На Бензема злятся в СА: за лень и безразличие. А он, говорят, самовольно улетел из страны

Удалил соцсети из-за критики.

Вокруг Карима Бензема слухи об отъезде из Саудовской Аравии – хотя он там всего полгода. Ситуация накалилась буквально за последние дни.

Карима критикуют за отсутствие самоотдачи. Он удалил инстаграм и видимо улетел из страны

26 декабря «Аль-Иттихад» получил хлесткие 2:5 от «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Там португалец и Садьо Мане сделали по дублю, а Бензема сделал только ассист.

После игры на нападающего набросились в соцсетях: обвиняли в нереализованных ожиданиях. Француз не стал все это слушать и читать, просто удалил страницу в инстаграме на 76 миллионов подписчиков.

В твиттере пока ничего не снес, но последняя публикация там от 5 декабря – вполне возможно, просто не заходит.

Болельщиков не убеждают даже 15+6 в 24 матчах – говорят про недостаточную самоотдачу. Уже даже придумали обидное прозвище на созвучии – Ben Hazima («сын поражения»).

Один из самых известных журналистов страны Валид Аль-Фарадж после разгрома от «Аль-Насра» приложил нападающего: «Дистанция между болельщиками и Бензема растет с каждым днем. Он не сделал разницу ни в одном матче и, прежде всего, даже не старается. Это как если бы он заявил публике «Я тут просто развлекаюсь». Когда приезжал Роналду, он показывал, что хочет играть, а Бензема вообще ничего не демонстрирует , будто команда ему не нравится. Ему некомфортно, я не знаю причины».

Последнее поражение, похоже, подорвало вообще все: по информации Al-Riyadiya, француз покинул Джидду и пропустил несколько тренировок. Тренер Марсело Гальярдо ситуацию комментировать не стал.

В Al-Riyadiya больше деталей: по их данным, Бензема уехал без причины и пока даже неизвестно, вернется ли он в расположение клуба . Испанское издание Marca со ссылкой на окружение Карима нашло повод: пишут, что «Аль-Иттихад» разрешил улететь ему из-за травмы ноги.

Полтора месяца назад Бензема признавался в любви:

«Я очень счастлив быть здесь – среди людей, которые любят спорт. Я прибыл в Королевство Саудовская Аравия не только чтобы просто играть в футбол, но ради гигантского спортивного проекта. Когда я только приехал в страну, я был очень удивлен той любовью и радушным приемом, который мне оказали болельщики «Аль-Иттихада». Они не только добры, но и страстны, они вселяют в нас энтузиазм, и мы, футболисты, сделаем все, чтобы они были рады. Саудовская Аравия – моя вторая страна, и люди здесь замечательные, они любят футбол и полны энтузиазма».

Матч против «Аль-Таи» нападающий тоже должен был пропустить (не попал в заявку), но игру перенесли: «Аль-Иттихад» не смог вылететь в Хаил из-за плохих погодных условий. Новая дата – 7 февраля 2024-го.

Это не первый конфликт Бензема в Саудовской Аравии. Уже ругался с Нуну – и тренера убрали

В ноябре 2023-го «Аль-Иттихад» уволил тренера Нуну Эшпириту Санту, одна из главных причин – конфликт с Каримом примерно по той же причине, что и сейчас. Тогда форварда обвиняли в лени и сложности со встраиванием в игру команды.

Слухи о непростых отношениях Нуну и Бензема разлетелись еще в конце августа: тогда саудовское издание Asharq Al-Awsat писало: португальский тренер сообщил руководству, что Карим не соответствует его тактическому стилю. Выяснилось, что Нуну изначально не просил подписывать форварда. Однако, возможно, дело не только в тактике – Карим мог стать символом новой политики, когда тренера-победителя не слушают в угоду звездам.

Сам Бензема тоже злился – планировал сразу стать капитаном «Аль-Иттихада», но Нуну сопротивлялся. Форварду было некомфортно, он считал, что тренер ведет себя непрофессионально. Причем за несколько недель до увольнения игрок намекнул руководству «Аль-Иттихада», что Нуну на посту главного тренера «мешает процессу организации».

Тренер опровергал слухи: «Я хочу прояснить одну вещь. Читал в прессе, что мои отношения с Каримом не очень хорошие. Те, кто меня знает, конечно, понимают, что это полная чушь». Однако в ноябре они все же подтвердились.

Последней каплей стали 0:2 от иракского «Аль-Кува» в азиатской ЛЧ. В перерыве матча Бензема и Нуну повздорили :

– Ты отличный игрок, но, похоже, тебе лень прессинговать соперника.

– Говорите не только со мной, но и со всей командой.

– Ты лидер команды, пример для игроков и самый важный спортсмен. Ты должен брать на себя инициативу и подавать пример.

Через два дня португальского тренера уволили. Еще при нем Бензема стал капитаном команды. И остается в этом статусе до сих пор: дальше выходил с повязкой во всех турнирах.

У Карима и правда все плохо в Саудовской Аравии?

К самоотдаче француза могут возникать претензии, но к результативности – вряд ли. 15+6 в 24 матчах смотрятся внушительно!

В «Аль-Иттихаде» Бензема заиграл сразу: гол+пас в дебюте против «Эсперанса» в Кубке арабских чемпионов (победа 2:1). На групповом этапе турнира у нападающего 3+1 и голы во всех матчах – а вот в плей-офф лишь незабитый пенальти «Аль-Хилалю» и вылет в 1/4 финала. Второе место среди лучших бомбардиров: первое у Роналду.

Чемпионат Саудовской Аравии для Бензема начался с ассиста против «Аль-Раэда», дальше он чередовал пустые матчи с результативными. Несколько раз решал исход: например, голами с «Аль-Охдудом» (1:0) и «Аль-Таавуном» (1:1) приносил очки, оформлял 1+1 против «Аль-Хазема» (2:2), клал хет-трик «Абхе» (4:2).

Сейчас Карим с девятью голами седьмой бомбардир, лидирует Криштиану Роналду с 20 мячами. Бензема не лучший даже в «Аль-Иттихаде» – Абдерразак Амдалла забил на один гол больше, но у него меньше ассистов.

В Кубке страны у нападающего гол в единственном матче – в концовке «Аль-Фейхе» в 1/8 финала (3:0). Следующая стадия только в феврале – там будет «Аль-Фейсали» из второй лиги.

В декабре Карим распечатал «Окленд Сити» на клубном ЧМ и стал первым игроком в истории футбола, забивавшим на четырех клубных чемпионатах мира, приехал на турнир шестой раз и впервые не за «Реал».

С конца ноября «Аль-Иттихад» тренирует аргентинец Марсело Гальярдо. У Бензема при нем семь матчей и три гола, два из них на КЧМ (еще забил египетскому «Аль-Ахли»). Все усугубляет турнирное положение в чемпионате: «Аль-Иттихад» идет только седьмым, отстал от лидирующего «Аль-Хилаля» уже на 25 очков – до «Аль-Насра» Роналду 16 .

У команды лишь одна победа в последних пяти матчах: как раз над «Окленд Сити», остальные – поражения. Не помогает и звездный центр поля с Фабиньо и Нголо Канте.

Если Бензема правда вспылил настолько серьезно, это большая проблема.

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield, Yasser Bakhsh