«Шанхай» Слуцкого глазами Лукомского. Так ли хороши? Чем похожи на «Реал»? Кто там «беллингемит»?

Работа в стиле Анчелотти.

«Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого очень впечатляет на старте : лидеры чемпионата Китая после 10 туров, серия разгромных побед.

По итогам трети сезона комментатор матчей «Шеньхуа» на Спортсе и тактический автор Вадим Лукомский объясняет главное, что нужно знать об игре «Шанхая» Слуцкого.

Кстати, смотрите следующий матч в прямом эфире на Спортсе – 11 мая с «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер», в 14:00 мск . С Вадимом Лукомским и Артемом Терентьевым – приглашаем!

А теперь – к главным деталям вокруг «Шанхая» Слуцкого.

«Шеньхуа» много забивает, ни разу не уходил с нулем, часто громит – у них индивидуально такая сильная атака из легионеров или важна командная игра?

Это не взаимоисключающие вещи. У «Шеньхуа» определенно есть четкий узнаваемый рисунок, в котором важную роль играют качества игроков (в первую очередь легионеров).

Можно сказать, что Слуцкий сработал в стиле Анчелотти (речь именно о стиле, а не о масштабе команд и достижений). То есть подобрал такую схему, где качества футболистов сочетаются естественным образом и правда здорово мотивировал лучших из них, что далеко не данность в китайской Суперлиге.

Схема «Шеньхуа» – 4-4-2 с ромбом. Сама расстановка не казалась такой уж очевидной перед началом сезона. Найти ее помог свежий тренерский взгляд – это и есть та самая классика Карло. Вся атака – десятка плюс пара форвардов – состоит из легионеров, которые при таком расположении естественным образом сочетаются.

Тройка атаки особенно хороша при быстрых вертикальных переходах. Как правило, Андре Луис цепляется за мяч и разворачивает атаки. Малеле и Тейшейра делают рывки на пространстве. Тейшейра при необходимости может тащить, выступая связующим звеном. Футбол «Шеньхуа» буквально провоцирует описанные взаимодействия между ними.

В опорной зоне располагается очень объемный разрушитель Ибраим Амаду. Ему помогают два китайских партнера (например, Гао Тяньи и Сюй Хаоян). Качества Амаду и дисциплинированность коллег позволяют атакующему трио располагаться повыше при обороне – и оказываться в более выгодной позиции в момент перехода.

Еще одна спецфишка – ассиметрия на флангах. Один латераль всегда более атакующий. Если играет Уилсон Манафа – правый. Слева выходит правша Ян Цзэсян – у него чисто вспомогательная роль. Манафа же действует как Фримпонг/Хакими китайской лиги – закрывает всю бровку, становится скрытым вингером.

Система Слуцкого здорово учитывает качества легионеров. Только постфактум все кажется таким очевидным и логичным. Как всегда, у тренеров такого типажа. Зритель видит много эксплуатации индивидуальных качества игроков и естественной химии – и слегка недооценивает вклад тренера. На мой взгляд, это ошибка. Работа Слуцкого правда отличная.

С какой топ-командой недавнего прошлого можно сравнить этот стиль? Это сильно отличается от того, что было у него в ЦСКА?

Уже между строк зашил сравнение с «Реалом». В контексте тактического полюса некоторые вещи правда похожи. Особенно если сузить до «Мадрида» начала сезона, когда они тоже использовали ромб. Только это «Реал» во вселенной, где весь сезон в старте выходит Хоселу, что делает команду в разы менее тонкой и более прямолинейной. Но лучшей аналогии среди топ-клубов не нахожу.

Вот организация игры без мяча – особенно прессинг – правда похожа на тот стартовый «Реал». Анчелотти отказался от чистого ромба из-за проблем, которые топ-соперники создавали на флангах. Слуцкого в китайской лиге пока не наказывают, а центр схема защищает максимально качественно.

Еще Тейшейра беллингемит. Он правда очень крут и вездесущ. По стартовой позиции или десятка, или восьмерка. Но на практике его роль почти невозможно загнать в шаблоны. Многое может, невероятно пашет, возникает везде.

Что касается сравнений с ЦСКА, мне кажется, что они уместны в плане стиля и самых базовых механизмов, но много отличий на уровне деталей. Опять же – Слуцкий сильно адаптируется под качества игроков.

Главная уязвимость «Шеньхуа» – позиционное нападение (и отсутствие плана Б)? Против главного конкурента «Шанхай Порт» при 0:1 и аккуратной обороне соперника выглядели безыдейно

Да. Если искать направление для критики, то позиционная атака подходит лучше всего.

«Шеньхуа» весьма успешно обходит эту проблему. Почти любого соперника могут поймать на переходном эпизоде, забить со стандарта или на индивидуальном мастерстве.

Но эта стадия, когда ее проверяют, выглядит хуже остальных. Грубо говоря, команда просто скатывается в навесы. Это нужно воспринимать как проблему и искать решение, но скорее в контексте азиатской Лиги чемпионов. В Китае не видно автобусов нужного уровня.

Соперники либо закрываются недостаточно радикально, либо не могут сидеть у ворот без ошибок. «Шеньхуа» успешно обходит проблемы нехватки идей в этой стадии. В то же время хочется думать, что параллельно над внедрением новых решений ведется закулисная работа.

Лидер «Шеньхуа» Жоау Тейшейра был у Клоппа в «Ливерпуле», провел слабый первый сезон в Китае, но сейчас один из лучших в лиге. Как его раскрывает и использует Слуцкий?

Тейшейра – супер. В команде есть Андре Луис, который делает результативное действие в каждом матче, но истинный вожак именно Жоау Тейшейра.

В прошлом сезоне его обвиняли чуть ли не в сливе матчей (даже экс-тренер на это намекал). Точно были проблемы с мотивацией. При Слуцком он не только показывает мастерство, но отрабатывает в неочевидных ситуациях – показывает школу Клоппа.

Основные роли Тейшейра – технический лидер и мозг прессинга. Он буквально лучший и в том, и в другом.

А еще португалец – важный инструмент влияния на игру. За счет его работоспособности Слуцкий может перевести Жоау с позиции десятки поглубже, тем самым увеличить количество атакующих игроков.

Слуцкий говорил о выгорании перед приездом в Китай. Сейчас он похож на того, кого мы стали забывать в России: ищущего новые идеи, сочетания, раскрывающего игроков?

Очень тяжело судить со стороны, но кажется, да.

Факт – есть новые тактические идеи, которые моментально попали в команду. Остальное – трактовки, но, судя по поведению на бровке и во флэш-интервью, Леонид Викторович выглядит посвежевшим.

На него по-другому смотрят. Сравнивают с Клоппом в местных изданиях, спрашивают про частую смену образов (почти в каждом матче у него – новый лук), восторженно реагируют на его юмор, который в новой стране и на английском звучит более сдержанно.

Мостовой сравнивает чемпионат Китая с монгольским футболом – так ли все плохо? За кем из китайских игроков «Шеньхуа» интересно следить?

Слова Мостового пропитаны неуважением к нетоповым лигам и откровенным невежеством. Особенно удручает, что он подает это невежество как повод для гордости. Это чистейший шовинизм. Мы можем по-разному оценивать уровень китайской лиги, но давайте не будем ему уподобляться.

Моя субъективная оценка – лучшие китайские команды могли бы быть в середине РПЛ, иногда выстреливать. Уровень местных футболистов ниже, но легионеры сопоставимые. Порой даже более классные. Сами матчи бывают разными – и открытые с элементами бестолковости, и статичные, в которых трудно не заскучать. Можно манипулировать: выберешь один – уровень топ-лиги; другой – хуже ФНЛ. Это подход черри-пикинга – не самый продуктивный, если нам нужна адекватная оценка.

Мой лайфхак: не столько присматриваться к уровню лиги, сколько следить за динамикой внутри команды. Это всегда увлекательно, если что-то зацепило. В нашем случае многих может зацепить фигура тренера. Игроки становятся «своими», замечаешь минимальные отклонения от классического рисунка игры, хочешь разгадать их причину, обращаешь внимание на индивидуальный прогресс ребят. Это правда увлекает.

Мой любимчик из китайских игроков – Сюй Хаоян (№7). Для простоты восприятия в репортажах иногда называем его местным Бернарду Силвой. У парня отличная левая и правда впечатляющий технический потенциал. Не хватает физики – если она была, мог бы уехать в Европу.

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Напоминаем: ближайший матч «Шанхая» Слуцкого смотрите в прямом эфире на Спортсе – 11 мая с «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер», в 14:00 мск . Комментаторы: Вадим Лукомский и Артем Терентьев.

Фото: x.com/SHShenhua1993