никакя коррупция. Шантаж дешевле и проще. И США давно этим занимаются.
ОтветАнтон Романов
У людей память как у бабочек однодневок. Ок. Придется напомнить как снимали Зеппа Блаттера. А снимали его просто. Американцы пригрозили что посадят его. И чтобы было очень понятно. Простым языком говоря похитили несколько человек из руководства ФИФА и предъявили им обвинения. И сейчас я думаю было аналогично. Просто объяснили популярно как нужно правильно себя вести и что нужно сделать. И человек сделал. И ненужна никакя коррупция. Шантаж дешевле и проще. И США давно этим занимаются.
Пардон, чисто любопытства ради - позвольте поинтересоваться вашей точкой зрения, зачем именно Штатам было снимать Блаттера в 2015 (!) году?
Просто вы очень любопытно подали тот кейс. Вот ооще без манипуляций (нет) в определённую сторону.
ОтветxDe xDe
Пардон, чисто любопытства ради - позвольте поинтересоваться вашей точкой зрения, зачем именно Штатам было снимать Блаттера в 2015 (!) году? Просто вы очень любопытно подали тот кейс. Вот ооще без манипуляций (нет) в определённую сторону.
Мб продавить ЧМ у себя.
Намутили рыжий с лысым и крайним сделали араба .Дискриминация
ОтветLospinmaps
Намутили рыжий с лысым и крайним сделали араба .Дискриминация
с араба и не спросить
замкнутый круг
ОтветLospinmaps
Намутили рыжий с лысым и крайним сделали араба .Дискриминация
По документам это выдуманный араб, а так его уже вывели в офшоры )
Видимо, Трамп пообещал пару лишних батарей Пэтриот для Эмиратов :))
ОтветСпортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Видимо, Трамп пообещал пару лишних батарей Пэтриот для Эмиратов :))
Ответят иранским братьям !
ОтветСпортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Видимо, Трамп пообещал пару лишних батарей Пэтриот для Эмиратов :))
Скорее пригрозил забрать то что есть
Как говорят политологи, США не борется с коррупцией в других странах и в международных структурах. США борется за то, чтобы эту коррупцию контролировать.
Блаттера и Платини выперли с постов по обвинению в коррупции в ФИФА / УЕФА.
Теперь США эту коррупцию контролирует. Трамп это, ничего не стесняясь, афишировал ради участия в матче Балогуна.
ОтветTimur_A
Как говорят политологи, США не борется с коррупцией в других странах и в международных структурах. США борется за то, чтобы эту коррупцию контролировать. Блаттера и Платини выперли с постов по обвинению в коррупции в ФИФА / УЕФА. Теперь США эту коррупцию контролирует. Трамп это, ничего не стесняясь, афишировал ради участия в матче Балогуна.
Если процесс нельзя остановить, значит его нужно возглавить.
Ответbrace
Если процесс нельзя остановить, значит его нужно возглавить.
— Они всех прессуют, брат. Я рос в шахтёрском городке и много чего насмотрелся.
— И ты решил вытравить подлецов изнутри?
— Нет, решил поучаствовать.

Фильм "Грязь" (2013)
Рафик Инфантино вообще не виновен
Зицпредседатель назначен, новые брюки наглажены. При Трампе он еще не сидел.
Проходит как физ.лицо. штраф 3000
горбатого лепят....рыжего с лысым отмывают...
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