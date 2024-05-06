Форвард-любитель приглашен в сборную Уругвая. Это не шутка

Удивительная история.

Марсело Бьелса до сих пор способен удивлять: по информации TNT Sports, тренер сборной Уругвая намерен вызвать игрока любительской лиги.

Чего-чего?

Любитель – рядом с Араухо и Вальверде. Это реально?

Именно. Тренер подключает полупрофессионалов, но не от хорошей жизни.

Все просто: товарищеский матч с Коста-Рикой поставили на 31 мая. Большинство уругвайских профи из высшей лиги не смогут сыграть – из-за игр Кубка Либертадорес и Южномериканского кубка. Их не отпускают.

Приходится выкручиваться. Любители всегда готовы.

Игроки из Европы тоже приедут в Коста-Рику, а вот сам Бьелса – нет. По данным TNT Sports, его ждут на встрече «Насьоналя» с парагвайским «Либертадом». Будет смотреть игроков перед летним Кубком Америки.

Что за любителя зовет Бьелса?

Вальтер Домингес – 24-летний форвард, играет за полупрофессиональный «Хувентуд де Сориано».

До этого не играл на профессиональном уровне, хотя полгода назад ездил на просмотр в Монтевидео – позвал местный «Феникс». Домингес не впечатлил тренеров и вернулся домой.

Получилось отменно – у Вальтера аж 38 голов в 19 играх этого сезона. Всего за «Хувентуд» у него 57 мячей в 39 матчах.

Почему именно он? Домингес и сам не знает. «Они позвонили мне, и я очень рад. Конечно, я не ждал этого, огромный сюрприз. Честно, я в шоке, но счастлив», – передает слова журналист Алекс Мартин Ростан.

Играли ли когда-то любители за сборную?

В серьезных сборных и в современности – нет.

В 2022-м тренер Гондураса Диего Васкес взял опорника Франсиско Мартинеса из третьего дивизиона – 30-летний любитель так не вышел на поле, но спустя полгода стал профи. Сейчас играет за местный «Марафон».

Раньше гуляла информация о мистическом румыне Эди Бирчане, он якобы даже играл за сборную на ЧМ-1930 в статусе полупрофессионала. Вероятно, это фейк.

Нет доказательств, что он вообще существовал: например, на общекомандном фото перед отправкой на турнир фамилии Бирчана нет. Как и в афишах, сохранившихся с тех времен.

Домингес может стать первым любителем, кто сыграет за сборную. Конечно, если не найдет к тому моменту профессиональную команду – одобрение Бьелсы высоко котируется.

Фото: IMAGO/Federico Pestellini/Global Look Press