Грандиозно.

Первый четвертьфинал Лиги чемпионов начался дико: «Манчестер Сити» забил «Реалу» уже на 2-й минуте, но к 14-й мадридцы уже повели сами!

Косяк Лунина в ближнем углу: его поймал Бернарду

Все началось с Бернарду Силва и Андрея Лунина: полузащитник «Манчестер Сити» убедил всех, что готовит крученую подачу в штрафную, вратарь «Реала» явно поверил и забыл про ближний угол.

А Бернарду взял и зарядил низом влево.

Лунин пытался спасти, но чуть не попал в темп и хоть даже дотянулся – не смог правой рукой отбить.

Обескураживающе.

Ответ «Реала» за две минуты: опять переворот!

Но «Реал», конечно, не обескуражился – иначе не был бы «Реалом» в Лиге чемпионов.

Уже к 14-й минуте мадридцы повели. Потому что на 12-й рикошет помог Эдуардо Камавинга, у вратаря Штефана Ортеги не было шансов спасти, слишком уж резко мяч изменил направление. Записали как автогол Рубена Диаша.

А еще через три – второй мяч, от Родриго.

Главное в атаке, кроме решающего тычка между двух защитников и вратаря – вот этот пас Винисиуса. Бросил партнера-бразильца в прорыв, за счет дистанционной скорости он выиграл пространство и затем уже разобрался в штрафной.

Два гола за две минуты – прямо флэшбеки из 2022-го: «Мадрид» тогда безнадежно проигрывал, не создавая шансов, но отыгрался и перевернул, хотя ни один гол не вытекал из логики матча. Главным героем был, конечно, Родриго – оформил дубль. Здесь тоже постарался – по-особенному настраивается на «Сити».

Тот дуплет напрямую выводил «Реал» в финал Лиги чемпионов, спасались в добавленное время ответного полуфинала. Теперь тот же фокус, но в самом начале противостояния.

Фото: кадры трансляции «Матч ТВ» ; Gettyimages /Angel Martinez, Clive Brunskill