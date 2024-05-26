«Шанхай» Слуцкого уложил местный «Сити»! Новый шаг к титулу
15 матчей без поражений.
«Шанхай» Слуцкого разрывает чемпионат Китая: на этот раз 1:0 с «Шэньчжэнь Пен Сити» – клубом из империи City Football Group.
Все решил гол форварда Малеле (он в огне, постоянно забивает). Побеждают без травмированного лидера
«Шеньхуа» открыл счет уже на 14-й минуте: Сефас Малеле распечатал Чжао Ши. Подкараулил мяч после сэйва кипера и добил почти в пустые ворота.
Анголец раззабивался: четыре гола в последних семи матчах, а всего накопил пять.
Несмотря на последнее место в таблице, «Шэньчжэнь Пен Сити» не сидел в обороне и дал бой: превзошел по владению, ударам и угловым. Но забить не смог, команда Слуцкого удержала преимущество.
Новая победа «Шанхая», еще и сухая. В порядке и без травмированного лидера Жоау Тейшейры – две победы и ничья.
«Шанхай» победил, но конкурент все еще вровень по потерянным
● Главный конкурент «Порт» давит: шесть очков отставания при двух матчах в запасе.
● «Шанхай» не проигрывает при Слуцком уже 15 матчей в сезоне с учетом Суперкубка – все еще клубный рекорд!
Следующий матч «Шанхая» Слуцкого, который можно будет целиком посмотреть на Спортсе, – 16 июня против «Чэнду Жунчэн». Обзоры и лучшие моменты всех игр «Шеньхуа» смотрите у нас по итогам каждого матча.
Лучшие моменты Слуцкого в «Шанхае»: пушка с 35 метров, победы в стиле «Байера»
Фото: x.com/SHShenhua1993
По владению (51% на 49%)и по угловым (7:6) перевес соперника
был мизерным. По ударам - заметнее, но почти все их удары были издали
и крайне неточно. Относительно опасным был только один.
https://www.flashscorekz.com/match/pva5NvP6/#/match-summary/match-statistics/0
По голевым и опасным моментам Шанхай имел явный перевес, и заслуженно победил.
Видеообзор матча.
https://youtu.be/r0I1xMHUMbo
Полный матч.
https://youtu.be/EmD0Y_hG95U
приглашать, если Саламыч РФС не люб.