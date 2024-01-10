«Челси» проиграл середняку Чемпионшипа в полуфинале Кубка Лиги. Ох

Но пока не вылетел.

«Челси» неудачно съездил к «Мидлсбро» – 0:1 в полуфинале Кубка английской лиги. Правда, это еще не конец: впереди ответный матч в Лондоне 23 января.

72% владения и 0:1

Матч начался для «Мидлсбро» так себе: уже к 20-й минуте потеряли двух игроков из-за травм. Это не помешало открыть счет на 37-й: Иззи Джонс вбежал в чужую штрафную и вырезал в центр.

С такого расстояния нужно забивать – Хэйден Хэкни это и сделал.

«Челси» давил, но не смог сравнять до перерыва.

Во втором тайме лондонцы довели преимущество по статистике до разгромного: 72% – 28% по владению, 17 – 5 по ударам. По xG отрыв тоже солидный: 2.46 – 0.80. Впрочем, распечатать «Мидлсбро» все равно не получилось – гостевое поражение с шансом отыграться в ответке.

«Сложно говорить о нашей игре. Мы допустили несколько ошибок, за которые соперник нас наказал. Мы создали несколько голевых моментов, но не хватило реализации», – вынес вердикт Маурисио Почеттино после матча.

Тренер «Мидлсбро» Майкл Кэррик парировал: «Мои парни сыграли исключительно».

● «Челси» уступил «Мидлсбро» впервые с 2006-го: до этого были 9 сухих побед. Хэйден Хэкни – первый футболист, забивший лондонцам, со времен Марка Видуки. Это было как раз в 2006-м.

● Команде из низшей лиги «Челси» уступил впервые с 2015-го: тогда проиграл 2:4 «Брентфорду» в Кубке Англии-2014/15.

● Тьяго Силва в 39 лет и 109 дней стал самым возрастным игроком за 10 лет, вышедшим в старте полуфинала Кубка английской лиги – в 2014-м это сделал Райан Гиггз в 40 лет и 39 дней в первом полуфинале против «Сандерленда» (1:2).

Главное о «Мидлсбро»: в Чемпионшипе идет в середине таблицы, основной вратарь на Кубке Африки

Прямо сейчас «Мидлсбро» идет 12-м в Чемпионшипе. В сезоне-2023/24 смотрится нестабильно: чередует победы с потерями очков, в сентябре-октябре 2023-го выдали серию из шести побед в лиге подряд.

2024-й команда начала неважно: до победы над «Челси» влетела 1 января «Ковентри» в лиге (1:3) и 6 января «Астон Вилле» в Кубке Англии (0:1).

«Мидлсбро» возглавляет Майкл Кэррик – он работает еще с октября 2022-го. В первом сезоне англичанин финишировал четвертым и вышел в плей-офф за выход в АПЛ, но сразу же вылетел в полуфинале от «Ковентри». В этом сезоне пока похуже.

С середины декабря команда лишилась основного вратаря, 29-летнего Сени Дьенга – уехал в сборную Сенегала и примет участие в Кубке Африки-2024. Его подменяет 26-летний австралиец Том Гловер – он начинал сезон запасным и сейчас получил отличный шанс закрепиться.

По пути к полуфиналу Кубка английской лиги «Мидлсбро» обыграл пять команд: до «Челси» оставил позади «Хаддерсфилд», «Болтон», «Брэдфорд», «Эксетер» и «Порт Вейл». После победы над топом из Лондона до финала остается единственный матч.

Кто еще в полуфиналах?

В другой паре сразятся «Ливерпуль» и «Фулхэм». 10 января сыграют на «Энфилде», 24 января – на «Крейвен Коттедж».

У «Челси» будет шанс отыграться 23 января на «Стэмфорд Бридж». Первый финалист определится именно там.

Фото: Gettyimages/Stu Forster, Clive Brunskill