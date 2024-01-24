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Алжир позорно вылетел с Кубка Африки. Да, так рано

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Амир Абду
Мохамед Деллахи Яли
Футбол Футбол

Абсолютно в каждой группе Кубка Африки – настоящая драма. Кот-д’Ивуар на грани вылета, Гана уже уехала домой домой, Камерун и Египет вышли в плей-офф в последний момент, а теперь турнир еще и лишился сборной Алжира, чего уж точно никто не ожидал.

Причем она стала худшей в группе, где была абсолютным фаворитом.

Алжир вылетел, проиграв одной из слабейших команд на турнире

Алжир валял дурака в первых двух турах: 1:1 с Анголой, 2:2 – с Буркина-Фасо. Все три гола забил Багдад Бунеджа, два пропущенных из трех – с пенальти. Перед последним туром Ангола и Буркина-Фасо набрали по четыре очка, Алжир скопил два, у Мавритании светился ноль.

Расклад был понятен: Ангола и Буркина-Фасо уже вышли и разбирались между собой в борьбе за первое место. У Алжира победа над Мавританией выводила бы его с одного из двух первых мест, ничья – с третьего, а поражение означало выход Мавритании с третьего места и четвертую строчку Алжира.

Алжир забрал себе мяч (75% времени!), Мавритания старалась не уступать по ударам (и перебила 17:16), но по голам – минимальный перевес на стороне Мавритании: счет на 37-й минуте открыл Мохамед Деллахи Яли.

Алжир пытался сравнять счет, а Мавритания на 85-й минуте упустила супермомент  – Пап Ибну Ба с нескольких метров попал в перекладину вместо пустых ворот. 11 компенсированных минут Алжиру не помогли – 0:1, хотя мазали его игроки из убойных положений, а голкипер Бабакар Ньяссе порой здорово тащил.

Поражение от Мавритании вышибло Алжир из Кубка Африки – и это уже второй подряд оглушительный провал алжирцев на континентальном турнире. Два года назад они также финишировали последними в группе с Кот-д’Ивуаром, Экваториальной Гвинеей и Сьерра-Леоне. Алжир тогда сподобился на один гол, сейчас на три, но сути не меняет – два подряд четвертых места.

Отрезок вообще не самый приятный, если учесть, что и на ЧМ-2022 команда не отобралась – в стыках уступила Камеруну.

Еще один удивительный итог в группе D – первое место Анголы, на которое перед турниром букмекеры давали 15.00 (а на выход Алжира, например, 1.02). Ангольцы забили по голу в обоих таймах (Мабулулу и Зини), выиграли 2:0 и возглавили группу с семью очками. Команда Буркина-Фасо – вторая.

Мавритания впервые победила в истории КАН, финишировала третьей и вышла в плей-офф. Перед турниром она котировалась на уровне вылетевших Мозамбика, Гамбии и Гвинеи-Бисау, но, в отличие от них, добилась нужного результата в решающем матче.

Помните легендарные Коморы? Их выводил в плей-офф тот же самый тренер, что у Мавритании!

Сборную Мавритании тренирует 51-летний француз Амир Абду. Команда проиграла 0:1 и 2:3 – но победила в последнем туре и прошла дальше. Мавритания уже точно попала в четверку лучших команд среди третьих мест – позади как минимум Гана и Кот-д’Ивуар.

Абду на прошлом Кубке Африки тренировал Коморские острова. Они проиграли 0:1 и 0:2 – но победили в последнем туре и вышли в плей-офф.

Как и в случае с Мавританией, команда Абду грохнула гранда (тогда – Гану 3:2), заодно и выкинув его из турнира, как через два года это произошло с Алжиром. Дальше Коморы вылетели в 1/8 финала от Камеруна (1:2) в памятном матче с защитником Чакером Альхадуром в воротах.

Сейчас Мавритания с Абду сыграет с Кабо-Верде в 1/8 финала. Матч запланирован на понедельник, 29 января – в 20:00 по московскому времени.

Главное безумие Кубка Африки. Камерун и Гамбия бесконечно выбивали друг друга голами на последних минутах

Фото: eastnews.ru/KENZO TRIBOUILLARD

3 комментария
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Позор. Слабый тренер и общекомандная расхлябанность сделали свое дело
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В этом году КАН просто шикарный, очень много неожиданных результатов, ну и как всегда весёлая атмосфера и достаточно неуклюжий футбол, всё как мы любим.
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Почему позорно? Можно подумать Алжир супер-пупер. Ничего удивительного.
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