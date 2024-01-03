Лучший матч Миранчука в сезоне: гол, ассист и предголевая – поучаствовал во всех мячах «Аталанты»
«Аталанта» уверенно прошла «Сассуоло» в 1/8 финала Кубка Италии – 3:1. Во всех голах поучаствовал Алексей Миранчук, отлично начал 2024-й год!
Помог оформить дубль Де Кетеларе и забил сам
Только «Сассуоло» в Серии А пропускает в каждом туре сезона, не убереглась команда и сейчас в Кубке. На 24-й минуте счет открыл Шарль Де Кетеларе – после скидки Марио Пашалича развернулся и точно пробил. А аккуратно навесил на Пашалича как раз Миранчук:
Уже дальше последовали сброс Пашалич и разворот Де Кетеларе.
«Аталанта» в Серии А часто добавляет во втором тайме, так что на 63-й минуте забила еще один. И снова отличилась тройка Пашалич-Миранчук-Де Кетеларе, только теперь именно в этом порядке.
После прострела Пашалича Миранчук изящно оставил мяч бельгийцу.
Тот не промахнулся с близкого расстояния.
Через восемь минут супертройка поменяла последовательность, теперь – Пашалич отобрал мяч и отдал Де Кетеларе, а тот вывел на удар Миранчука.
Прекрасно залетело в дальний угол.
На 90+5 Даниэль Болока отыграл один мяч, но это ничего не изменило – «Аталанта» прошла дальше.
Все три гола сложились из трехходовок с участием одних и тех же футболистов. В первом последовательность была такой – Миранчук-Пашалич-Де Кетеларе, во втором – Пашалич-Миранчук-Де Кетеларе, в третьем – Пашалич-Де Кетеларе-Миранчук.
Хоть герой матча и бельгиец с 2+1, но у россиянина 1+1, а у хорвата 0+1 с двумя предголевыми. У Алексея были моменты на дубль и даже на хет-трик: сначала он чуть не попал в дальний, позже – его удар из опасной позиции заблокировал защитник, еще раз россиянин попал в перекладину.
Миранчук мощно начинает третий год подряд
Sofascore за эту игру зарядил Миранчуку оценку 9,9. В активе россиянина 81% точности передач, шесть выигранных единоборств из десяти, семь ударов, восемь точных кроссов из девяти, попадание в перекладину на 56-й минуте.
Первая игра года Миранчуку удается в третий раз подряд. 9 января 2022-го он отдал две голевые передачи за «Аталанту» (6:2 над «Удинезе»), а 4 января 2023-го забил за «Торино» в ворота «Вероны». Теперь оформил 1+1 в Кубке.
В последних шести матчах в разных турнирах Миранчук дважды выходил в стартовом составе, а четырежды – только в последнюю десятиминутку. И при этом набрал за эти шесть игр уже 2+3! Если «Ракуву» и «Сассуоло» доставалось еще при выходе в старте, то «Салернитане» россиянин забивал на 89-й минуте (вышел на 85-й), а с «Миланом» отдал ассист на 90+5 (вышел на 82-й).
Все эти 2+3 – за 14 матчей сезона во всех турнирах. В прошлом сезоне в «Торино» было 4+5 за 31 игру. Но лучший результат по-прежнему остается в сезоне-2020/21 в составе «Аталанты» – там было 7+2 (те же девять очков, но больше голов).
Недавно TuttoAtalanta писала, что главный тренер «Торино» Иван Юрич хочет вернуть в команду Миранчука. Трансферное окно в Италии открыто до 1 февраля.
* * *
«Аталанта» вышла в четвертьфинал Кубка, где встретится с «Миланом», который днем ранее разгромил «Кальяри» – 4:1. Победитель выйдет в полуфинал на «Фиорентину» или «Болонью».
Через четыре дня «Аталанта» сыграет в гостях с «Ромой» в Серии А. Дальше – три подряд игры дома: против «Фрозиноне», «Удинезе» и «Лацио». Как раз то, что нужно в борьбе за зону ЛЧ, от которой команда отстает на четыре очка.
- Дата проведения
- 3 января, 20.00, «Адзурри д′Италия»
- Голы:
- 1:0 – 24 де Кетеларе, 2:0 – 63 де Кетеларе, 3:0 – 71 Миранчук, 3:1 – 90 Болока.
-
Аталанта –
Муссо, Хольм, Джимшити, Колашинац (Паломино, 81), Скальвини (Копмейнерс, 74), Дзаппакоста, де Рон, Пашалич (Муриэль, 74), Эдерсон, Миранчук (Дзортеа, 87), де Кетеларе (Скамакка, 74).
-
Сассуоло –
Краньо, Миссори, Феррари, Руан, Вити (Толян, 46), Кастильехо (Лорьянте, 75), Байрами (Болока, 75), Липани (Торстведт, 84), Вольпато, Мулаттьери, Сейде (Педерсен, 76).
- Предупреждение:
- Сейде (54).
Миранчук дождался: 🤝 три результативных действия подряд в «Аталанте» 🤝 открытие линии на сезон. Тотал установлен на 2,5
Фото:Spada/Keystone Press Agency/Global Look Press