Вы это видели?
Блог

«Буду лучше спать перед играми с «Ливерпулем». Пеп, Анчелотти, Тухель и другие – об уходе Клоппа

Юрген Клопп Юрген Клопп
Ливерпуль Ливерпуль
Джейми Каррагер Джейми Каррагер
Леброн Джеймс Леброн Джеймс
Томас Тухель Томас Тухель
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Роберто Де Дзерби Роберто Де Дзерби
Хаби Алонсо Хаби Алонсо
Дэвид Джеймс Дэвид Джеймс
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Футбол Футбол

Отреагировал даже Леброн.

Уход Юргена Клоппа из «Ливерпуля» сильно взбудоражил футбольный мир.

● Одним из первых отреагировал Джейми Каррагер. «Эта новость стала бы настоящим ударом для клуба в любой момент, когда бы об этом не объявили. Просто я думал, что это произойдет только через несколько лет. Что за тренер, что за человек! Юрген, нужно громко хлопнуть дверью!» – написал бывший защитник «Ливерпуля» в твиттере.

Томаса Тухеля решение Клоппа об уходе из «Ливерпуля», похоже, шокировало: «Мне нужно сначала это переварить, сейчас я не могу ничего сказать. Клоппо – один из лучших тренеров в мире, ему всегда удавалось влиять на клубы, в которых он работал. Это большая новость».

Хаби Алонсо, который может стать преемником немца: «Я очень уважаю Юргена, восхищался им до прихода в «Ливерпуль», а за годы его работы здесь я стал еще больше ценить то, чего он добился, и то, как именно он этого добился».

● Экс-вратарь сборной Англии Дэвид Джеймс подумал, что новость об уходе Клоппа – фейк. 

«Сперва я был удивлен, шокирован и не верил в это. Как и многие, уверен, я узнал новости из группового чата и подумал, что кто-то распространяет фэйки. Мне пришлось перепроверять, чтобы разобраться. Шок! Это не конец жизни, не конец света, но это шок. Юрген продлил контракт [в 2022 году до 2026-го], и новости о его уходе по окончании сезона кажутся несвоевременными. Как и все остальные, я пытаюсь все обдумать», – сказал Sky Sports News Джеймс.

Леброн Джеймс, владеющий 2% акций «Ливерпуля», просто поблагодарил немца: «Спасибо за все и даже больше того! Ты потрясающий тренер. Тебя никто не забудут. И что еще важнее: ты никогда не будешь один. «Красные» будут скучать по тебе».

● Для Карло Анчелотти уход немца стал сюрпризом: «Это довольно удивительно. Клопп поработал – и продолжает работать – прекрасно. Его красит то, что он объективен и самокритичен в вопросе передачи клуба в другие руки. Я отношусь к нему со всем возможным уважением, он прекрасный тренер».

Пеп Гвардиола сказал, что будет скучать по Юргену, но уверен, что тот вернется: «Он невероятный тренер. Мне не довелось узнать его поближе, но он также невероятный человек. У меня такое ощущение, что когда он уйдет, уйдет и часть «Ман Сити». И с «Ливерпулем», и с «Боруссией» он был моим главным соперником. Его будет не хватать, я буду скучать по нему. Я немного рад – буду лучше спать по ночам перед играми с «Ливерпулем». Я желаю ему всего наилучшего. И он не признается, но он вернется».

Эрик тен Хаг считает, что уход Клоппа – большая потеря для лиги.: «Для АПЛ это нехорошо. Он ознаменовал собой эпоху, построил клуб и вернул его туда, где ему самое место, и с этим я его поздравляю. Он потрясающе поработал в «Ливерпуле». Я могу понять это решение. 9 лет – большой срок. Это период становления, достижения целей, но также и неудач, сложных отрезков. АПЛ – очень интенсивная лига, к тому же есть еврокубки, и 9 лет – это много, поэтому я могу понять то, что у него закончилась энергия, это один из аргументов для ухода».

Маурисио Почеттино грустит.

«Я был шокирован. Действительно грустно, потому что мы уже скучаем по нему. И потому что первое сообщение, которое я получил после увольнения из «Тоттенхэма», было от него. Сейчас не такой случай, я не отправлял ему сообщение, но в среду у меня будет возможность поблагодарить его и выразить свое уважение.

Я думаю, что работа, которую он выполнял в «Ливерпуле», потрясающая. Мы будем скучать по нему, но он заслуживает того, чтобы осуществить свои желания и немного отдохнуть. Да, я думаю, это печальные новости для футбола. Он отличный человек, отличный тренер – конечно, английскому футболу будет не хватать его. И, конечно, его будет не хватать «Ливерпулю», – сказал главный тренер «Челси».

Роберто Де Дзерби считает Клоппа одним из лучших тренерами мира.

«Мне очень грустно, потому что, если он сменит лигу, страну, АПЛ потеряет одного из лучших тренеров в мире. Я считаю Клоппа, Гвардиолу, Анчелотти, Бьелсу лучшими тренерами в мире, и мне грустно [из-за ухода Юргена]. Я очень хорошо могу это понять. Я думаю, что наша работа – лучшая из возможных, но она очень тяжелая. Вам нужна энергия. Вы должны работать каждый день. Если вы не будете работать с нужной энергией, то потеряете все», – заявил главный тренер «Брайтона».

Фото: Gettyimages/Mike Hewitt, Harry How, Michael Regan, Jan Kruger; Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да, Клопп конечно всех сделал. Но уходить нужно именно так, проделав потрясающую работу, на пике славы и уважения. Чтобы все сожалели об этом. Браво!👏
+24
-1
+23
У меня просто пустота внутри даже не знаю че сказать
+15
-1
+14
Пеп думаю даже расстроился чуть чуть, все таки противостояние у них было на века
Надеюсь в Реале и Барсе когда нибудь снова встретятся)
+7
-1
+6
О Клоппе уже столько всего хорошего сказано, а мания величия до сих пор не наступила
+6
0
+6
Действительно, просто грустно... Вроде никто не умер, но как-то пусто...
+4
0
+4
Клопп сделал все правильно.
Перестроил и омолодил состав, заложил новый фундамент. Показал, что обновленная команда способна бороться за первое место в АПЛ. Уходить нужно красиво и вовремя.
И думаю, что вопрос с новым главным тренером уже решен.
+3
0
+3
Он вернется. Вернется отдохнувшим, с новыми идеями и таким же голодным до побед. Надо только немного подождать.
+2
0
+2
Именно его уход на пике заставит больше ценить тот невероятный период, который он провел в Ливерпуле. Никогда не был фанатом Ливера, хотя зачастую симпатизировал им, и Клопп, конечно, переформатировал клуб.
+1
0
+1
Ответ alexmixer9
Пеп думаю даже расстроился чуть чуть, все таки противостояние у них было на века Надеюсь в Реале и Барсе когда нибудь снова встретятся)
Пеп же год назад даже сказал, что если не пройти Энфилд, то можно даже не зарекаться о чемпионстве..
+1
0
+1
"ты никогда не будешь один" от Леброна - скорее всего отсылка наЛиверпульский "You will never walk alone"
+1
-1
0
Редакторы вы вообще существуете???? Куча ошибок в тексте у автора!!!!
0
0
0
почему Мостовой не высказался??
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий