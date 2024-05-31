«МЮ» вел переговоры с Эшуортом без ведома «Ньюкасла». Теперь рискует попасть на деньги

Остаются без спортивного директора.

Сэр Джим Рэтклифф развернул кипучую деятельность по преобразованию руководящего блока «Манчестер Юнайтед». Уже переманили из «Ман Сити» исполнительного директора Омара Беррада, из «Саутгемптона» взяли технического директора Джейсона Уилкокса. Осталось только назначить спортивным директором Дэна Эшуорта – а вот тут заминка.

«Ньюкасл» ни в какую не хочет отпускать Эшуорта к конкурентам – и пошел на принцип. Теперь из-за этого у «МЮ» возможны проблемы.

«Ньюкасл» отстранил Эшуорта еще в феврале – когда узнал об интересе «МЮ»

О конкретном интересе «Манчестера» к спортивному директору «Ньюкасла» стало известно в феврале. Как только Дэн проинформировал клуб о том, что хочет рассмотреть предложение «МЮ», его отстранили от работы, закрыли доступ ко всем данным и отправил на gardening leave (практика, когда уходящего сотрудника отправляют в оплачиваемый отпуск до конца контракта).

«Ньюкасл» прямо сказал «Юнайтед»: или платите отступные (в прессе писали о 20 млн фунтов), или ждите два года – именно столько у Эшуорта осталось по соглашению с нынешним работодателем.

Рэтклифф надеялся договориться об адекватной плате за спортивного директора, но с февраля по май серьезных подвижек не произошло. В апреле The Telegraph писал, что «Манчестер» предлагает 2 млн фунтов, «Ньюкасл» просит 15+5.

В конце апреля Эшуорт обратился в независимый арбитраж Премьер-лиги, который должен был помочь уладить вопрос с переходом в «МЮ». Но все пошло немного не по плану.

«Ньюкасл» узнал о переговорах из-за фэйла Дэна: он отправил письмо на клубную почту

Один из аргументов Дэна против «Ньюкасла» – его отправили в gardening leave преждевременно, когда еще не было никаких договоренностей с «Манчестером». Даже до того, как он официально проинформировал клуб о желании рассмотреть предложение конкурента. Эшуорт считает, что такой подход поможет аннулировать gardening leave.

Но у «Ньюкасла» есть свой аргумент. Daily Mail (не самый надежный источник, но потом подтвердил The Telegraph) пишет, что в феврале Эшуорт отправил письмо Омару Беррада, в котором дал согласие перейти в «МЮ». Копию Дэн отправил на свою почту в «Ньюкасле» – и так дал клубу повод для отстранения от работы.

«Юнайтед» в то время не сообщил «Ньюкаслу» об интересе к Эшуорту. На это может обратить внимание Премьер-лига при разбирательстве. Помимо прочего, Дэн в переписке раскрыл детали сделки «Ньюкасла» с «Брайтоном» о его трансфере в 2022-м. Это нарушение конфиденциальности как для «Ньюкасла», так и для «Брайтона».

Даже это еще не все. Беррада на тот момент еще работал в «Ман Сити» (тоже был на gardening leave), и факт этой переписки может быть нарушением условий его контракта. Есть вероятность, что «МЮ» получит проблемы еще и с «Сити» – по крайней мере про такую возможность пишет The Telegraph.

Что дальше: «Ньюкасл» требует адекватную компенсацию, «МЮ» не хочет платить

The Telegraph считает, что «Ньюкасл» не будет подавать в суд на «МЮ» за переманивание Эшуорта до официальных переговоров с клубом, но использует то письмо Дэна, чтобы получить желаемую сумму за переход спортивного директора. Уж точно больше, чем 2 млн фунтов, которые предлагает «МЮ».

«Юнайтед» же удивляют финансовые запросы «Ньюкасла»: считают, что не сделали ничего предосудительного. И в свое время Дэна переманивали из «Брайтона» в Тайнсайд такими же методами, так что повода переплачивать не видят.

Но прямо сейчас «МЮ» стоит перед непростым выбором: придется или соглашаться на финансовые требования «Ньюкасла», или входить в очередное лето без спортивного директора и с недоработанной структурой в руководстве.

Новый «МЮ» почти готов – остался последний пазл

Фото: Gettyimages.ru /Tony Marshall/EMPICS; Gettyimages.ru /Nick Potts/PA Images, Serena Taylor/Newcastle United