По три от Германии и Италии, бельгийцы прошли спустя 31 год: все полуфиналисты по странам

Четвертьфиналы еврокубков позади – известны все полуфиналисты!

● Больше всех представителей у Германии и Италии: по три клуба. «Аталанта» дошла до этой стадии впервые в истории.

● Аж три немецких клуба не выходили в полуфиналы еврокубков с сезона-1994/95 – тогда это тоже были «Бавария», «Боруссия» и «Байер».

● Удивительно, но из клубов АПЛ осталась только «Астон Вилла»: команда Унаи Эмери прошла по пенальти «Лилль» в Лиге конференций. На стадии четвертьфиналов отвалились «Ман Сити», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Вест Хэм».

● «Брюгге» подарил Бельгии первый еврокубковый полуфинал с 1993-го! 31 год назад «Антверпен» на этой стадии прошел «Спартак», но в решающем матче уступил «Парме».

Кто из участников выйдет в финал? Пишите в комментариях.

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Фото: Nikola Krstic/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Marco Luzzani