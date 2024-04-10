Двойная бисиклета – вау! Ярче забить уже невозможно

На Пушкаша.

В Ираке забили мяч, который точно будет претендовать на премию за самый красивый гол года.

В концовке обычного кубкового четвертьфинала команда «Эрбил» устроила такое: после подачи с фланга один игрок пробил через себя – получилось настолько неудачно и удачно одновременно, что удар стал пасом, а партнер свою бисиклету положил точно.

Гол через себя после паса через себя! Вы когда-нибудь встречали такое комбо?

Ну и что, что «Эрбил» потом вылетел от «Нафта» по пенальти, потому что не реализовал ни одного удара в серии – это мирское, обыденность. А вот их гол – восторг мирового уровня!

Автор – сирийский форвард Яссин Самиа. Ему 26 лет, он в команде с 2023-го, до этого уже проводил там сезон-2021/22. Недавно парень попал в сборную Сирии, в сентябре даже забил за нее в товарищеском матче с Малайзией. За клуб у нападающего второй гол в году, до этого забивал только «Багдаду» в чемпионате. Первая попытка удара, ставшая пасом – от Акама Хашима из Ирака.

Про Эрбил как город вы могли слышать в новостях – это административный центр Иракского Курдистана, автономного региона на севере Ирака. Например, в январе столицу региона масштабно бомбардировал Иран, пытались навредить таким образом расположенным там силам США, несколько взрывов тогда произошли рядом с американским консульством.

Футбольный клуб «Эрбил» основан в 1968-м, но успехи у него недавние: четыре чемпионства с 2007-го по 2012-й. Ни до, ни после титулов нет. В азиатской ЛЧ-2008 команда остановилась на групповом этапе, во втором по значимости континентальном турнире – Кубке АФК – участвовали шесть раз, максимум были в полуфинале в 2011-м.

Как вы считаете, что еще более эффектное можно придумать с бисиклетами, кроме такого двойного удара при впечатляющей амплитуде?

Все про удары через себя – откуда в футболе наше любимое чудо