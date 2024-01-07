Самый надежный и самый бедовый вратарь топ-5 лиг в сезоне – кто они?

Рейтинги эффективности.

Оцениваем вратарей топ-лиг в первой части сезона.

Сначала – те, у кого самый высокий положительный баланс между ожидаемыми голами и в действительности пропущенными.

● Лидирует Альваро Вальес, который спас «Лас-Пальмас» почти от девяти голов. Такой перфоманс дает плоды – клуб, играющий в Ла Лиге впервые с сезона-2017/18, пока держится в середине таблицы.

● 27-летний Гульельмо Викарио пришел в «Тоттенхэм» из «Эмполи» летом, сразу вытеснил из основы капитана Уго Льориса и идет в лидерах топ-5 лиг по предотвращенным голам.

● Из десяти лучших шотстопперов топ-5 лиг три итальянца – Викарио, Терраччано и Ди Грегорио.

● По лигам распределение равномерное: по два вратаря из Ла Лиги, Серии А, АПЛ, Лиги 1 и Бундеслиги.

Теперь те, у кого отрицательная разница допущенных xG и пропущенных.

Удивительно видеть в тройке худших Гильермо Очоа из «Салернитаны», на больших турнирах сборных он как раз запоминался впечатляющими сэйвами. Летом Очоа будет уже 39 лет.

В десятке худших нет ни одного вратаря из Ла Лиги и Лиги 1 – по три из Бундеслиги и Серии А и четверо из АПЛ. Зато большое разнообразие национальностей: голландец, мексиканец, немец, англичанин, чех, грек, румын, датчанин и два итальянца.

Фото: East News/Jose Breton / NurPhoto via AFP; Gettyimages.ru/Ryan Pierse