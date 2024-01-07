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Самый надежный и самый бедовый вратарь топ-5 лиг в сезоне – кто они?

премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Брентфорд Брентфорд
Тоттенхэм Тоттенхэм
лига 1 Франция лига 1 Франция
Альфонс Ареоля Альфонс Ареоля
Унаи Симон Унаи Симон
Сэм Джонстон Сэм Джонстон
Вердер Вердер
Гильермо Очоа Гильермо Очоа
серия А Италия серия А Италия
Иржи Павленка Иржи Павленка
Ионуц Раду Ионуц Раду
Альваро Вальес Альваро Вальес
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
бундеслига Германия бундеслига Германия
Стефано Турати Стефано Турати
Лукаш Градецки Лукаш Градецки
Унион Берлин Унион Берлин
Фрозиноне Фрозиноне
Атлетик Атлетик
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Сассуоло Сассуоло
Вест Хэм Вест Хэм
Фиорентина Фиорентина
Байер Байер
Дармштадт Дармштадт
Одиссеас Влаходимос Одиссеас Влаходимос
Фредерик Реннов Фредерик Реннов
Салернитана Салернитана
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Пьетро Терраччано Пьетро Терраччано
Марвин Швэбе Марвин Швэбе
Брис Самба Брис Самба
Марк Флеккен Марк Флеккен
Борнмут Борнмут
Ла Лига Ла Лига
Андреа Консильи Андреа Консильи
Гульельмо Викарио Гульельмо Викарио
Футбол Футбол

Рейтинги эффективности.

Оцениваем вратарей топ-лиг в первой части сезона.

Сначала – те, у кого самый высокий положительный баланс между ожидаемыми голами и в действительности пропущенными. 

● Лидирует Альваро Вальес, который спас «Лас-Пальмас» почти от девяти голов. Такой перфоманс дает плоды – клуб, играющий в Ла Лиге впервые с сезона-2017/18, пока держится в середине таблицы.

● 27-летний Гульельмо Викарио пришел в «Тоттенхэм» из «Эмполи» летом, сразу вытеснил из основы капитана Уго Льориса и идет в лидерах топ-5 лиг по предотвращенным голам.

● Из десяти лучших шотстопперов топ-5 лиг три итальянца – Викарио, Терраччано и Ди Грегорио.

● По лигам распределение равномерное: по два вратаря из Ла Лиги, Серии А, АПЛ, Лиги 1 и Бундеслиги.

Теперь те, у кого отрицательная разница допущенных xG и пропущенных.

Удивительно видеть в тройке худших Гильермо Очоа из «Салернитаны», на больших турнирах сборных он как раз запоминался впечатляющими сэйвами. Летом Очоа будет уже 39 лет.

В десятке худших нет ни одного вратаря из Ла Лиги и Лиги 1 – по три из Бундеслиги и Серии А и четверо из АПЛ. Зато большое разнообразие национальностей: голландец, мексиканец, немец, англичанин, чех, грек, румын, датчанин и два итальянца.

Самые старые футболисты мира. И как они еще играют?

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Фото: East News/Jose Breton / NurPhoto via AFP; Gettyimages.ru/Ryan Pierse

16 комментариев
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Повезло Тоттенхэму с Викарио
+13
0
+13
"Удивительно видеть в тройке худших Гильермо Очоа из «Салернитаны», на больших турнирах сборных он как раз запоминался впечатляющими сэйвами." - Если учесть, что запомнился он как раз этим выступлениями и тем, что за всю карьеру даже за худо-бедный европейский середняк не поиграл, то в этом ничего удивительного нет. Он просто показывает свой обычный уровень.
+10
-1
+9
Где Жиру?
+7
0
+7
А где Онана, которого так ругают постоянно?
+6
-2
+4
Ответ KGBeast
"Удивительно видеть в тройке худших Гильермо Очоа из «Салернитаны», на больших турнирах сборных он как раз запоминался впечатляющими сэйвами." - Если учесть, что запомнился он как раз этим выступлениями и тем, что за всю карьеру даже за худо-бедный европейский середняк не поиграл, то в этом ничего удивительного нет. Он просто показывает свой обычный уровень.
Вот в этом и весь парадокс. На крупных турнирах божит, а на клубном уровне - обыкновенный середняк. Как такое вообще работает?
+2
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+2
Ответ Ziggi06
А где Онана, которого так ругают постоянно?
Так Онана стал лучшим вратарём АПЛ в ноябре, предотвратив больше всего голов.
Привозы в ЛЧ этот показатель нивелируют - думаю, что он где-то в районе 0 колеблется.
+2
0
+2
Ответ Пётр Смирнов
шотстопперы? Великий рашн лэнгвидж не имеет ворд для замены данного термина?)
Ждём Ваш вариант !
Я предлагаю : Остановочник ( человек , который живёт на остановке , то есть практически игрок Зенита , как их любовно называют болельщики других клубов ) .
Можно, конечно : Спаситель ( но так именуют Господа Бога ) .
Можно : Спасатель ! Но это будет уже не человек , а крем
+5
-3
+2
Основной голкипер сборной Нидерландов сейчас худший вратарь в топ5, забавно.
+1
0
+1
Ничего удивительного. xG - великолепный статистический критерий. А вот разница от xG - уже нет. Ведь xG - объективный показатель. А разница с ним - это разница между объективными показателями и случайными событиями, которые не поддаются подсчёту в принципе.
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а где же лучший по отраженным ударам Кепа)))
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Ответ morgan23
Вот в этом и весь парадокс. На крупных турнирах божит, а на клубном уровне - обыкновенный середняк. Как такое вообще работает?
Как это работает не знаю. Самому понравился этот игрок на ЧМ 2014 и сильно хотел его увидеть в хорошем клубе в Европе, но к сожалению этого не произошло.
0
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Ответ Ziggi06
А где Онана, которого так ругают постоянно?
Очень просто - это показатели "случайностей". Разница с xG - это разница между статистическими показателями и реальными, в которых так же возникают случайные события, которые не получится просчитать. Например, микротравма, недосып, погода, которая не нравится этому игроку, неровности поля и просто плохая игра конкретного игрока. Как видим, факторов слишком много. Лучше смотреть только сам xG, а разницу просматривать, но не считать основой, если, конечно, у игрока одна и та же разница держится долгое время в одном турнире.
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Ответ savik-A.M.
бред а не статья , по xG ну никак нельзя оценивать вратарей . К примеру нападающий с метра засадил а перекладину , xG к примеру 0.5 а заслуги воротника в этом никакой
Какое xG, вы там от салатиков новогодних не отошли еще ? Где в статье хоть слово про xG. Ожидаемые голы считали
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Ответ OldRedWhite
Ждём Ваш вариант ! Я предлагаю : Остановочник ( человек , который живёт на остановке , то есть практически игрок Зенита , как их любовно называют болельщики других клубов ) . Можно, конечно : Спаситель ( но так именуют Господа Бога ) . Можно : Спасатель ! Но это будет уже не человек , а крем
Недопускатель ударов
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