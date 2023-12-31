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«Арсенал» четвертый – вместо лидерства. Два поражения подряд, и уже достал «Тоттенхэм»

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«Арсенал» позволил камбэк в дерби. И скатился

У «Арсенала» было предновогоднее дерби с «Фулхэмом» – вышло неприятно. Команда Микеля Артеты могла встретить 2024-й и на первом месте (с лишним матчем, но все же), а вместо этого позволила сопернику из нижней половины камбэк.

Начали-то сочно, уже на пятой минуте реактивно промчали все поле – 14 секунд от рук вратаря Давида Райя до добивания Букайо Сака с линии вратарской. Но потом что-то сломалось.

Причем «Фулхэм»-то в последнее время крайне нестабильный. Помните, мы восторгались их двумя победами 5:0 в течение недели? Это было в середине декабря, с того момента команда проиграла в АПЛ три раза подряд с общим счетом 0:8.

И вот после этого – переворот против «Арсенала». Отыгрались в середине первого тайма, забили победный в середине второго – это сделал 30-летний ямайский форвард Бобби Декордова-Рид. У него за последние два с половиной месяца всего второй гол, зато клиенты – «Ливерпуль» и «Арсенал».

У команды Микеля Артеты второе поражение подряд (перед этим получили от «Вест Хэма»), всего одно очко за три последних тура – взятое против «Ливерпуля» – и одна победа за шесть последних матчей всех турниров.

● «Арсенал» проиграл «Фулхэму» впервые с января 2012-го – почти за 12 лет, чтобы лучше осознать этот факт от Squawka.

● Команда впервые за 49 матчей проиграла, когда первой забила.

● А два поражения подряд – первый раз с мая.

Подробно таблицу оценим ниже, но вот главное: вместо возможности лидировать в новогоднюю ночь «Арсенал» скатился на четвертое место.

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«Тоттенхэм» тоже быстро забил и повел – на девятой минуте благодаря перехвату в центре поля и аккуратному удару Папа Матара Сарра с линии штрафной.

Перевернуть тут ничего не дали, вместо этого во втором тайме только добавил Сон Хын Мин – в последнем матче перед отъездом на Кубок Азии. У Джовани Ло Чельсо два ассиста. Второй, на корейца – изумительный коридорный пас вразрез под выход на удар без сопротивления.

3:1 зафиксировали после обмена голами в концовке. Лондонцы закончили год с тремя победами в четырех последних матчах – так отреагировали на провальный месяц, когда после лидерства в пяти турах набрали только одно очко.

Завершающий матч года «шпоры» не выигрывали с 2017-го. 

«Арсенал» вернется 7 января – будет матч Кубка Англии, сразу в 1/32 финала получили «Ливерпуль». В премьер-лиге предстоит пауза до 20 января, а потом игры с «Кристал Пэлас», «Ноттингемом» и снова с «Ливерпулем».

У «Тоттенхэма» кубковый соперник скромнее – «Бернли» 5 января, а в чемпионате дальше «Ман Юнайтед», «Брентфорд» и «Эвертон». Придется играть без Сона и Сарра – людей, сделавших эту победу.

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Фото: East News/AP Photo/Alastair Grant, AP Photo/Ian Walton; Gettyimages.ru/Alex Pantling

2 комментария
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Ожидание очень большие с тех пор как Арсенал не спускается с 4 места ))
+3
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+3
Типичный Арсенал. Не будут они чемпионами
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