Шесть команд в ЛЧ от Италии – после титула «Аталанты» это возможно. Но есть странное условие

Расклады: почему «Аталанте» нельзя подниматься выше?

«Аталанта» разгромила «Байер» в финале Лиги Европы, взяла трофей, а параллельно обрадовала «Рому».

У римлян появился шанс пройти в Лигу чемпионов даже с шестого места Серии А. Но чтобы сценарий сработал, должны совпасть еще несколько условий.

Главное: «Аталанта» как идет сейчас пятой, так и должна финишировать. Если поднимется в топ-4, отнимет у своей страны бонусный ЛЧ-слот .

Странностей вообще немало, среди них то, что последний матч чемпионата «Аталанта» будет играть с «Фиорентиной» через неделю после того, как пройдет заключительный тур.

Как так получилось?

Как все запуталось и что кому нужно?

«Аталанта» точно сыграет в Лиге чемпионов, теперь обеспечила себе туда уже второй путь. Прошла и как победитель Лиги Европы, но еще до этого гарантировала себе место в топ-5 Серии А, а с бонусным слотом в расширенную ЛЧ это в любом случае проход.

Но почему подъем команды Алексея Миранчука навредит другим? Почему «Роме» так нужно, чтобы «Аталанта» осталась именно пятой?

Дело в бонусной путевке для победителя Лиги Европы.

Обладатель ЛЕ получает дополнительное место в Лиге чемпионов, если не квалифицировался через национальный чемпионат – и считаются здесь только изначально закрепленные слоты . В случае Италии – попадание в топ-4 Серии А.

То, что итальянские клубы добыли дополнительное пятое место по итогам выступления в этом сезоне – уже надстройка, в этом вопросе значения не имеет.

В контексте бонусного места победителю ЛЕ два сценария для лиги уровня Италии:

1) Обладатель вне топ-4 у себя в лиге – он забирает слот.

2) Обладатель в топ-4 – ему этот слот не нужен, место переходит в распределение по клубному рейтингу УЕФА (чаще всего так и бывает).

Поэтому крайне важно, будет «Аталанта» пятой или выше. Ниже – уже опуститься не может.

Расклады в Серии А: как может перемещаться «Аталанта»?

От пятого до третьего места. Причем все решат сами в последнем матче.

У «Аталанты» есть матч в запасе. По потерянным очкам – третьи, по факту – пятые.

Из-за того, что «Аталанта» вышла в финал Кубка Италии, а параллельно и «Аталанта», и «Фиорентина» пробились в финалы еврокубков, их отложенный очный матч не смогли уместить в рамки сезона. Сыграют только 2 июня, через неделю после последнего тура.

То есть велика вероятность, что перед этим последним матчем «Аталанта» будет прекрасно знать, какой результат ее матча как именно влияет на места в Лиге чемпионов .

В 38-м туре у всех участников гонки несложные соперники. 25 мая «Болонья» сыграет в гостях с «Дженоа», на следующий день «Юве» примет «Монцу», в воскресенье остальные: «Аталанта» дома с «Торино», «Рома» – на выезде с «Эмполи».

А потом «Аталанта» – «Фиорентина». Высоки, кстати, шансы (если все выиграют 38-й тур), что команда из Бергамо точно так же будет отставать от третьего места на два очка при игре в запасе – будет все контролировать сама.

«Фиорентина» идет восьмой – оттуда в еврокубки не пройти. Но победа в Лиге конференций (ждет финал с «Олимпиакосом») выведет в Лигу Европы по той же системе с бонусным слотом за титул, только на этаж ниже.

Почему «Бенфика» тоже зависит от «Аталанты»?

Зафиналим: если «Аталанта» войдет в топ-4, бонусный слот победителя ЛЧ ей не понадобится, из Серии А в Лигу чемпионов попадут пять первых команд (то есть с дополнительного пятого места пробьется тот, кого «Аталанта» из первой четверки вытолкнет, «Болонья» или «Ювентус»), а «Рома» выйдет в Лигу Европы.

Место в ЛЧ тогда перейдет в клубный рейтинг – там лучшая «Бенфика».

Португальцы в финале Лиги Европы явно болели за «Байер», победа немцев уже вывела бы их в ЛЧ – потому что сразу сработал бы сценарий, в котором победителю ЛЕ не нужен дополнительный пропуск, так как есть основной через национальный чемпионат.

И вот теперь «Бенфика» тоже будет до 2 июня следить за итальянской развязкой.

Вот 26 участников новой ЛЧ. «Шахтеру», похоже, нужно болеть за «Реал»

Фото: Gettyimages /Alex Grimm, Marco Luzzani / Stringer, Ian MacNicol / Stringer