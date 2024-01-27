Отреагировал даже Леброн.

Уход Юргена Клоппа из «Ливерпуля» сильно взбудоражил футбольный мир.

● Одним из первых отреагировал Джейми Каррагер. «Эта новость стала бы настоящим ударом для клуба в любой момент, когда бы об этом не объявили. Просто я думал, что это произойдет только через несколько лет. Что за тренер, что за человек! Юрген, нужно громко хлопнуть дверью!» – написал бывший защитник «Ливерпуля» в твиттере.

● Томаса Тухеля решение Клоппа об уходе из «Ливерпуля», похоже, шокировало: «Мне нужно сначала это переварить, сейчас я не могу ничего сказать. Клоппо – один из лучших тренеров в мире, ему всегда удавалось влиять на клубы, в которых он работал. Это большая новость».

● Хаби Алонсо, который может стать преемником немца: «Я очень уважаю Юргена, восхищался им до прихода в «Ливерпуль», а за годы его работы здесь я стал еще больше ценить то, чего он добился, и то, как именно он этого добился».

● Экс-вратарь сборной Англии Дэвид Джеймс подумал, что новость об уходе Клоппа – фейк.

«Сперва я был удивлен, шокирован и не верил в это. Как и многие, уверен, я узнал новости из группового чата и подумал, что кто-то распространяет фэйки. Мне пришлось перепроверять, чтобы разобраться. Шок! Это не конец жизни, не конец света, но это шок. Юрген продлил контракт [в 2022 году до 2026-го], и новости о его уходе по окончании сезона кажутся несвоевременными. Как и все остальные, я пытаюсь все обдумать», – сказал Sky Sports News Джеймс.

● Леброн Джеймс, владеющий 2% акций «Ливерпуля», просто поблагодарил немца: «Спасибо за все и даже больше того! Ты потрясающий тренер. Тебя никто не забудут. И что еще важнее: ты никогда не будешь один. «Красные» будут скучать по тебе».

● Для Карло Анчелотти уход немца стал сюрпризом: «Это довольно удивительно. Клопп поработал – и продолжает работать – прекрасно. Его красит то, что он объективен и самокритичен в вопросе передачи клуба в другие руки. Я отношусь к нему со всем возможным уважением, он прекрасный тренер».

● Пеп Гвардиола сказал, что будет скучать по Юргену, но уверен, что тот вернется: «Он невероятный тренер. Мне не довелось узнать его поближе, но он также невероятный человек. У меня такое ощущение, что когда он уйдет, уйдет и часть «Ман Сити». И с «Ливерпулем», и с «Боруссией» он был моим главным соперником. Его будет не хватать, я буду скучать по нему. Я немного рад – буду лучше спать по ночам перед играми с «Ливерпулем». Я желаю ему всего наилучшего. И он не признается, но он вернется ».

● Эрик тен Хаг считает, что уход Клоппа – большая потеря для лиги.: «Для АПЛ это нехорошо. Он ознаменовал собой эпоху, построил клуб и вернул его туда, где ему самое место, и с этим я его поздравляю. Он потрясающе поработал в «Ливерпуле». Я могу понять это решение. 9 лет – большой срок. Это период становления, достижения целей, но также и неудач, сложных отрезков. АПЛ – очень интенсивная лига, к тому же есть еврокубки, и 9 лет – это много, поэтому я могу понять то, что у него закончилась энергия, это один из аргументов для ухода».

● Маурисио Почеттино грустит.

«Я был шокирован. Действительно грустно, потому что мы уже скучаем по нему. И потому что первое сообщение, которое я получил после увольнения из «Тоттенхэма», было от него. Сейчас не такой случай, я не отправлял ему сообщение, но в среду у меня будет возможность поблагодарить его и выразить свое уважение.

Я думаю, что работа, которую он выполнял в «Ливерпуле», потрясающая. Мы будем скучать по нему, но он заслуживает того, чтобы осуществить свои желания и немного отдохнуть. Да, я думаю, это печальные новости для футбола. Он отличный человек, отличный тренер – конечно, английскому футболу будет не хватать его. И, конечно, его будет не хватать «Ливерпулю», – сказал главный тренер «Челси».

● Роберто Де Дзерби считает Клоппа одним из лучших тренерами мира.

«Мне очень грустно, потому что, если он сменит лигу, страну, АПЛ потеряет одного из лучших тренеров в мире. Я считаю Клоппа, Гвардиолу, Анчелотти, Бьелсу лучшими тренерами в мире, и мне грустно [из-за ухода Юргена]. Я очень хорошо могу это понять. Я думаю, что наша работа – лучшая из возможных, но она очень тяжелая. Вам нужна энергия. Вы должны работать каждый день. Если вы не будете работать с нужной энергией, то потеряете все», – заявил главный тренер «Брайтона».

Фото: Gettyimages/Mike Hewitt, Harry How, Michael Regan, Jan Kruger; Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press