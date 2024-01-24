Вы это видели?
Блог

Главное безумие Кубка Африки. Камерун и Гамбия бесконечно выбивали друг друга голами на последних минутах

сборная Камеруна по футболу сборная Камеруна по футболу
сборная Гвинеи сборная Гвинеи
Сборная Сенегала по футболу Сборная Сенегала по футболу
Сборная Гамбии Сборная Гамбии
Кубок Африки Кубок Африки
Карл Токо-Экамби Карл Токо-Экамби
Эбрима Колли Эбрима Колли
Джеймс Гомес Джеймс Гомес
Абли Джаллоу Абли Джаллоу
Кристофер Ву Кристофер Ву
Бубакарр Санне Бубакарр Санне
Футбол Футбол

Второй день подряд на Кубке Африки сумасшедшая развязка! Камерун был невероятно близок к вылету, но очень красиво спасся.

Камерун проигрывал до 87-й и нуждался в двух голах, чтобы выйти в плей-офф. Получилось!

Изначальный расклад: Сенегал уже вышел с шестью очками, Гвинея почти решила задачу с четырьмя, у Камеруна всего одно, Гамбия – без очков. Матч Гвинея – Сенегал – фактически за первое место, и он был не так важен.

Все внимание на игру Камеруна и Гамбии: победа Камеруна выводит его из группы, ничья не пускает в плей-офф обе команды, победа Гамбии вышибает Камерун и дает шанс гамбийцам. Напомним, на Кубке Африки выходят четыре лучшие команды с третьих мест. 

Почти час команды не забивали, а потом началось:

⚽️ 56-я минута: Карл Токо-Экамби забил головой на грани офсайда – Камерун повел 1:0.

⚽️ 72-я минута: Абли Джаллоу в красивом прыжке сравнял счет – ни прыгнуть, ни пробить не помешал никто из камерунцев. 1:1 – счет, который не устраивает никого.

⚽️ 85-я минута: забил Эбрима Колли – 2:1 в пользу Гамбии. Шок для Камеруна, ведь им нужна только победа. На третье место вышла Гамбия, и у нее одинаковые показатели с Кот-д’Ивуаром из группы А – даже разница мячей (2:5), поэтому в споре между ними пришлось бы считать желтые карточки (по ним выше оказался бы Кот-д’Ивуар).

⚽️ 87-я минута: на счастье камерунцев мяч в свои ворота срезал Джеймс Гомес, пытаясь прервать прострел – 2:2! Но такой результат выбивал из турнира обоих.

⚽️ 90+1 минута: головой после стандарта точно пробил защитник «Ренна» Кристофер Ву – 3:2 в пользу Камеруна!

Сумасшедшая развязка. Еще пять минут назад Камерун вылетал без шансов, а через эти пять минут уже врывался в плей-офф.

И это еще не все. На 90+4 Гамбия забила – казалось, 3:3, но ВАР раскусил Бубакара Санне, который подправил мяч рукой – так что счет остался прежним, и Камерун выиграл 3:2.

Кстати, Андре Онана остался в запасе сборной Камеруна, так что голы пропускал Фабрис Ондоа. И вот этот тоже – африканская рука Бога не случилась из-за ВАР:

Внезапный бонус для Камеруна подоспел и из параллельного матча. Сенегал обыгрывал Гвинею 1:0, а в конце положил второй с ассиста Садьо Мане. Именно этот гол переместил Камерун с третьего места на второе – благодаря разнице мячей 5:6 в сравнении с гвинейской 2:3. Количество голов – в пользу Камеруна.

В трех группах – мощная развязка

Все это произошло на фоне безумного прошлого дня.

В нем сначала Экваториальная Гвинея разгромила Кот-д’Ивуар 4:0 – хозяева турнира теперь сильно рискуют не выйти в плей-офф. Кот-д’Ивуар закончил третьим с тремя очками и очень неприятной разницей -3.

После этого Гана, ведя 2:0 у Мозамбика до компенсированного времени и спокойно выходя со второго места, умудрилась сыграть 2:2. До сегодняшнего дня небольшой шанс выжить с двумя очками у нее еще оставался, но после феерии Камеруна не стало и его. Гана не сыграет в плей-офф.

Сюда же стоит добавить и Египет, который просочился со второго места, не выиграв ни одного матча – трижды по 2:2!

Что еще ждать из возможных сюрпризов

Остаются еще три группы. И там все не так уж предсказуемо:

● Алжир в группе D играет с огнем – два очка перед последним туром. Соперник – Мавритания, внезапное поражение вышибет Алжир с турнира.

● В группе Е Тунису надо только побеждать ЮАР – иначе вылет. Тоже неожиданность.

● Из группы F внезапно можем лишиться ДР Конго, хотя едва ли конголезцы уступят Танзании – но и этот вариант теоретически возможен.

Таблица третьих мест сейчас выглядит вот так:

В плей-офф нас ждет суперматч Нигерия – Камерун уже в 1/8 финала. Он пройдет в субботу, 27 января – в 23:00 по московскому времени.

Все таблицы Кубка Африки

Четыре гола после 90+ и новая трагедия Ганы. Что за развязка на Кубке Африки 🔥

Фото: AFP/KENZO TRIBOUILLARD

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Trash Talking
Такие матчи, как и некогда 4-4, крайне подозрительные, особенно на контрасте с тем, что в Африке любят гонять матчи 1-0. Кроме Африки такого нигде не происходит.
ты бы видел ,что творилось на поле ! Если это договорная - то они играют лучше половины российских актеров
+23
-1
+22
Ну что, Онана может после матча 27-го января попробовать успеть на матч МЮ 28-го
+21
-1
+20
Кубок Африки гораздо интереснее кубка Азии
+8
-1
+7
Привет всем тем, кто писал, будто это мегаскучный турнир!
А ещё нас в 1/8 ждёт классика 90-х: КАМЕРУН против НИГЕРИИ!
+9
-3
+6
"Внезапный бонус для Камеруна подоспел и из параллельного матча"
-------------------------------------
Так себе бонус. Из-за этого Камерун в 1/8 сыграет с Нигерией. А если бы занял третье место, то сыграл бы с Экваториальной Гвинеей. С которой теперь сыграет Гвинея - будет гвинейское дерби. =)
+6
0
+6
Ответ Ivan Vladyko
Ну что, Онана может после матча 27-го января попробовать успеть на матч МЮ 28-го
После того как его оставили в запасе, Онана вполне может сам этой ночью улететь на Альбион👹 на ЧМ же разругался с Сонгом посреди группы, здесь же повод куда серьёзней в его глазах, в решающем матче в душу плюнули, зачем ехал😒

Не удивился бы ни разу
+6
0
+6
Фантастический отскок Камеруна. Фантастический!
+5
-1
+4
Ответ igls54
Фантастический отскок Камеруна. Фантастический!
Ты просто Хейтер ригоберки)
+4
0
+4
Ответ Станнис Баратеон
Кубок Африки гораздо интереснее кубка Азии
ну так то азиаты всегда играли в " тренерский" прагматичный футбол а черные " бесшабашный" , с минимум какого-то порядка , более дворовой и искренний
+4
-1
+3
Ответ Ivan Vladyko
Ну что, Онана может после матча 27-го января попробовать успеть на матч МЮ 28-го
Вставил бы мем с Микки-Маусом и фразой "Да и *** с ним!"
+2
0
+2
Ответ Singidunum1389
реально надоело читать про Онану я не понимаю, почему вокруг кубка Африки столько комментариев про него? Такое ощущение, что обсуждают игрока уровня Месси или хотя бы Салаха Обычный голкипер африканской сборной, а как будто кипер уровня Буффона
А сколько обычных голкиперов африканских сборных числятся в топ 5 в принципе и в клубах с амбициями в частности?
+2
0
+2
Ответ Phoebe
Привет всем тем, кто писал, будто это мегаскучный турнир! А ещё нас в 1/8 ждёт классика 90-х: КАМЕРУН против НИГЕРИИ!
Он не скучный, а нелепый)
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий