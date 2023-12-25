Икарди влетел лицом в штангу, клуб ополчился на судей, а Джеко стебется. Новый стиль скандала в Турции

У Мауро синяк – как у Ванды.

Ого, как неожиданно: новый скандал в Турции! В этом месяце местная Суперлига не дает заскучать. Ссылки на предыдущие серии ищите под этим постом, а сейчас – новый эпизод.

Стамбульское дерби не подарило голов, но полыхает даже после после унылой нулевой ничьей. «Галатасарай» и «Фенербахче», главные претенденты на титул в этом сезоне (лидируют с 14-очковым отрывом), сцепились из-за судейства.

45 фолов, дуэль Икарди-Джеко, наезд на судей

Один удар в створ на двоих, зато 45 фолов и семь желтых карточек – таким получилось дерби на этот раз. После матча «Галатасарай» поджег: запостил фото Мауро Икарди с синяком.

Подпись резкая: «Те, кто хочет справедливости только для себя, продолжают манипулировать турецким футболом по всем каналам. Мы делимся тем, чего не видят судейский комитет, комната ВАР и 26 камер, и нам снова стыдно за них. Надеемся, что однажды тем, кто довел турецкий футбол до такой точки, будет стыдно...».

«Фенербахче» ретвитнул пост с недоумением: «Попытка превращения в жертву после попадания собственного игрока в штангу ворот. 🤐 Оставляем это на усмотрение общественности».

Форвард «Фенера» Эдин Джеко тоже ничего не понимает: «Икарди ударился головой о штангу ворот, а они выложили его фото и еще кричали о пенальти. Это типично для них. Стыдно».

Мауро и правда сам повстречался со штангой, когда чересчур рьяно побежал на подачу с углового.

«Галатасарай», вероятно, смутил еще один эпизод с падением Икарди в чужой штрафной, который судьи проигнорировали (таймкод – 2:05)

Вообще дуэль «девяток» обеих команд получилась жаркой: Икарди даже нарвался на толчок от Джеко, когда попытался вмешаться в диалог боснийца с арбитром.

Судья на конфликт внимания не обратил.

Никита Васюхин отметил еще одну деталь: чистое время в матче меньше 41,5 минут и количество фолов – антирекорды за последние 2,5 года.

После ничьей обе команды остались при своих: по 44 очка после 17 туров, «Фенер» впереди только по разнице мячей. Идущий третьим «Трабзонспор» набрал только 30 баллов.

Видимо титул разыграет кто-то из пары «Фенербахче» – «Галатасарай».

У Икарди теперь синяк – как у Ванды!

Еще на прошлой неделе Ванда Нара всполошила соцсети фотографией с синяком под глазом. Оказалось, что у жены и агента Икарди тоже профессиональная травма: получила ее на тренировке при подготовке к итальянской версии шоу «Танцы со звездами».

После дерби Мауро и Ванда не могли не сделать совместное фото.

И да, все не зря. Ванда на днях выиграла шоу (победный танец – тут)!

Как минимум один кубок в семье Икарди в этом сезоне уже есть.

Теперь ждем подвигов от Мауро. Он, кстати, пока лучший бомбардир чемпионата вместе с тем же Джеко и Маме Тьямом из «Кайсериспора» – у всех по 12 голов.

А возможность для трофея у Икарди и Джеко появится уже в эту пятницу: «Галатасарай» и «Фенербахче» сойдутся снова, но уже в матче за Суперкубок. Там точно будут голы.

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Турция в этом месяце не давала скучать:

Фото: Gettyimages/Ahmad Mora; instagram.com/mauroicardi; Global Look Press