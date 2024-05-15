Новая победа Слуцкого – с двумя голами после 87-й! У «Шанхая» 13 матчей без поражений 🔥

Справились без суперлидера.

Радуемся за «Шанхай» Слуцкого! Он был близок ко второму матчу без голов, но дожал на последних минутах (88, 90+4) «Циндао Хайню» из хвоста таблицы.

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«Шанхай» доминировал весь матч, но никак не мог закатить. Тяжело без травмированного лидера

На «Шанхай» влияет потеря одного из лидеров, Жоау Тейшейры, который накопил аж 6+1 в 10 матчах. Вот его краткая характеристика от Вадима Лукомского из недавнего текста про команду Слуцкого: «Тейшейра беллингемит. Он правда очень крут и вездесущ. По стартовой позиции или десятка, или восьмерка. Но на практике его роль почти невозможно загнать в шаблоны. Многое может, невероятно пашет, возникает везде».

Без Тейшейры первый тайм прошел блекло: у хозяев было небольшое преимущество, под конец тайма «Шанхай» поддавил, но так и не открыл счет. Во втором Слуцкий погнал вперед, но дожали только на 88-й: роль Тейшейры временно примерил защитник Цзян Шэнлун. А уже в добавленное время нападающий Сефас Малеле добил соперника вторым после классной комбинации.

Преимущество «Шанхая» отображает статистика: 25:6 по ударам, 61% владения, у вратаря «Циндао» аж восемь сейвов!

Оторвались в таблице, но конкурент делит лидерство по потерянным

«Шанхай» Слуцкого по-прежнему первый.

● «Порт» отстает на шесть очков и в теории может догнать «Шанхай», но у него две игры в запасе. Если выиграет обе, залезет на первое место.

● «Шанхай» все еще не проигрывает при Леониде Слуцком: уже 13 матчей. Укрепили рекордную клубную серию.

● Две игры без голов были бы худшим результатом команды в сезоне, но два мяча в концовке спрятали от антирекорда. До этого забивали вообще всегда: в 11 матчах подряд.

Следующая игра у «Шанхая» 21 мая против «Хэнань» в 14:35 мск . Следите на Спортсе!

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