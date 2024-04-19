По три от Германии и Италии, бельгийцы прошли спустя 31 год: все полуфиналисты по странам
Четвертьфиналы еврокубков позади – известны все полуфиналисты!
● Больше всех представителей у Германии и Италии: по три клуба. «Аталанта» дошла до этой стадии впервые в истории.
● Аж три немецких клуба не выходили в полуфиналы еврокубков с сезона-1994/95 – тогда это тоже были «Бавария», «Боруссия» и «Байер».
● Удивительно, но из клубов АПЛ осталась только «Астон Вилла»: команда Унаи Эмери прошла по пенальти «Лилль» в Лиге конференций. На стадии четвертьфиналов отвалились «Ман Сити», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Вест Хэм».
● «Брюгге» подарил Бельгии первый еврокубковый полуфинал с 1993-го! 31 год назад «Антверпен» на этой стадии прошел «Спартак», но в решающем матче уступил «Парме».
Кто из участников выйдет в финал? Пишите в комментариях.
Полуфиналы ЛЕ и ЛК: «Байер», «Аталанта», еще и Эмери. В кого верите?
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Фото: Nikola Krstic/Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages.ru/Marco Luzzani
Средний уровень Италии хороший, поэтому в ЛЕ и ЛК эти команды выглядят неплохо. Но в той же ЛЧ итальянские клубы не выглядят столь сильными, как в ЛЕ.
Рад, что Сериал потихоньку возвращается на лидирующие позиции в Европе.
А если вспомнить групповой этап, то там единственной симпатичной командой был Наполи, который в 1 матче разобрал кризисный Ливерпуль.
Интер безнадежно слил 2 матча Баварии, Милан 2 матча Челси, Ювентус 2 матча ПСЖ. Только у Наполи 1 победа против Ливерпуля.
Можно конечно вспомнить победу Интера над Барсой, но там у Барсы полсостава лежало в лазарете, особенно защитники. Да и Барсу Хави в еврокубках только ленивый не унижает.
Но даже если считать победу над Барсой, то у итальянских клубов за весь ЛЧ только 2 победы против крупных клубов за пределами Италии. Такое себе достижение.
До сколь-либо значимых успехов на евроарене итальянцам (в целом), конечно, пока как до Пекина пешком. Но возвращаются понемногу, и это хорошо.
Называть это лидирующими позициями в Европе - нет.