Вы это видели?
Блог

Стеклянная бутылка в голову, четыре красных: матч «Рома» – «Лацио» стал чем-то диким

Маттиа Дзакканьи Маттиа Дзакканьи
Рома Рома
Жозе Моуринью Жозе Моуринью
Лацио Лацио
Кубок Италии Кубок Италии
болельщики болельщики
Сердар Азмун Сердар Азмун
Джанлука Манчини Джанлука Манчини
Педро Педро
Эдоардо Бове Эдоардо Бове
Тен Копмейнерс Тен Копмейнерс
Алексей Миранчук Алексей Миранчук
Футбол Футбол

А Миранчук следом помог выбить «Милан».

«Лацио» прошел «Рому» в четвертьфинале Кубка Италии благодаря голу Маттиа Дзакканьи с пенальти, а «Аталанта» выбила «Милан» – решающий пенальти заработал Алексей Миранчук.

В весьма скуном римском матче счет 1:0 плохо отражает температуру: дерби получилось невероятно горячим.

Удалились помощник Жозе и трое футболистов. Бутылкой с трибуны попали в голову игроку

Атмосфера на «Олимпико» накалилась почти сразу.

🔥 Еще перед началом матча в чаше стоял дым: болельщики «Ромы» и «Лацио» стали перебрасываться файерами.

Огня было достаточно и в прямом смысле тоже.

Один из главных кадров матча – вот такой Алессио Романьоли. Пришлось брать файер голыми руками.

⚽️ Единственный мяч забили в начале второго тайма, помог пенальти, который Жозе Моуринью потом назовет «современным». После розыгрыша углового Матиас Весино пяткой протолкнул мяч в направлении Валентина Кастельяноса, а тот упал в борьбе с Дином Хейсеном. ВАР подозвал главного арбитра Даниэле Орсато, он дал 11-метровый.

🚑 Дальше появились вопросы к болельщикам «Лацио»: кто-то бутылкой попал в затылок уходившему с поля Эдоардо Бове. Когда 21-летний полузащитник дошел до скамейки, его сразу же осмотрели врачи «Ромы».

Это была не просто бутылка, а стеклянная бутылка.

🔴 На 84-й минуте в официальной трансляции появился титр об удалении Моуринью. Но Жозе все же остался у кромки – на самом деле красную дали его ассистенту Сальваторе Фоти. Сам португалец потом стал что-то обсуждать с четвертым арбитром.

А в самом конце сорвались уже футболисты.

🔴 На шестой добавленной вторую желтую получил Педро: вингер «Лацио» стал толкаться с Джанлукой Манчини после неудачной попытки отобрать мяч, на желтую. Вторую, потому что первую он поймал за затяжку времени.

Леандро Паредес, конечно, в таких стычках всегда рядом. Его провокации – мелкие и покрупнее – уже фирменный стиль.

🔴🔴 На 90+10 (при семи добавленных) – новая стычка, она привела к удалению Сердара Азмуна.

Иранец толкнул Николо Ровеллу за удар локтем до этого. Вскоре получил вторую желтую и Манчини.

«Проигрывать дерби всегда больно, – слова Жозе после матча. – Мы проиграли из-за «современного» пенальти. Это такой 11-метровый, который судья в трех метрах от эпизода не дает, но дает ВАР. Именно так судьям говорят себя вести. 20-30 лет назад футболисты не стали бы так падать. Пенальти должен быть крайней мерой. Судья был прав, решив не назначать его, но он мало что может сделать, когда тот, кто находится у экрана, подзывает его из-за минимального контакта, сопровождающегося шоу в исполнении футболиста».

«Лацио» вышел в полуфинал Кубка – отличный подарок на 124-летие клуба и 65-летие Маурицио Сарри.

«Аталатанта» выбила «Милан» с помощью Миранчука. Он отыграл полный матч и терзал защиту с правого фланга

Стремительный взлет Алексея Миранчука в «Аталанте» продолжается. Еще месяц назад он апатично просиживал в запасе и получал крохи времени в самом конце, а теперь превратился в основного игрока.

На «Милан» вышел в старте, отыграл весь матч и поучаствовал в обоих голах. В эпизоде с первом – при построении результативной атаки, ее Тен Копмейнерс завершил хлестким ударом от линии штрафной сразу после пропущенного, перед самым перерывом.

А в начале второго тайма Миранчук заработал пенальти. Причем это не случайное нарушение, точно не «современный 11-метровый» по методологии Моуринью. Алексей получил мяч на правом краю, обыграл защитника – 18-лентнего Алехандро Хименеса, арендованного у «Реала» – финтами и ушел от него. Юному испанцу пришлось рисковать в отборе, получилось по ногам.

Правда, главный тренер «Милана» Стефано Пиоли считает, что Алексей Миранчук схитрил: «Все изменил пенальти, которого не было. После него мы потеряли голову, рассыпались, утратили контроль над игрой. О ВАР сейчас много разговоров, но пенальти там не было. Наш игрок сначала сыграл в мяч, а футболист «Аталанты» начал падать еще до контакта».

Копмейнерс реализовал пенальти, и «Аталанта» довела со счетом 2:1 до победы. Кстати, все эти события – уже после удаления Джанпьеро Гасперини, тренер команды Миранчука получил две желтые подряд еще на 38-й минуте.

Продлилась неудачная серия «Милана»: команда не выигрывает Кубок Италии уже 21 год, в финале не были с 2018-го. Теперь остановились в 1/4 финала.

«Аталанта» теперь сыграет с «Фиорентиной», полуфинал – уже из двух матчей, их проведут 3 и 20 апреля.

Миранчук расцвел за месяц: от грустных мыслей об уходе в январе до восторгов Гасперини

Топ-клубы на трансферном рынке: кто нужен «Арсеналу», «Милану» и «Баварии»?

Фото: Gettyimages/Paolo Bruno, Fabio Rossi / Kontributor; Fabrizio Corradetti/Keystone Press Agency, IMAGO/Fabrizio Carabelli/IPA Spo/Global Look Press; East News/Domenico Cippitelli / NurPhoto / NurPhoto via AFP

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хорошо, что парню повезло - стеклянной бутылкой с такого расстояния в затылок, это практически покушение.
+7
-1
+6
нынешние пенальти в Серии А, это что то
п.с. почему автор о паредесе не написал в эпизоде с Педро?
0
0
0
в прошлом сезоне во Второй лиге Франции во время празднования забитого мяча на выезде болельщик хозяев Бордо находясь за воротами подбежал и ПРОСТО ТОЛКНУЛ футболиста который забил гол и матч остановили и Бордо получили технарь и остались из-за этого на целый год во Второй лиге, тут же болельщик кинул СТЕКЛЯННУЮ БУТЫЛКУ В ЗАТЫЛОК футболисту и это не технарь? что вообще происходит?
0
0
0
Не скутер конечно,но стеклянную тару я на стадион бы не пропускал.)В 70-х батя взял меня на футбол,а мне бутылку лимонада Буратино..)Менты заставили меня её выпить до входа,ИБО,какой то пьяный может её выхватить и бросить на поле..)Советские менты были впереди планеты всей.)
0
0
0
Ответ Бене Гессерит
Комментарий скрыт
El Baion (C)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий