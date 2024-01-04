Манчини и еще 10 тренеров на Кубках Азии и Африки, которых мы помним в Европе

Совсем скоро стартуют главные континентальные турниры Азии и Африки. Среди тренеров этих сборных хватает знакомых имен.

Жан-Луи Гассе (Кот-д’Ивуар)

Жан-Луи в начале 2000-х работал ассистентом в «ПСЖ», а в начале 2010-х помогал Лорану Блану в сборной Франции. После этого специалист поработал главным в «Монпелье», «Сент-Этьене» и «Бордо», а в 2022-м отправился тренировать Кот-д’Ивуар, хозяев предстоящего Кубка Африки.

Жозе Пезейру (Нигерия)

Португалец собрал приличный список – тренировал «Спортинг», «Панатинаикос», «Порту», «Брагу», египетский гранд «Аль-Ахли», а также сборные Саудовской Аравии и Венесуэлы. В 2003-м на год заезжал ассистентом в «Реал» – помогал Карлушу Кейрушу. С Нигерией Пезейру работает с 2022 года.

Руй Витория (Египет)

Витория после ухода из «Спартака» в конце 2021-го взял паузу, а летом 2022 года возглавил сборную Египта, с которой пока что проиграл всего раз.

Крис Хьютон (Гана)

Ирландский менеджер, работавший с «Ньюкаслом», «Бирмингемом», «Брайтоном» и «Ноттингем Форест», в прошлом году решил попробовать что-то новое и принял сборную Ганы. Пока без феерии – в конце ноября, например, проиграл Коморским островам со 119-го места в рейтинге ФИФА.

Авраам Грант (Замбия)

Известен по работе с «Челси», «Портсмутом» и «Вест Хэмом». В 2022-м после четырехлетней паузы возглавил сборную Замбии. Статистика такая: девять побед, четыре поражения, одна ничья.

Эктор Купер (Сирия)

Аргентинец, который два раза доходил с «Валенсией» до финала ЛЧ, в 2023-м оказался в Сирии. До этого работал со сборными ДР Конго, Узбекистана и Египта. Сирия под руководством Купера провела только два официальных матча – крупно влетели Японии (0:5) и обыграли КНДР (1:0).

Паулу Бенту (ОАЭ)

С 2010-го по 2014 год Бенту работал со сборной Португалии – затем были «Крузейро», «Олимпиакос», «Чунцин Лифань» и Южная Корея. С 2023-го Паулу небезуспешно тренирует ОАЭ – шесть побед в шести матчах.

Юрген Клинсманн (Южная Корея)

Клинсманн как раз пришел на пост главного в Южной Корее после ухода оттуда Бенту. Стартовал немец слабо – в первых шести матчах команда не выиграла ни разу. Однако Юргену удалось выправить положение – пять побед подряд.

Роберто Манчини (Саудовская Аравия)

В августе прошлого года Манчини шокировал уходом из сборной Италии. Мотивы Роберто стали понятны чуть позже – в сборной Саудовской Аравии предложили безумные 25 млн евро в год (данные The Guardian).

Старт вышел безрадостным – три поражения и ничья. Первые победы пришли лишь в ноябре – обыграли Пакистан и Иорданию.

Миодраг Радулович (Ливан)

С 2010-го по 2011 год черногорец Радулович работал ассистентом в московском «Динамо», которое тогда тренировал тезка Божович. Затем пошел смешанный набор – клубы из Казахстана, ОАЭ, Ирана, сборные Ливана, Мьянмы и снова Ливана.

Хуан Антонио Пицци (Бахрейн)

Главное достижение испанского тренера – победа с Чили на Кубке Америки в 2016 году. Потом возглавлял Саудовскую Аравию, «Сан-Лоренсо», «Расинг» и эмиратский «Аль-Васл», а с 2023-го работает с Бахрейном.

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press; AFP/ISSOUF SANOGO; Gettyimages.ru/Nigel Roddis, Tony Marshall