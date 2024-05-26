«Шанхай» Слуцкого уложил местный «Сити»! Новый шаг к титулу

15 матчей без поражений.

«Шанхай» Слуцкого разрывает чемпионат Китая: на этот раз 1:0 с «Шэньчжэнь Пен Сити» – клубом из империи City Football Group.

Все решил гол форварда Малеле (он в огне, постоянно забивает). Побеждают без травмированного лидера

«Шеньхуа» открыл счет уже на 14-й минуте: Сефас Малеле распечатал Чжао Ши. Подкараулил мяч после сэйва кипера и добил почти в пустые ворота.

Анголец раззабивался: четыре гола в последних семи матчах, а всего накопил пять.

Несмотря на последнее место в таблице, «Шэньчжэнь Пен Сити» не сидел в обороне и дал бой: превзошел по владению, ударам и угловым. Но забить не смог, команда Слуцкого удержала преимущество.

Новая победа «Шанхая», еще и сухая. В порядке и без травмированного лидера Жоау Тейшейры – две победы и ничья.

«Шанхай» победил, но конкурент все еще вровень по потерянным

● Главный конкурент «Порт» давит: шесть очков отставания при двух матчах в запасе.

● «Шанхай» не проигрывает при Слуцком уже 15 матчей в сезоне с учетом Суперкубка – все еще клубный рекорд!

Следующий матч «Шанхая» Слуцкого, который можно будет целиком посмотреть на Спортсе, – 16 июня против «Чэнду Жунчэн» . Обзоры и лучшие моменты всех игр «Шеньхуа» смотрите у нас по итогам каждого матча.

Лучшие моменты Слуцкого в «Шанхае»: пушка с 35 метров, победы в стиле «Байера»

Фото: x.com/SHShenhua1993