В игрока прилетел камень, в фанатов – железная ограда. Ярость в самом опасном городе Аргентины

Самый опасный город Аргентины.

Аргентинский «Росарио Сентраль» в последние годы мелькает в медиа. Правда, поводы не очень радостные: новый появился на днях.

Фанаты бросались железными ограждениями и даже камнями. Попали в игрока «Пеньяроля», позже он потерял сознание

5 апреля «Росарио Сентраль» дома обыграл уругвайский «Пеньяроль» в Кубке Либертадорес (1:0). Но вместо результата обсуждают то, что окружало игру.

Еще до ее начала домашние фанаты начали провоцировать гостевых и бросаться разными предметами. В какой-то момент прилетела даже железная ограда с сектора аргентинцев. Самое страшное, что фанаты «Пеньяроля» находились прямо под болельщикам хозяев: фактически оказались в ловушке.

Стычки продолжались и во время игры. Во втором тайме с домашней трибуны швырнул камень прямо в игрока «Пеньяроля» Максимилиано Оливеру. Увечья серьезные: пришлось убирать с поля, а в раздевалке игрок потерял сознание.

После матча «Росарио Сентраль» подал жалобу в прокуратуру и заявил, что определит виновных с обеих сторон с помощью камер на стадионе. Клубу грозят серьезные штрафы и ограничения.

Чиновник Фернандо Певеренго, отвечающий за безопасность в регионе, признал проблемы в день матч: в том числе из-за использования пиротехники и инцидентов с участием болельщиков, швырявшихся чем попало.

Певеренго призвал сделать правильные выводы: «То, что произошло, должно привести не к закрытию стадиона, а к принятию необходимых мер, чтобы подобное больше не произошло».

«Мы не оставляем записок – только пули и мертвецов». В Росарио угрожали родственникам Месси и Ди Марии

В Росарио в последние годы сплошные скандалы. Одни из самых громких связаны с футбольными звездами.

В марте 2023-го двое неизвестных обстреляли супермаркет, принадлежащий родственнику жены Лионеля Месси Антонеллы Рокуццо. В полицейских отчетах говорится, что по магазину произвели около 20 выстрелов.

На месте нашли записку для Лионеля: «Месси, мы тебя ждем. Явкин (Пабло Явкин, мэр Росарио – Sports) – наркоторговец, он тебе не поможет».

Сам Явкин не в восторге от ситуации с безопасностью в городе: «Сомневаюсь во всех, даже в тех, кто должен нас защищать. Понятно, что те, у кого есть оружие и возможность расследовать преступления, этого не делают, и любой банде очень легко осуществить что-то подобное».

Предположительно, в качестве мишени выбрали место, связанное с Месси, для большего резонанса. Федерико Ребола из отдела по борьбе с огнестрельным оружием объяснял: «Конечно, первая цель – чтобы об этом узнали вообще все. Те, кто стоит за этим, искали публичности. На данный момент ничего не указывает на то, что они хотели запугать или потребовать что-то с семьи Рокуццо. Преступники использовали что-то, близкое к Месси, чтобы гарантировать, что новость разлетится повсюду, и добились этого».

Другое жуткое событие произошло совсем недавно, в марте 2024 года. Под раздачу попал Анхель ди Мария, заявивший, что после «Бенфики» хотел бы завершить карьеру в родном «Росарио Сентраль». Через неделю неизвестные приехали на автомобиле к дому аргентинца на окраине города и ошарашили семью аргентинца жутким письмом: «Передайте сыну Анхелю, чтобы он не возвращался в Росарио.

Тебя не спасет даже Пульяро (губернатор провинции Санта-Фе Максимилиано Пульяро – Sports). Мы не оставляем записок – только пули и мертвецов».

Росарио называют самым опасным городом Аргентины. Почти 300 убийств в год 😱

Росарио – очень неспокойное место.

По разным данным это город с самым высоким количеством убийств в Аргентине. На 2022-й на каждые 100 тысяч жителей приходилось 22 убийства: в пять раз больше, чем в любом другом регионе страны. Чаще всего за преступлениями стоят банды наркоторговцев: именно они угрожали Месси и Ди Марии и в целом держат в страхе обычных граждан.

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Губернатор Санта-Фе Максимилиано Пульяро и бывший министр безопасности Патрисия Буллрич даже договаривались о привлечении национальной армии к решению вопроса безопасности в городе и в связи с этим официально обращались к министерству обороны страны.

После инцидента с супермаркетом родственника Месси забеспокоился даже экс-президент Аргентины Альберто Фернандес: «В Росарио проблема насилия и организованной преступности очень серьезна. Что-то нужно сделать для жителей Санта-Фе и Росарио, потому что они аргентинцы. Я проснулся от плохих новостей в Росарио, где обстреляли супермаркет.

Я сразу же связался с мэром – Пабло Явкиным, сразу же поговорил с главой кабинета министров – Агустином Росси – и сказал ему: «Давайте действовать немедленно». Мы многое делаем, но очевидно, что нужно сделать еще больше».

Подробности местного страха в 2023-м подкидывал блог в Дзене «Llama Madama. Твой аргентинский испанский». Оказывается, такая ситуация сложилась уже давно: «Перед тем, как получить почетное звание «самого небезопасного города Аргентины», Росарио около 16 лет был центром процветающей наркоторговли. География города позволяет не только торговать внутри Аргентины, но и экспортировать товар в соседствующие страны: Парагвай, Уругвай и даже некоторые страны Европы. Местная полиция закрывала глаза на происходящее по двум весомым причинам: во-первых, в Аргентине к продаже веществ относятся проще, чем в других странах, во-вторых, часть полицейских имеют долю с бизнеса, поэтому не видят в криминальных происшествиях ничего опасного.

Статистика убийств, произошедших в Росарио, не удивляет: только за 2022 год в городе произошло 287 убийств. Наступивший 2023-й не лучше: за прошедшие три месяца в Росарио убито 65 человек. Страшнее всего, что в 10% случаев убиты дети. В начале мая местные медиа потрясла новость о смерти 11-летнего мальчика, случайно оказавшегося в районе, где две бандитские группировки устроили вооруженную разборку.

Такие «вспышки» криминала происходят в Росарио регулярно. Некоторое время ситуация с преступностью в городе пребывает в относительно спокойном состоянии, но затем в один момент происходит всплеск. После многочисленных заявлений, жалоб жителей, доходящих до правительства, федеральной полиции и армии удается угомонить разбушевавшихся преступников.

Главную опасность для жителей Росарио еще недавно представляла местная группировка «Los Monos», орудующая в городе и окрестностях. И так продолжалось бы и по сей день, если бы не объявился Естебан Линдор Альворадо со своей бандой, тоже родом из Росарио. Альворадо руководит группировкой, отбывая наказание в тюрьме. Недавно он планировал покинуть место заточения на вертолете, но побег удалось остановить. Местные владельцы постоянно получают угрожающие записки со словами «Plata o plomo» (деньги или пуля) и вынуждены платить бандам за сохранение заведения и собственных жизней».

Фото: Martin Zabala, Franco Trovato Fuoco/Global Look Press