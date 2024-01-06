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Что за концовка у «Интера»: победный гол, запоротый выход на пустые ворота и незабитый пенальти – все на 90+!

серия А Италия серия А Италия
Интер Интер
Лоренцо Монтипо Лоренцо Монтипо
Верона Верона
Давиде Фраттези Давиде Фраттези
Николо Барелла Николо Барелла
Тома Анри Тома Анри
Алексис Санчес Алексис Санчес
Лаутаро Мартинес Лаутаро Мартинес
Футбол Футбол

Вот это «Интер» и «Верона» постарались!

В 19-м туре Серии А выдали матч с очень бодрым компенсированным временем: хозяева забили, потом умудрились не реализовать выход 2-в-0 и чуть не пропустили с пенальти.

Сразу три ярких эпизода на 90+

«Интер» был явным фаворитом, Лаутаро Мартинес быстро открыл счет, все складывалось для хозяев спокойно. А потом бац – гости вдруг сравняли на 74-й минуте, забил Тома Анри.

И даже это была только прелюдия, самое интересное началось на 90+:

⚽️ Давиде Фраттези на 90+3 успел на добивание и вывел «Интер» вперед – 2:1.

🛑 Тут же был удален игрок «Вероны» Дарко Лазович.

❌ На 90+7 игроки «Интера» выбегали вдвоем на пустые ворота (вратарь застрял у чужих во время атаки «Вероны») и умудрились не забить.

⛔️ Даже если бы они забили, гол бы не засчитали: судья пересмотрел предшествовавший этому эпизод и назначил пенальти в ворота «Интера». При этом «Верона» его не забила на 90+10.

Фуф, вроде все. Теперь – подробнее:

Как был забит второй гол «Интера» – в конце игроки миланского клуба обстреливали чужие ворота, голкипер «Вероны» Лоренцо Монтипо отразил мяч перед собой, а Фраттези набежал и добил.

Праздновал Фраттези уже со стянутыми шортами.

Лазович, тем временем, не праздновал, а удалялся. Уходил, саркастически улыбаясь.

«Верона» пошла всей командой спасать игру. На подачу в чужую штрафную побежал голкипер Монтипо, но при перехвате не успел обратно. Так что игроки «Интера» с мячом летели к пустым воротам.

Казалось, какие тут могут быть шансы у защитников?

Но какой же кривой пас Николо Барелла отдал Алексису Санчесу. Защитнику удалось выбить мяч в подкате и даже не забить случайный автогол. Настоящее чудо! 

А потом судья Микаэль Фаббри подарил гостям еще один подарок, когда отправился просматривать момент на ВАР. В тот самый момент, когда Монтипо находился в чужой штрафной, был фол на игроке «Вероны». Маттео Дармиан попал по ноге Джанджакомо Маньяни.

Уже после этого момента был перехват, который привел к контратаке «Интера».

Пенальти бил Анри – и подвел команду. Мяч попал в штангу.

Добивание у партнера Анри тоже не получилось, так что «Верона» упустила шанс уйти от поражения на последних минутах.

2:1 – победа «Интера», но с какими нервами!

«Интер» укрепил лидерство и выиграл 15 матчей в первом круге

Главное после матча:

● Первый круг для «Интера» закончился триумфально – 15 побед в 19 матчах при разнице голов 44:9. Пропущено меньше всех, забито намного больше всех. Пока плюс пять от «Ювентуса», у туринцев матч в запасе. Остальные – далеко позади: идущий третьим «Милан» отстает уже на 12 очков (и тоже еще сыграет свой матч в этом туре).

Единственное поражение в первом круге «Интер» потерпел от «Сассуоло» – с тех пор не проигрывает в 13 матчах. «Сассуоло», напротив, с момента победы над «Интером» побеждал всего однажды.

● В Серии А 20 команд играют с сезона-2004/05, с того времени только Мартинес и Мауро Икарди забивали за «Интер» 15+ голов в первом круге. У Икарди было 17, у Лаутаро сейчас – 16.

● Анри забил за «Верону» через 45 секунд после выхода на поле – это самый быстрый гол с замены в текущем розыгрыше Серии А. Забил бы еще пенальти – стал бы героем.

● «Интер» – единственная команда в Серии А, ни разу не проигравшая первый тайм в первом круге. Более того, пропустили всего три мяча. И играли сегодня против худшего клуба по этому показателю – «Верона» выиграла всего один первый тайм и забила в нем лишь четыре гола.

* * *

В начале второго круга «Интер» сыграет три гостевых матча – против «Монцы», «Фиорентины» и «Ромы», а перед игрой в Риме ожидается домашний суперматч с «Ювентусом». Еще – 19 января вклинится игра за Суперкубок Италии против «Лацио».

«Верона», выигравшая с лета всего один матч, продолжает борьбу за выживание. Впереди две игры дома против «Эмполи» и «Фрозиноне», а между ними – гостевой матч против «Ромы».

Интер – Верона 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
6 января, 14.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 13 Мартинес, 1:1 – 74 Анри, 2:1 – 90 Фраттези.
ИнтерЗоммер, Думфрис (Дармиан, 61), Ачерби, Павар (Санчес, 83), Бастони, Карлос Аугусто (Димарко, 72), Мхитарян (Фраттези, 83), Чалханоглу, Барелла, Тюрам (Арнаутович, 73), Мартинес.
ВеронаМонтипо, Маньяни, Коппола, Дойг (Кабаль, 73), Дуда, Фолоруншо, Суслов (Шарлис, 90), Тшатшуа, Жорди Мбоула (Лазович, 46), Нгонж (Каллон, 87), Джурич (Анри, 73).
Предупреждения:
Коппола (77), Суслов (78).
Удаление:
Лазович (90).

Железные люди из топ-5. Кто из полевых вообще не пропускает матчи?

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

7 комментариев
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Фраттези так сочно отшлепали в этом моменте, что МатчТВ теперь могут закрыть за экстремизм.
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Сколько таких матчей валидольных было у Интера) не привыкать,но молодцы,что на характере и может даже на сверхвезении вытянули победу!
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Pazza Inter! Валидолом по ходу надо снова запасаться
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интер рекордсмен уже наверное по забитым мячам с нарушением правил
бастони на глазах у арбитра въехал чуваку с локтя во время второго забитого мяча
впрочем ничего нового =)
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Интересный матч для тех, кто ставил 3,5 больше ахахах
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