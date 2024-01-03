Лучший матч Миранчука в сезоне: гол, ассист и предголевая – поучаствовал во всех мячах «Аталанты»

«Аталанта» уверенно прошла «Сассуоло» в 1/8 финала Кубка Италии – 3:1. Во всех голах поучаствовал Алексей Миранчук, отлично начал 2024-й год!

Помог оформить дубль Де Кетеларе и забил сам

Только «Сассуоло» в Серии А пропускает в каждом туре сезона, не убереглась команда и сейчас в Кубке. На 24-й минуте счет открыл Шарль Де Кетеларе – после скидки Марио Пашалича развернулся и точно пробил. А аккуратно навесил на Пашалича как раз Миранчук:

Уже дальше последовали сброс Пашалич и разворот Де Кетеларе.

«Аталанта» в Серии А часто добавляет во втором тайме, так что на 63-й минуте забила еще один. И снова отличилась тройка Пашалич-Миранчук-Де Кетеларе, только теперь именно в этом порядке.

После прострела Пашалича Миранчук изящно оставил мяч бельгийцу.

Тот не промахнулся с близкого расстояния.

Через восемь минут супертройка поменяла последовательность, теперь – Пашалич отобрал мяч и отдал Де Кетеларе, а тот вывел на удар Миранчука.

Прекрасно залетело в дальний угол.

На 90+5 Даниэль Болока отыграл один мяч, но это ничего не изменило – «Аталанта» прошла дальше.

Все три гола сложились из трехходовок с участием одних и тех же футболистов. В первом последовательность была такой – Миранчук-Пашалич-Де Кетеларе, во втором – Пашалич-Миранчук-Де Кетеларе, в третьем – Пашалич-Де Кетеларе-Миранчук.

Хоть герой матча и бельгиец с 2+1, но у россиянина 1+1, а у хорвата 0+1 с двумя предголевыми. У Алексея были моменты на дубль и даже на хет-трик: сначала он чуть не попал в дальний, позже – его удар из опасной позиции заблокировал защитник, еще раз россиянин попал в перекладину.

Миранчук мощно начинает третий год подряд

Sofascore за эту игру зарядил Миранчуку оценку 9,9. В активе россиянина 81% точности передач, шесть выигранных единоборств из десяти, семь ударов, восемь точных кроссов из девяти, попадание в перекладину на 56-й минуте.

Первая игра года Миранчуку удается в третий раз подряд. 9 января 2022-го он отдал две голевые передачи за «Аталанту» (6:2 над «Удинезе»), а 4 января 2023-го забил за «Торино» в ворота «Вероны». Теперь оформил 1+1 в Кубке.

В последних шести матчах в разных турнирах Миранчук дважды выходил в стартовом составе, а четырежды – только в последнюю десятиминутку. И при этом набрал за эти шесть игр уже 2+3! Если «Ракуву» и «Сассуоло» доставалось еще при выходе в старте, то «Салернитане» россиянин забивал на 89-й минуте (вышел на 85-й), а с «Миланом» отдал ассист на 90+5 (вышел на 82-й).

Все эти 2+3 – за 14 матчей сезона во всех турнирах. В прошлом сезоне в «Торино» было 4+5 за 31 игру. Но лучший результат по-прежнему остается в сезоне-2020/21 в составе «Аталанты» – там было 7+2 (те же девять очков, но больше голов).

Недавно TuttoAtalanta писала, что главный тренер «Торино» Иван Юрич хочет вернуть в команду Миранчука. Трансферное окно в Италии открыто до 1 февраля.

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«Аталанта» вышла в четвертьфинал Кубка, где встретится с «Миланом», который днем ранее разгромил «Кальяри» – 4:1. Победитель выйдет в полуфинал на «Фиорентину» или «Болонью».

Через четыре дня «Аталанта» сыграет в гостях с «Ромой» в Серии А. Дальше – три подряд игры дома: против «Фрозиноне», «Удинезе» и «Лацио». Как раз то, что нужно в борьбе за зону ЛЧ, от которой команда отстает на четыре очка.

Фото:Spada/Keystone Press Agency/Global Look Press