Фанат ударил плетью лидера «Аль-Иттихада». Новый уровень дикости

Суперкубок Саудовской Аравии.

«Аль-Хилаль» разгромил 4:1 «Аль-Иттихад» в ОАЭ и забрал Суперкубок Саудовской Аравии, но все обсуждают инцидент с нападающим проигравшей команды Абдерразаком Амдалла и одним из болельщиков.

Фанат оскорбил игрока и отхлестал плетью. Тот рвался на трибуну, но оттащили

После финального свистка главный бомбардир «Аль-Иттихада» Абдерразак Амдалла (забил единственный гол команды в матче) внезапно прыснул водой в одного из болельщиков. В ответ прилетели удары плетью.

Журналист The Athletic Колин Миллар пишет , что изначально зритель оскорблял Амдаллу, после чего форвард подошел к трибуне.

Зритель дважды ударил игрока. Амдалла рвался ответить, но его оттащили сотрудники стадиона.

Кто ударил футболиста?

Точная личность фаната неизвестна, но местные медиа пишут, что он работает в полиции Абу-Даби.

Его практически сразу задержали и доставили в участок. Правда, продолжения скандал не получит: и игрок, и фанат отказались от возбуждения судебного дела и признали, что не имеют претензий друг к другу.

Амдалла – лучший бомбардир «Аль-Иттихада»

Да, больше всех голов не у звездного Карима Бензема: француз пока копит только скандалы. Лидирует именно марокканский нападающий: у него 26+4 во всех турнирах (у Бензема 13+8).

Амдалла зажигает уже не первый год: в прошлом, например, установил рекорд лиги по количеству результативных действий за один сезон – 43 (34+9). Однако Криштиану Роналду уже близок: у португальца уже 29+10 за семь туров до финиша.

Нападающий «Аль-Иттихада» стабилен: только в последних шести матчах во всех турнирах у него пять голов, он приложил ногу к большинству голов команды.

В ответ получил удары плетью.

Фото: Gettyimages.ru /Yasser Bakhsh