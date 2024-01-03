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Лучший матч Миранчука в сезоне: гол, ассист и предголевая – поучаствовал во всех мячах «Аталанты»

Кубок Италии Кубок Италии
Алексей Миранчук Алексей Миранчук
Сассуоло Сассуоло
Аталанта Аталанта
Шарль де Кетеларе Шарль де Кетеларе
Марио Пашалич Марио Пашалич
Футбол Футбол

«Аталанта» уверенно прошла «Сассуоло» в 1/8 финала Кубка Италии – 3:1. Во всех голах поучаствовал Алексей Миранчук, отлично начал 2024-й год!

Помог оформить дубль Де Кетеларе и забил сам

Только «Сассуоло» в Серии А пропускает в каждом туре сезона, не убереглась команда и сейчас в Кубке. На 24-й минуте счет открыл Шарль Де Кетеларе – после скидки Марио Пашалича развернулся и точно пробил. А аккуратно навесил на Пашалича как раз Миранчук:

Уже дальше последовали сброс Пашалич и разворот Де Кетеларе.

«Аталанта» в Серии А часто добавляет во втором тайме, так что на 63-й минуте забила еще один. И снова отличилась тройка Пашалич-Миранчук-Де Кетеларе, только теперь именно в этом порядке.

После прострела Пашалича Миранчук изящно оставил мяч бельгийцу.

Тот не промахнулся с близкого расстояния.

Через восемь минут супертройка поменяла последовательность, теперь – Пашалич отобрал мяч и отдал Де Кетеларе, а тот вывел на удар Миранчука.

Прекрасно залетело в дальний угол.

На 90+5 Даниэль Болока отыграл один мяч, но это ничего не изменило – «Аталанта» прошла дальше.

Все три гола сложились из трехходовок с участием одних и тех же футболистов. В первом последовательность была такой – Миранчук-Пашалич-Де Кетеларе, во втором – Пашалич-Миранчук-Де Кетеларе, в третьем – Пашалич-Де Кетеларе-Миранчук.

Хоть герой матча и бельгиец с 2+1, но у россиянина 1+1, а у хорвата 0+1 с двумя предголевыми. У Алексея были моменты на дубль и даже на хет-трик: сначала он чуть не попал в дальний, позже – его удар из опасной позиции заблокировал защитник, еще раз россиянин попал в перекладину. 

Миранчук мощно начинает третий год подряд

Sofascore за эту игру зарядил Миранчуку оценку 9,9. В активе россиянина 81% точности передач, шесть выигранных единоборств из десяти, семь ударов, восемь точных кроссов из девяти, попадание в перекладину на 56-й минуте.

Первая игра года Миранчуку удается в третий раз подряд. 9 января 2022-го он отдал две голевые передачи за «Аталанту» (6:2 над «Удинезе»), а 4 января 2023-го забил за «Торино» в ворота «Вероны». Теперь оформил 1+1 в Кубке.

В последних шести матчах в разных турнирах Миранчук дважды выходил в стартовом составе, а четырежды – только в последнюю десятиминутку. И при этом набрал за эти шесть игр уже 2+3! Если «Ракуву» и «Сассуоло» доставалось еще при выходе в старте, то «Салернитане» россиянин забивал на 89-й минуте (вышел на 85-й), а с «Миланом» отдал ассист на 90+5 (вышел на 82-й).

Все эти 2+3 – за 14 матчей сезона во всех турнирах. В прошлом сезоне в «Торино» было 4+5 за 31 игру. Но лучший результат по-прежнему остается в сезоне-2020/21 в составе «Аталанты» – там было 7+2 (те же девять очков, но больше голов).

Недавно TuttoAtalanta писала, что главный тренер «Торино» Иван Юрич хочет вернуть в команду Миранчука. Трансферное окно в Италии открыто до 1 февраля.

* * *

«Аталанта» вышла в четвертьфинал Кубка, где встретится с «Миланом», который днем ранее разгромил «Кальяри» – 4:1. Победитель выйдет в полуфинал на «Фиорентину» или «Болонью».

Через четыре дня «Аталанта» сыграет в гостях с «Ромой» в Серии А. Дальше – три подряд игры дома: против «Фрозиноне», «Удинезе» и «Лацио». Как раз то, что нужно в борьбе за зону ЛЧ, от которой команда отстает на четыре очка.

Аталанта – Сассуоло 3:1 (1:0, 2:1)
Дата проведения
3 января, 20.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 24 де Кетеларе, 2:0 – 63 де Кетеларе, 3:0 – 71 Миранчук, 3:1 – 90 Болока.
АталантаМуссо, Хольм, Джимшити, Колашинац (Паломино, 81), Скальвини (Копмейнерс, 74), Дзаппакоста, де Рон, Пашалич (Муриэль, 74), Эдерсон, Миранчук (Дзортеа, 87), де Кетеларе (Скамакка, 74).
СассуолоКраньо, Миссори, Феррари, Руан, Вити (Толян, 46), Кастильехо (Лорьянте, 75), Байрами (Болока, 75), Липани (Торстведт, 84), Вольпато, Мулаттьери, Сейде (Педерсен, 76).
Предупреждение:
Сейде (54).

Миранчук дождался: 🤝 три результативных действия подряд в «Аталанте» 🤝 открытие линии на сезон. Тотал установлен на 2,5

Фото:Spada/Keystone Press Agency/Global Look Press

9 комментариев
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Когда может тогда может.
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Очень хорошо. Он и не должен забивать больше всех в клубе, но такой результат - прекрасно.
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Надеюсь, он такими темпами Головина догонит
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Четырежды обидно за тезку. Ну неплохой он футболист, а складывается все скверно.
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Наша любимая рубрика - "разбор гола по скриншотам" 😁
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Требую рисунки ассиста и гола в пэйнте!
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Будь Лёха точнее немного, мог забивать 3-4 гола.
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Не только статистика хорошая, но и каждое из действий показали высочайшее мастерство и понимание игры. Голевая вообще космос, хотя - кажется просто остановил мяч.
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