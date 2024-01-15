15 главных звезд Кубка Африки

Четверо – из чемпионата Саудовской Аравии.

Кубок Африки – это не только треш-истории, но и звезды. Очень заметные даже по европейским меркам игроки.

За кем там следить?

Рияд Марез (Алжир, «Аль-Ахли»)

32-летний алжирский вингер после перехода в «Аль-Ахли» место в сборной не потерял – с переезда в Саудовскую Аравию у него гол и три ассиста в семи матчах за страну.

Четыре года назад Марез сыграл важную роль в победе Алжира на Кубке африканских наций – был капитаном и забил несколько важных мячей в плей-офф.

Андре Онана (Камерун, «МЮ»)

Камерунский вратарь стартует на Кубке африканских наций только со второго тура – сыграл за «МЮ» с «Тоттенхэмом», сразу помчал в сборную, но и так было бы опасно выходить два дня подряд с дорогой вместо восстановления, а Андре еще и задержался из-за погоды. Камерунская федерация была готова, разрешила пропустить первый тур с Гамбией.

Первый матч за взрослый Камерун кипер провел еще в 2016-м – так что уже опытный, 37 игр. Трофеев с национальной командой Онана не выигрывал, но в 2019-м вошел в символическую сборную КАН, а в 2021-м камерунцы заняли на турнире третье место.

Франк Кессиэ (Кот-д’Ивуар, «Аль-Ахли»)

Кессиэ прошлым летом вместе с Марезом перешел в «Аль-Ахли», на Кубке Африки сейчас он капитан Кот’д-Ивуара – в первом матче сделал ассист потив Гвинеи-Биссау (2:0).

За сборную он играет с 2014-го: восемь голов и теперь семь ассистов.

Себастьян Аллер (Кот-д’Ивуар, «Боруссия» Д)

29-летний Аллер до 2016-го выступал за молодежные сборные Франции, но решил не биться там в дикой конкуренции, а принял предложение Кот-д’Ивуара. С 2020-го Себастьян сыграл за африканскую сборную 22 матча, забил восемь мячей и отдал два ассиста.

Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»)

Салах – с отрывом лучший бомбардир в истории сборной Египта, 53 гола в 94 матчах. Правда, Мо пока не выиграл с Египтом ни одного турнира – два раза доходил до финала КАН (2017-й, 2021-й), но оба раза проиграл Камеруну.

Мохаммед Кудус (Гана, «Вест Хэм»)

Атакующий хавбек «Вест Хэма» дебютировал за Гану в 2019-м – в 20 матчах девять голов и три ассиста. Из заметных достижений только дубль Южной Корее на групповом этапе ЧМ-2022.

Джордан Айю (Гана, «Кристал Пэлас»)

32-летний нападающий «Кристал Пэлас» дебютировал за Гану в далеком 2010-м – через пару месяцев после трагичного вылета сборной в четвертьфинале ЧМ. В 90 матчах у него 19 мячей и девять ассистов, а в 2015-м – серебро на КАН.

Андре Айю (Гана, «Гавр»)

Старший брат Джордана – 34-летний Андре – дебютировал еще в 2007-м, а на ЧМ-2010 был игроком стартового состава и в 1/8 финала с США даже отдал ассист.

Со сборной Андре дважды доходил до финала КАН (в 2010-м и 2015-м), еще разок стал бронзовым призером. Айю – рекордсмен по числу игр за Гану (114) – у него на семь матчей больше, чем у Асамоа Гьяна.

Серу Гирасси (Гвинея, «Штутгарт»)

Один из самых ярких игроков Бундеслиги прямо сейчас дебютировал за Гвинею сравнительно недавно – в марте 2022-го. В 12 матчах Серу забил три мяча, а КАН-2023 станет для 27-летнего форварда первым большим турниром.

Ив Биссума (Мали, «Тоттенхэм»)

27-летний полузащитник при Эндже Постекоглу набрал в «Тоттенхэме» хорошую форму и вышел на новый уровень.

За Мали дебютировал в 2016-м – 33 матча два гола и четыре ассиста. На КАН-2022 остановился со сборной в 1/8 финала.

Хаким Зиеш (Марокко, «Галатасарай»)

Прошлым летом перешел в «Галатасарай», но из-за травм там идет пока не слишком гладко. Возможно, уверенность поможет вернуть Кубок Африки – там марокканцы, полуфиналисты ЧМ-2022, среди главных фаворитов.

В сборной у него порядок с результативностью: 21 гол и 11 передач за 56 матчей.

Ашраф Хакими (Марокко, «ПСЖ»)

К 25 годам успел сыграть за Марокко уже 69 матчей. Результативность для игрока обороны (даже атакующего) приличная: восемь голов и девять ассистов. Похоже, именно Хакими будет капитаном сборной на турнире.

Виктор Осимхен (Нигерия, «Наполи»)

Осимхен дебютировал за Нигерию в 2018-м, у него монструозная статистика: 20 голов и восемь ассистов в 28 матчах. В среднем результативное действие на игру!

Из достижений за Нигерию – бронза на КАН-2019. Там Виктор, правда, появился только в матче за третье место. Теперь он в статусе главной звезды команды и одной из главных – на всем турнире. В первом туре забил, но нигерийцы неожиданно сыграли вничью с Экваторитальной Гвинеей.

Калиду Кулибали (Сенегал, «Аль-Хилаль»)

32-летний капитан действующих чемпионов. В составе Сенегала в 2019-м дошел до финала, но там сенегальцы проиграли Алжиру – правда, как раз без Калиду, дисквалифицированного за перебор желтых. Через два года Кулибали все же выиграл Кубок Африки. В 75 матчах за Сенегал Калиду забил один мяч и отдал четыре ассиста.

Садьо Мане (Сенегал, «Аль-Наср»)

Мане в тройке по количеству матчей за Сенегал (100), но же – лучший бомбардир сборной за всю историю (37). Дебютировал за Сенегал в 2012-м, брал серебро и золото КАН. А еще четыре раза входил в символическую сборную континента по версии Африканской конфедерации футбола. В 2019-м его признавали лучшим игроком Африки.

Фото: Nigel Keene, Tom Weller, Petter Arvidson, Martin Dalton, Mark Cosgrove, Mark Cosgrove, Bernd Feil/M.i.S., Frey-Pressebild/Deines, Matthias Koch/Global Look Press; Gettyimages.ru/Michael Regan, Justin Setterfield, Francois Nel, Yasser Bakhsh