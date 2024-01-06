Что за концовка у «Интера»: победный гол, запоротый выход на пустые ворота и незабитый пенальти – все на 90+!

Вот это «Интер» и «Верона» постарались!

В 19-м туре Серии А выдали матч с очень бодрым компенсированным временем: хозяева забили, потом умудрились не реализовать выход 2-в-0 и чуть не пропустили с пенальти.

Сразу три ярких эпизода на 90+

«Интер» был явным фаворитом, Лаутаро Мартинес быстро открыл счет, все складывалось для хозяев спокойно. А потом бац – гости вдруг сравняли на 74-й минуте, забил Тома Анри.

И даже это была только прелюдия, самое интересное началось на 90+:

⚽️ Давиде Фраттези на 90+3 успел на добивание и вывел «Интер» вперед – 2:1.

🛑 Тут же был удален игрок «Вероны» Дарко Лазович.

❌ На 90+7 игроки «Интера» выбегали вдвоем на пустые ворота (вратарь застрял у чужих во время атаки «Вероны») и умудрились не забить.

⛔️ Даже если бы они забили, гол бы не засчитали: судья пересмотрел предшествовавший этому эпизод и назначил пенальти в ворота «Интера». При этом «Верона» его не забила на 90+10.

Фуф, вроде все. Теперь – подробнее:

Как был забит второй гол «Интера» – в конце игроки миланского клуба обстреливали чужие ворота, голкипер «Вероны» Лоренцо Монтипо отразил мяч перед собой, а Фраттези набежал и добил.

Праздновал Фраттези уже со стянутыми шортами.

Лазович, тем временем, не праздновал, а удалялся. Уходил, саркастически улыбаясь.

«Верона» пошла всей командой спасать игру. На подачу в чужую штрафную побежал голкипер Монтипо, но при перехвате не успел обратно. Так что игроки «Интера» с мячом летели к пустым воротам.

Казалось, какие тут могут быть шансы у защитников?

Но какой же кривой пас Николо Барелла отдал Алексису Санчесу. Защитнику удалось выбить мяч в подкате и даже не забить случайный автогол. Настоящее чудо!

А потом судья Микаэль Фаббри подарил гостям еще один подарок, когда отправился просматривать момент на ВАР. В тот самый момент, когда Монтипо находился в чужой штрафной, был фол на игроке «Вероны». Маттео Дармиан попал по ноге Джанджакомо Маньяни.

Уже после этого момента был перехват, который привел к контратаке «Интера».

Пенальти бил Анри – и подвел команду. Мяч попал в штангу.

Добивание у партнера Анри тоже не получилось, так что «Верона» упустила шанс уйти от поражения на последних минутах.

2:1 – победа «Интера», но с какими нервами!

«Интер» укрепил лидерство и выиграл 15 матчей в первом круге

Главное после матча:

● Первый круг для «Интера» закончился триумфально – 15 побед в 19 матчах при разнице голов 44:9. Пропущено меньше всех, забито намного больше всех. Пока плюс пять от «Ювентуса», у туринцев матч в запасе. Остальные – далеко позади: идущий третьим «Милан» отстает уже на 12 очков (и тоже еще сыграет свой матч в этом туре).

Единственное поражение в первом круге «Интер» потерпел от «Сассуоло» – с тех пор не проигрывает в 13 матчах. «Сассуоло», напротив, с момента победы над «Интером» побеждал всего однажды.

● В Серии А 20 команд играют с сезона-2004/05, с того времени только Мартинес и Мауро Икарди забивали за «Интер» 15+ голов в первом круге. У Икарди было 17, у Лаутаро сейчас – 16.

● Анри забил за «Верону» через 45 секунд после выхода на поле – это самый быстрый гол с замены в текущем розыгрыше Серии А. Забил бы еще пенальти – стал бы героем.

● «Интер» – единственная команда в Серии А, ни разу не проигравшая первый тайм в первом круге. Более того, пропустили всего три мяча. И играли сегодня против худшего клуба по этому показателю – «Верона» выиграла всего один первый тайм и забила в нем лишь четыре гола.

* * *

В начале второго круга «Интер» сыграет три гостевых матча – против «Монцы», «Фиорентины» и «Ромы», а перед игрой в Риме ожидается домашний суперматч с «Ювентусом». Еще – 19 января вклинится игра за Суперкубок Италии против «Лацио».

«Верона», выигравшая с лета всего один матч, продолжает борьбу за выживание. Впереди две игры дома против «Эмполи» и «Фрозиноне», а между ними – гостевой матч против «Ромы».

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press