Вы это видели?
Блог

Самые старые футболисты мира. И как они еще играют?

Кадзуйоси Миура Кадзуйоси Миура
Георги Петков
Драган Йолович
Эдгар Мартинес
Синдзи Оно Синдзи Оно
Исмед Софьян
Стоян Лукич Стоян Лукич
Клаудио Браво Клаудио Браво
Пепе Пепе
Хосе Рейна Хосе Рейна
Жозе Фонте Жозе Фонте
Макото Хасебе Макото Хасебе
Данте Данте
Тиаго Силва Тиаго Силва
Стив Манданда Стив Манданда
Футбол Футбол

Пятеро 40-летних – в топ-лигах.

Один ярких сюжетов 2023-го – рекорды защитника «Порту» Пепе в Лиге чемпионов.

Он стал самым возрастным игроком турнира, у него же самый старый гол в истории турнира. Но португалец – далеко не главный ветеран мирового футбола.

Главные ветераны футбола: да-да, Миура и все остальные

Окей, а кто кроме вечного Кадзуйоси?

Кадзуйоси Миура (Япония, «Оливейренсе», 56 лет)

Наш любимый ветеран до сих пор играет во второй лиге Португалии, провел шесть минут во всех турнирах. Это 38-й сезон в карьере японца, но он не собирается заканчивать: «Надеюсь, смогу поиграть до 60 лет. Это цель, которой я одержим, ради нее я работаю».

Георги Петков (Болгария, «Славия София», 47 лет)

Самый возрастной футболист в истории Болгарии. В 2007-м Петковым интересовались московский «Спартак» и «Амкар», но он остался на родине, а через два года уехал на Кипр. В 2012-м попал в «Славию», где сейчас и играет, но год назад мог закончить с футболом: потерял сознание во время игры, запал язык. Кипера спасли партнеры, так как у машины скорой помощи не открывались двери. 

Драган Йолович (Босния, «Альфа Модрича», 47 лет) 

Драган – легенда боснийской «Текстилицы», он играл за клуб 20 лет, но этим летом попросился в «Модричу» (никакой связи с Лукой), где когда-то начинал. Йолович – один из немногих в списке, кто регулярно выходит в основе: 16 матчей, есть даже гол. Самый возрастной в истории Боснии.

Эдгар Мартинес (Уругвай, «Атенас», 44 года) 

Мартинес родился в Монтевидео, у него итальянские корни. Когда решал, где хочет жить, остался на исторической родине. Эдгар успел поиграть в Коста-Рике, Колумбии, Китае, Никарагуа, США, а в 2019-м завершил карьеру. Но жизнь без футбола быстро надоела, через три года Мартинес вернулся и пылит во второй лиге, успел сменить там две команды. 

Ахмад Корхани (Ливан, «Триполи Бейрут», 44 года)

Корхани никогда не выбирался из Ливана, долго играл среди любителей, но в 2017-м принял приглашение от «Шабаба Баальбека» – и стал профи в 38 лет. Вратарь успел перейти в «Триполи Бейрут», это середняк высшей лиги, там сидит под 39-летним Ахмадом Тактуком. Интересно, кто закончит раньше.

Тхавонсак Панпипат (Таиланд, «Чайнат», 44 года) 

Местный путешественник. За 21 год карьеры сменил 14 команд, ни разу за его трансфер не платили, последние пять лет меняет клуб вообще  каждый год. Сейчас Панпипат обосновался в «Чайнате» из второго дивизиона, за сборную никогда не играл. 

Исмед Софьян (Индонезия, «Бекаси Сити», 44 года) 

Легенда сборной Индонезии: 53 матча, дебютировал еще в 2000-м, хотя последние 13 лет его уже не вызывают. Софьян – правый защитник, отыграл 20 лет в местной «Персидже», застал даже форварда Евгения Кабаева (возможно, помните его по хабаровскому СКА), но год назад решил не продлевать контракт. Просидев сезон без футбола, пошел в «Бекаси Сити» из второй лиги.

Синдзи Оно (Япония, «Консадоле Саппоро», 44 года)

Победитель Кубка УЕФА-2002 в составе «Фейеноорда», один из лидеров той команды: тренером был Берт ван Марвейк, рядом играли Робин ван Перси, Игорь Корнеев и Ежи Дудек. В 2006-м Синдзи вернулся в Японию, через два года заехал в немецкий «Бохумом», попробовал Австралию, а в 2014-м окончательно осел на родине. Уже объявил, что закончит карьеру в феврале.

Насир Чоудури (Бангладеш, «Читтагонг Абахани», 44 года)

Легенда местного футбола: отыграл девять лет за сборную, вызывали даже в 40 лет. Чоудури (не связан с хавбеком «Лестера») долго играл за топов, сейчас иногда выходит за «Читтагонг Абахани», середняка элитной лиги. 

Стоян Лукич (Босния, «Варберг», 43 года)

Еще до рождения Стояна его семья эмигрировала в Швецию, так что босниец вырос на улицах Стокгольма. Там и провел всю карьеру, сейчас играет за «Варберг», ни разу не заглядывал в еврокубки. Боснийское гражданство взял в надежде поиграть за сборную, но попал под Асмира Беговича. 

А что в ведущих лигах?

Ради интереса расширим привычную топ-пять чемпионатами Португалии и Нидерландов. 

Парочка ветеранов не завершили карьеру, но сидят без клуба: например, вратари 42-летний Диего Лопес и Аллан Макгрегор, ему 41. Есть и те, кто в приличном возрасте играет за пределами Европы (39-летние Андрес Иньеста в ОАЭ и Матье Вальбуэна на Кипре). 

● Самый возрастной футболист топ-лиг – Пепе Рейна, до сих пор выходит за «Вильярреал» (в Кубке и Лиге Европы), прошлый сезон вообще был основным. По информации Marca, даже этот сезон не будет для испанца последним.

● Если исключить вратарей и защитников, самым возрастным в топ-лигах станет форвард Альваро Негредо из «Кадиса» (38 лет и четыре месяца), среди полузащитников – Лука Модрич (38 лет и три месяца).

Лучший бомбардир года: Роналду, Холанд, Мбаппе или Кейн? Вот развязка

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Фото: Franziska Gora/Global Look Press

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кажется, что даже если Модрич потеряет место в Реале, то может ещё достаточно долго играть в клубах попроще, не говоря уже о пенсионерских чемпионатах.
+6
-2
+4
Ответ teto
Кажется, что даже если Модрич потеряет место в Реале, то может ещё достаточно долго играть в клубах попроще, не говоря уже о пенсионерских чемпионатах.
будет за Альфа Модрича играть
+5
-1
+4
Роналду и тут все рекорды побьет))
+3
0
+3
6 минут во всех турнирах?? Ну с такой нагрузкой Миура может хоть до 80 лет играть))
+2
0
+2
так ведь Диего Лопес уже завершил карьеру
+1
0
+1
не понимаю, в чём прикол включать этого японца хоть в какие-то рейтинги «играющих стариков».

играют Роналду и Модрич, а этот просто спортом на пенсии занимается. мало чем это отличается от ветеранских турниров, в которых тоже кто-то иногда играет
+2
-1
+1
Оно классно играл - пас, видение поля.
0
0
0
Макото Хасебе словно родился в Германии, всю карьеру там провел сознательную
0
0
0
Данте красавчик, в полном порядке.
0
0
0
У Миуры 29 минут во всех турнирах в прошлом сезоне, в этом - 5 минут. За арендный трансфер его, кстати, заплатили 100к евро в 2022 году. Летом 2024 года он вернётся в Японию уже за 25к евро
0
0
0
Ответ MrFerrari
будет за Альфа Модрича играть
будет Альфа Модрича Модрича?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий