Хацкевича избили (?) фанаты. Он провалился в Польше и «обращался с игроками как с мусором»

Это он называл Волгоград «сраным».

Белорусский тренер Александр Хацкевич со скандалом уходит из польского «Заглембе» – после дикого поступка болельщиков.

Клуб вызывал полицию. Но агент Хацкевича утверждает, что драки не было

По данным польского издания Meczyki, Хацкевича избили на тренировке. Во время занятий на базе «Заглембе» появились радикально настроенные фанаты и нанесли белорусу несколько ударов по лицу, а также били ногами. Клуб сообщил, что группа мужчин «прервала занятие, а затем провела переговоры с тренерским составом и игроками».

«Учитывая поведение людей в масках, клуб уведомил полицию, которая направила на место происшествия патруль. В настоящее время ведутся работы по установлению обстоятельств инцидента», – сказано в заявлении «Заглембе». Клуб из города Сосновец добавил, что скоро произойдут кадровые перестановки.

Агент белорусского тренера Вадим Шаблий отрицает драку, он сказал для UkrFootball: «Никто Хацкевича не бил, были только попытки и угрозы в его адрес со стороны непонятных людей, хулиганов. Агентство ProStar будет защищать Александра Хацкевича в правовом поле и по контракту. Никто его не увольняет, Александр Николаевич собирается сам покинуть «Заглембе», потому что в команде бардак».

То же издание Meczyki пишет, что Хацкевич плохо обращался с командой. Журналист Самуэль Щигельски поделился подробностями в программе I Liga Raport: «Мы узнали, что Хацкевич вел себя неадекватно на тренировках. Он кричал на игроков и, по словам самих футболистов, «обращался с нами как с мусором». Избиение тренера болельщиками мы никак не оправдываем, это другая тема, но, по нашей информации, он был плохим человеком в раздевалке».

Хацкевич работал в «Заглембе» с января 2024-го. Команда занимает последнее, 18-е, место во втором польском дивизионе, 17-матчевая серия без побед идет с сентября. Фанаты пришли на разговор с тренером как раз из-за ужасающих результатов.

Как пишет Meczyki, новым тренером «Заглембе» станет Марек Сагановски – бывший игрок «Саутгемптона» (с 2007-го по 2008-й), тренерскую карьеру он начал в «Легии» U-19, сейчас работает в «Висле», которая в 2023-м опустилась в Первую лигу.

«Сраный Волгоград, сраная эта Россия». Хацкевич злится на «Ротор» – говорит, ему указывали, кого ставить в состав

В январе Хацкевич уже проникал в российские медиа – белорус оскорбил Волгоград и назвал переход в «Ротор» главным футбольным промахом. «Я признаю, что это поездка в этот сраный Волгоград, в сраную эту Россию», – сказал тренер в интервью Никите Мелкозерову.

Хацкевич возглавлял «Ротор» с декабря 2019-го по март 2021-го. Под его руководством волгоградцы провели 23 матча в РПЛ: четыре победы, шесть ничьих и 13 поражений. Из Кубка России вылетели от «Крыльев» (0:3). На момент отставки Хацкевича «Ротор» шел 13-м в РПЛ.

Инсайдер Иван Карпов добавил, что Хацкевич получал больше миллиона рублей в месяц плюс премиальные в «Роторе». Суммарно он заработал в волгоградской команде 17 млн рублей.

Хацкевич проходился по клубу еще летом 2021-го:

«Когда нас убрали, мы занимали 13-е место и имели четырехочковый отрыв от 15-го места. После нас этот отрыв умудрились ######## (растерять) – другого слова не смогу подобрать. Перед «Ростовом» состоялся неприятный разговор. Мне начали указывать, кого я должен ставить в состав. Когда я сказал, что делать этого не буду, мне дали понять, что в дальнейшем у меня могут возникнуть проблемы. Через два дня после игры с «Ростовом» наше сотрудничество закончилось – после телефонного звонка».

В итоге «Ротор» рухнул сначала в Первую лигу, а еще через год – во Вторую.

Теперь продолжается и падение Хацкевича.

Фото: ZAGLEBIE.com ; РИА Новости /Алексей Филиппов