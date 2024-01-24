Главное безумие Кубка Африки. Камерун и Гамбия бесконечно выбивали друг друга голами на последних минутах

Второй день подряд на Кубке Африки сумасшедшая развязка! Камерун был невероятно близок к вылету, но очень красиво спасся.

Камерун проигрывал до 87-й и нуждался в двух голах, чтобы выйти в плей-офф. Получилось!

Изначальный расклад: Сенегал уже вышел с шестью очками, Гвинея почти решила задачу с четырьмя, у Камеруна всего одно, Гамбия – без очков. Матч Гвинея – Сенегал – фактически за первое место, и он был не так важен.

Все внимание на игру Камеруна и Гамбии: победа Камеруна выводит его из группы, ничья не пускает в плей-офф обе команды, победа Гамбии вышибает Камерун и дает шанс гамбийцам. Напомним, на Кубке Африки выходят четыре лучшие команды с третьих мест.

Почти час команды не забивали, а потом началось:

⚽️ 56-я минута: Карл Токо-Экамби забил головой на грани офсайда – Камерун повел 1:0.

⚽️ 72-я минута: Абли Джаллоу в красивом прыжке сравнял счет – ни прыгнуть, ни пробить не помешал никто из камерунцев. 1:1 – счет, который не устраивает никого.

⚽️ 85-я минута: забил Эбрима Колли – 2:1 в пользу Гамбии. Шок для Камеруна, ведь им нужна только победа. На третье место вышла Гамбия, и у нее одинаковые показатели с Кот-д’Ивуаром из группы А – даже разница мячей (2:5), поэтому в споре между ними пришлось бы считать желтые карточки (по ним выше оказался бы Кот-д’Ивуар).

⚽️ 87-я минута: на счастье камерунцев мяч в свои ворота срезал Джеймс Гомес, пытаясь прервать прострел – 2:2! Но такой результат выбивал из турнира обоих.

⚽️ 90+1 минута: головой после стандарта точно пробил защитник «Ренна» Кристофер Ву – 3:2 в пользу Камеруна!

Сумасшедшая развязка. Еще пять минут назад Камерун вылетал без шансов, а через эти пять минут уже врывался в плей-офф.

И это еще не все. На 90+4 Гамбия забила – казалось, 3:3, но ВАР раскусил Бубакара Санне, который подправил мяч рукой – так что счет остался прежним, и Камерун выиграл 3:2.

Кстати, Андре Онана остался в запасе сборной Камеруна, так что голы пропускал Фабрис Ондоа. И вот этот тоже – африканская рука Бога не случилась из-за ВАР:

Внезапный бонус для Камеруна подоспел и из параллельного матча. Сенегал обыгрывал Гвинею 1:0, а в конце положил второй с ассиста Садьо Мане. Именно этот гол переместил Камерун с третьего места на второе – благодаря разнице мячей 5:6 в сравнении с гвинейской 2:3. Количество голов – в пользу Камеруна.

В трех группах – мощная развязка

Все это произошло на фоне безумного прошлого дня.

В нем сначала Экваториальная Гвинея разгромила Кот-д’Ивуар 4:0 – хозяева турнира теперь сильно рискуют не выйти в плей-офф. Кот-д’Ивуар закончил третьим с тремя очками и очень неприятной разницей -3.

После этого Гана, ведя 2:0 у Мозамбика до компенсированного времени и спокойно выходя со второго места, умудрилась сыграть 2:2. До сегодняшнего дня небольшой шанс выжить с двумя очками у нее еще оставался, но после феерии Камеруна не стало и его. Гана не сыграет в плей-офф.

Сюда же стоит добавить и Египет, который просочился со второго места, не выиграв ни одного матча – трижды по 2:2!

Что еще ждать из возможных сюрпризов

Остаются еще три группы. И там все не так уж предсказуемо:

● Алжир в группе D играет с огнем – два очка перед последним туром. Соперник – Мавритания, внезапное поражение вышибет Алжир с турнира.

● В группе Е Тунису надо только побеждать ЮАР – иначе вылет. Тоже неожиданность.

● Из группы F внезапно можем лишиться ДР Конго, хотя едва ли конголезцы уступят Танзании – но и этот вариант теоретически возможен.

Таблица третьих мест сейчас выглядит вот так:

В плей-офф нас ждет суперматч Нигерия – Камерун уже в 1/8 финала. Он пройдет в субботу, 27 января – в 23:00 по московскому времени.

Фото: AFP/KENZO TRIBOUILLARD