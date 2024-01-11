Стеклянная бутылка в голову, четыре красных: матч «Рома» – «Лацио» стал чем-то диким

А Миранчук следом помог выбить «Милан».

«Лацио» прошел «Рому» в четвертьфинале Кубка Италии благодаря голу Маттиа Дзакканьи с пенальти, а «Аталанта» выбила «Милан» – решающий пенальти заработал Алексей Миранчук.

В весьма скуном римском матче счет 1:0 плохо отражает температуру: дерби получилось невероятно горячим.

Удалились помощник Жозе и трое футболистов. Бутылкой с трибуны попали в голову игроку

Атмосфера на «Олимпико» накалилась почти сразу.

🔥 Еще перед началом матча в чаше стоял дым: болельщики «Ромы» и «Лацио» стали перебрасываться файерами.

Огня было достаточно и в прямом смысле тоже.

Один из главных кадров матча – вот такой Алессио Романьоли. Пришлось брать файер голыми руками.

⚽️ Единственный мяч забили в начале второго тайма, помог пенальти, который Жозе Моуринью потом назовет «современным». После розыгрыша углового Матиас Весино пяткой протолкнул мяч в направлении Валентина Кастельяноса, а тот упал в борьбе с Дином Хейсеном. ВАР подозвал главного арбитра Даниэле Орсато, он дал 11-метровый.

🚑 Дальше появились вопросы к болельщикам «Лацио»: кто-то бутылкой попал в затылок уходившему с поля Эдоардо Бове. Когда 21-летний полузащитник дошел до скамейки, его сразу же осмотрели врачи «Ромы».

Это была не просто бутылка, а стеклянная бутылка.

🔴 На 84-й минуте в официальной трансляции появился титр об удалении Моуринью. Но Жозе все же остался у кромки – на самом деле красную дали его ассистенту Сальваторе Фоти. Сам португалец потом стал что-то обсуждать с четвертым арбитром.

А в самом конце сорвались уже футболисты.

🔴 На шестой добавленной вторую желтую получил Педро: вингер «Лацио» стал толкаться с Джанлукой Манчини после неудачной попытки отобрать мяч, на желтую. Вторую, потому что первую он поймал за затяжку времени.

Леандро Паредес, конечно, в таких стычках всегда рядом. Его провокации – мелкие и покрупнее – уже фирменный стиль.

🔴🔴 На 90+10 (при семи добавленных) – новая стычка, она привела к удалению Сердара Азмуна.

Иранец толкнул Николо Ровеллу за удар локтем до этого. Вскоре получил вторую желтую и Манчини.

«Проигрывать дерби всегда больно, – слова Жозе после матча. – Мы проиграли из-за «современного» пенальти. Это такой 11-метровый, который судья в трех метрах от эпизода не дает, но дает ВАР. Именно так судьям говорят себя вести. 20-30 лет назад футболисты не стали бы так падать. Пенальти должен быть крайней мерой. Судья был прав, решив не назначать его, но он мало что может сделать, когда тот, кто находится у экрана, подзывает его из-за минимального контакта, сопровождающегося шоу в исполнении футболиста».

«Лацио» вышел в полуфинал Кубка – отличный подарок на 124-летие клуба и 65-летие Маурицио Сарри.

«Аталатанта» выбила «Милан» с помощью Миранчука. Он отыграл полный матч и терзал защиту с правого фланга

Стремительный взлет Алексея Миранчука в «Аталанте» продолжается. Еще месяц назад он апатично просиживал в запасе и получал крохи времени в самом конце, а теперь превратился в основного игрока.

На «Милан» вышел в старте, отыграл весь матч и поучаствовал в обоих голах. В эпизоде с первом – при построении результативной атаки, ее Тен Копмейнерс завершил хлестким ударом от линии штрафной сразу после пропущенного, перед самым перерывом.

А в начале второго тайма Миранчук заработал пенальти. Причем это не случайное нарушение, точно не «современный 11-метровый» по методологии Моуринью. Алексей получил мяч на правом краю, обыграл защитника – 18-лентнего Алехандро Хименеса, арендованного у «Реала» – финтами и ушел от него. Юному испанцу пришлось рисковать в отборе, получилось по ногам.

Правда, главный тренер «Милана» Стефано Пиоли считает, что Алексей Миранчук схитрил: «Все изменил пенальти, которого не было. После него мы потеряли голову, рассыпались, утратили контроль над игрой. О ВАР сейчас много разговоров, но пенальти там не было. Наш игрок сначала сыграл в мяч, а футболист «Аталанты» начал падать еще до контакта».

Копмейнерс реализовал пенальти, и «Аталанта» довела со счетом 2:1 до победы. Кстати, все эти события – уже после удаления Джанпьеро Гасперини, тренер команды Миранчука получил две желтые подряд еще на 38-й минуте.

Продлилась неудачная серия «Милана»: команда не выигрывает Кубок Италии уже 21 год, в финале не были с 2018-го. Теперь остановились в 1/4 финала.

«Аталанта» теперь сыграет с «Фиорентиной», полуфинал – уже из двух матчей, их проведут 3 и 20 апреля.

Фото: Gettyimages/Paolo Bruno, Fabio Rossi / Kontributor; Fabrizio Corradetti/Keystone Press Agency, IMAGO/Fabrizio Carabelli/IPA Spo/Global Look Press; East News/Domenico Cippitelli / NurPhoto / NurPhoto via AFP