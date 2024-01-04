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Манчини и еще 10 тренеров на Кубках Азии и Африки, которых мы помним в Европе

Эктор Купер Эктор Купер
Паулу Бенту Паулу Бенту
Юрген Клинсманн Юрген Клинсманн
Руй Витория Руй Витория
Авраам Грант Авраам Грант
Кубок Африки Кубок Африки
Жан-Луи Гассе
Жозе Пезейру
Крис Хьютон
Кубок Азии Кубок Азии
Миодраг Радулович
Роберто Манчини Роберто Манчини
Хуан Антонио Пицци Хуан Антонио Пицци
Футбол Футбол

Совсем скоро стартуют главные континентальные турниры Азии и Африки. Среди тренеров этих сборных хватает знакомых имен. 

Жан-Луи Гассе (Кот-д’Ивуар)

Жан-Луи в начале 2000-х работал ассистентом в «ПСЖ», а в начале 2010-х помогал Лорану Блану в сборной Франции. После этого специалист поработал главным в «Монпелье», «Сент-Этьене» и «Бордо», а в 2022-м отправился тренировать Кот-д’Ивуар, хозяев предстоящего Кубка Африки.

Жозе Пезейру (Нигерия)

Португалец собрал приличный список – тренировал «Спортинг», «Панатинаикос», «Порту», «Брагу», египетский гранд «Аль-Ахли», а также сборные Саудовской Аравии и Венесуэлы. В 2003-м на год заезжал ассистентом в «Реал» – помогал Карлушу Кейрушу. С Нигерией Пезейру работает с 2022 года.

Руй Витория (Египет)

Витория после ухода из «Спартака» в конце 2021-го взял паузу, а летом 2022 года возглавил сборную Египта, с которой пока что проиграл всего раз.

Крис Хьютон (Гана)

Ирландский менеджер, работавший с «Ньюкаслом», «Бирмингемом», «Брайтоном» и «Ноттингем Форест», в прошлом году решил попробовать что-то новое и принял сборную Ганы. Пока без феерии – в конце ноября, например, проиграл Коморским островам со 119-го места в рейтинге ФИФА.

Авраам Грант (Замбия)

Известен по работе с «Челси», «Портсмутом» и «Вест Хэмом». В 2022-м после четырехлетней паузы возглавил сборную Замбии. Статистика такая: девять побед, четыре поражения, одна ничья.

Эктор Купер (Сирия)

Аргентинец, который два раза доходил с «Валенсией» до финала ЛЧ, в 2023-м оказался в Сирии. До этого работал со сборными ДР Конго, Узбекистана и Египта. Сирия под руководством Купера провела только два официальных матча – крупно влетели Японии (0:5) и обыграли КНДР (1:0).

Паулу Бенту (ОАЭ)

С 2010-го по 2014 год Бенту работал со сборной Португалии – затем были «Крузейро», «Олимпиакос», «Чунцин Лифань» и Южная Корея. С 2023-го Паулу небезуспешно тренирует ОАЭ – шесть побед в шести матчах.

Юрген Клинсманн (Южная Корея)

Клинсманн как раз пришел на пост главного в Южной Корее после ухода оттуда Бенту. Стартовал немец слабо – в первых шести матчах команда не выиграла ни разу. Однако Юргену удалось выправить положение – пять побед подряд.

Роберто Манчини (Саудовская Аравия)

В августе прошлого года Манчини шокировал уходом из сборной Италии. Мотивы Роберто стали понятны чуть позже – в сборной Саудовской Аравии предложили безумные 25 млн евро в год (данные The Guardian).

Старт вышел безрадостным – три поражения и ничья. Первые победы пришли лишь в ноябре – обыграли Пакистан и Иорданию.

Миодраг Радулович (Ливан)

С 2010-го по 2011 год черногорец Радулович работал ассистентом в московском «Динамо», которое тогда тренировал тезка Божович. Затем пошел смешанный набор – клубы из Казахстана, ОАЭ, Ирана, сборные Ливана, Мьянмы и снова Ливана.

Хуан Антонио Пицци (Бахрейн)

Главное достижение испанского тренера – победа с Чили на Кубке Америки в 2016 году. Потом возглавлял Саудовскую Аравию, «Сан-Лоренсо», «Расинг» и эмиратский «Аль-Васл», а с 2023-го работает с Бахрейном.

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look PressAFP/ISSOUF SANOGO; Gettyimages.ru/Nigel Roddis, Tony Marshall

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