Драка и восемь удалений – жуткий финал матча Второй лиги

Во Второй лиге (дивизион Б) ставропольское «Динамо» из середины таблицы принимало идущее на последнем месте махачкалинское «Динамо-2».

Хозяева выиграли 3:2, а в конце матча команды подрались – игроки лупили друг друга кулаками и ногами. Судья Виталий Дорошенко показал сразу несколько красных карточек.

Сколько именно удалений – изначально было не очень понятно.

Сначала полыхнуло на 87-й минуте после грубого подката – у махачкалинцев пострадал Абдулпаша Джабраилов, после чего ударил соперника головой и был удален.

Завязалась потасовка – запасные побежали разнимать.

Результат – еще одна красная, теперь Аслану Дышекову у ставропольского клуба за агрессивное поведение. 1:1 по удалениям.

Двух минут хватило на то, чтобы снова поиграть в футбол. А потом – опять ссора. Теперь крупная.

После нее судья ходил с красной карточкой, чем возмутил Таймаза Кодзасова в запасе. Футболисту ее и показали.

Дальше красную схватил Абакар Акаев.

Еще одно удаление – Роберта Наниева.

Дальше, судя по всему, досталось кому-то из персонала.

И еще одна красная.

И еще. В титре мелькнул вратарь Насух Ибрагимов. Это вратарь, из-за удаления которого пришлось выпускать запасного.

Это не все – судья убрал с поля и Ахмеда Джабраилова.

В трансляции также промелькнул титр с удалением Данияла Алиева.

Поначалу сложилось впечатление, что удалений было не меньше десяти, из них – шесть или семь у действующих игроков.

В графике сначала было 2:4 по красным, потом стало 2:3. Разобраться с первого раза сложно было всем.

И это еще не все! Уже в игровом эпизоде чужой прорыв к воротам остановил Хачим Машуков – и тоже удалился. Причем судья после второй желтой показал ему красную не сразу. Слишком уж много записей у него было.

Получается, по удалениям стало 3:3? В послематчевой статистике тоже так написано.

При этом в официальном протоколе на сайте Второй лиги сначала значились только три красные. Потом их количество возросло до восьми, по четыре у каждой из команд.

Судя по протоколу, у ставропольцев было удалено три действующих игрока плюс запасной Кодзасов, а у махачкалинцев – четыре.

По видео в конце матча так и казалось: «Динамо-2» (в белом) доигрывало всемером, а ставропольское «Динамо» (в синем) – ввосьмером. Это один из последних кадров в игре, где на угловом скопились все игроки, даже чужой вратарь.

Матч с восемью удалениями и дракой продолжался 103 минуты. Вторая лига горяча.

Ох, как нелепо! Вратарь «Алании-2» подарил два гола сопернику