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15 главных звезд Кубка Африки

Садьо Мане Садьо Мане
Рияд Марез Рияд Марез
Андре Онана Андре Онана
Мохамед Салах Мохамед Салах
Ив Биссума Ив Биссума
Калиду Кулибали Калиду Кулибали
Ашраф Хакими Ашраф Хакими
Виктор Осимхен Виктор Осимхен
Хаким Зиеш Хаким Зиеш
Серу Гирасси Серу Гирасси
Андре Айю Андре Айю
Мохаммед Кудус Мохаммед Кудус
Джордан Айю Джордан Айю
Франк Кессиэ Франк Кессиэ
Себастьян Аллер Себастьян Аллер
Футбол Футбол

Четверо – из чемпионата Саудовской Аравии.

Кубок Африки – это не только треш-истории, но и звезды. Очень заметные даже по европейским меркам игроки.

За кем там следить?

Рияд Марез (Алжир, «Аль-Ахли»)

32-летний алжирский вингер после перехода в «Аль-Ахли» место в сборной не потерял – с переезда в Саудовскую Аравию у него гол и три ассиста в семи матчах за страну.

Четыре года назад Марез сыграл важную роль в победе Алжира на Кубке африканских наций – был капитаном и забил несколько важных мячей в плей-офф.

Андре Онана (Камерун, «МЮ»)

Камерунский вратарь стартует на Кубке африканских наций только со второго тура – сыграл за «МЮ» с «Тоттенхэмом», сразу помчал в сборную, но и так было бы опасно выходить два дня подряд с дорогой вместо восстановления, а Андре еще и задержался из-за погоды. Камерунская федерация была готова, разрешила пропустить первый тур с Гамбией.

Первый матч за взрослый Камерун кипер провел еще в 2016-м – так что уже опытный, 37 игр. Трофеев с национальной командой Онана не выигрывал, но в 2019-м вошел в символическую сборную КАН, а в 2021-м камерунцы заняли на турнире третье место.

Франк Кессиэ (Кот-д’Ивуар, «Аль-Ахли»)

Кессиэ прошлым летом вместе с Марезом перешел в «Аль-Ахли», на Кубке Африки сейчас он капитан Кот’д-Ивуара – в первом матче сделал ассист потив Гвинеи-Биссау (2:0).

За сборную он играет с 2014-го: восемь голов и теперь семь ассистов. 

Себастьян Аллер (Кот-д’Ивуар, «Боруссия» Д)

29-летний Аллер до 2016-го выступал за молодежные сборные Франции, но решил не биться там в дикой конкуренции, а принял предложение Кот-д’Ивуара. С 2020-го Себастьян сыграл за африканскую сборную 22 матча, забил восемь мячей и отдал два ассиста.

Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»)

Салах – с отрывом лучший бомбардир в истории сборной Египта, 53 гола в 94 матчах. Правда, Мо пока не выиграл с Египтом ни одного турнира – два раза доходил до финала КАН (2017-й, 2021-й), но оба раза проиграл Камеруну.

Мохаммед Кудус (Гана, «Вест Хэм»)

Атакующий хавбек «Вест Хэма» дебютировал за Гану в 2019-м – в 20 матчах девять голов и три ассиста. Из заметных достижений только дубль Южной Корее на групповом этапе ЧМ-2022.

Джордан Айю (Гана, «Кристал Пэлас»)

32-летний нападающий «Кристал Пэлас» дебютировал за Гану в далеком 2010-м – через пару месяцев после трагичного вылета сборной в четвертьфинале ЧМ. В 90 матчах у него 19 мячей и девять ассистов, а в 2015-м – серебро на КАН.

Андре Айю (Гана, «Гавр»)

Старший брат Джордана – 34-летний Андре – дебютировал еще в 2007-м, а на ЧМ-2010 был игроком стартового состава и в 1/8 финала с США даже отдал ассист.

Со сборной Андре дважды доходил до финала КАН (в 2010-м и 2015-м), еще разок стал бронзовым призером. Айю – рекордсмен по числу игр за Гану (114) – у него на семь матчей больше, чем у Асамоа Гьяна.

Серу Гирасси (Гвинея, «Штутгарт»)

Один из самых ярких игроков Бундеслиги прямо сейчас дебютировал за Гвинею сравнительно недавно – в марте 2022-го. В 12 матчах Серу забил три мяча, а КАН-2023 станет для 27-летнего форварда первым большим турниром.

Ив Биссума (Мали, «Тоттенхэм»)

27-летний полузащитник при Эндже Постекоглу набрал в «Тоттенхэме» хорошую форму и вышел на новый уровень.

За Мали дебютировал в 2016-м – 33 матча два гола и четыре ассиста. На КАН-2022 остановился со сборной в 1/8 финала.

Хаким Зиеш (Марокко, «Галатасарай»)

Прошлым летом перешел в «Галатасарай», но из-за травм там идет пока не слишком гладко. Возможно, уверенность поможет вернуть Кубок Африки – там марокканцы, полуфиналисты ЧМ-2022, среди главных фаворитов.

В сборной у него порядок с результативностью: 21 гол и 11 передач за 56 матчей.

Ашраф Хакими (Марокко, «ПСЖ»)

К 25 годам успел сыграть за Марокко уже 69 матчей. Результативность для игрока обороны (даже атакующего) приличная: восемь голов и девять ассистов. Похоже, именно Хакими будет капитаном сборной на турнире.

Виктор Осимхен (Нигерия, «Наполи»)

Осимхен дебютировал за Нигерию в 2018-м, у него монструозная статистика: 20 голов и восемь ассистов в 28 матчах. В среднем результативное действие на игру!

Из достижений за Нигерию – бронза на КАН-2019. Там Виктор, правда, появился только в матче за третье место. Теперь он в статусе главной звезды команды и одной из главных – на всем турнире. В первом туре забил, но нигерийцы неожиданно сыграли вничью с Экваторитальной Гвинеей.

Калиду Кулибали (Сенегал, «Аль-Хилаль»)

32-летний капитан действующих чемпионов. В составе Сенегала в 2019-м дошел до финала, но там сенегальцы проиграли Алжиру – правда, как раз без Калиду, дисквалифицированного за перебор желтых. Через два года Кулибали все же выиграл Кубок Африки. В 75 матчах за Сенегал Калиду забил один мяч и отдал четыре ассиста.

Садьо Мане (Сенегал, «Аль-Наср»)

Мане в тройке по количеству матчей за Сенегал (100), но же – лучший бомбардир сборной за всю историю (37). Дебютировал за Сенегал в 2012-м, брал серебро и золото КАН. А еще четыре раза входил в символическую сборную континента по версии Африканской конфедерации футбола. В 2019-м его признавали лучшим игроком Африки.

Большой гид по странам Африки. Чем уникальна каждая

Все-все-все про Кубок Африки. Вот буквально все 😳

Фото: Nigel Keene, Tom Weller, Petter Arvidson, Martin Dalton, Mark Cosgrove, Mark Cosgrove, Bernd Feil/M.i.S., Frey-Pressebild/Deines, Matthias Koch/Global Look PressGettyimages.ru/Michael Regan, Justin Setterfield, Francois Nel, Yasser Bakhsh

5 комментариев
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«Через два года Кулибали все же выиграл Кубок Африки в составе камерунцев» - What the fuck???
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Какие-то противоречия в тексте. Онана не выигрывал титулов со сборной, в 2021 году Камерун занял третье место. И, тут же, через пару абзацев написано, что Салах не брал титулов, но дважды играл в финале с Камеруном, в том числе и в том же 2021-ом.
Что за бред.
+7
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+6
Теперь мы знаем, за какую сборную болеет Александр Бастрыгин(автор) - Камерун
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По нынешней форме в этом списке должен быть Тапсоба.
+1
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Хочу, чтобы Гирасси зажег на этом КАН, нравится его игра. Жаль, команда у него слабая.
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