Самые старые футболисты мира. И как они еще играют?

Пятеро 40-летних – в топ-лигах.

Один ярких сюжетов 2023-го – рекорды защитника «Порту» Пепе в Лиге чемпионов.

Он стал самым возрастным игроком турнира, у него же самый старый гол в истории турнира. Но португалец – далеко не главный ветеран мирового футбола.

Главные ветераны футбола: да-да, Миура и все остальные

Окей, а кто кроме вечного Кадзуйоси?

Кадзуйоси Миура (Япония, «Оливейренсе», 56 лет)

Наш любимый ветеран до сих пор играет во второй лиге Португалии, провел шесть минут во всех турнирах. Это 38-й сезон в карьере японца, но он не собирается заканчивать: «Надеюсь, смогу поиграть до 60 лет. Это цель, которой я одержим, ради нее я работаю».

Георги Петков (Болгария, «Славия София», 47 лет)

Самый возрастной футболист в истории Болгарии. В 2007-м Петковым интересовались московский «Спартак» и «Амкар», но он остался на родине, а через два года уехал на Кипр. В 2012-м попал в «Славию», где сейчас и играет, но год назад мог закончить с футболом: потерял сознание во время игры, запал язык. Кипера спасли партнеры, так как у машины скорой помощи не открывались двери.

Драган Йолович (Босния, «Альфа Модрича», 47 лет)

Драган – легенда боснийской «Текстилицы», он играл за клуб 20 лет, но этим летом попросился в «Модричу» (никакой связи с Лукой), где когда-то начинал. Йолович – один из немногих в списке, кто регулярно выходит в основе: 16 матчей, есть даже гол. Самый возрастной в истории Боснии.

Эдгар Мартинес (Уругвай, «Атенас», 44 года)

Мартинес родился в Монтевидео, у него итальянские корни. Когда решал, где хочет жить, остался на исторической родине. Эдгар успел поиграть в Коста-Рике, Колумбии, Китае, Никарагуа, США, а в 2019-м завершил карьеру. Но жизнь без футбола быстро надоела, через три года Мартинес вернулся и пылит во второй лиге, успел сменить там две команды.

Ахмад Корхани (Ливан, «Триполи Бейрут», 44 года)

Корхани никогда не выбирался из Ливана, долго играл среди любителей, но в 2017-м принял приглашение от «Шабаба Баальбека» – и стал профи в 38 лет. Вратарь успел перейти в «Триполи Бейрут», это середняк высшей лиги, там сидит под 39-летним Ахмадом Тактуком. Интересно, кто закончит раньше.

Тхавонсак Панпипат (Таиланд, «Чайнат», 44 года)

Местный путешественник. За 21 год карьеры сменил 14 команд, ни разу за его трансфер не платили, последние пять лет меняет клуб вообще каждый год. Сейчас Панпипат обосновался в «Чайнате» из второго дивизиона, за сборную никогда не играл.

Исмед Софьян (Индонезия, «Бекаси Сити», 44 года)

Легенда сборной Индонезии: 53 матча, дебютировал еще в 2000-м, хотя последние 13 лет его уже не вызывают. Софьян – правый защитник, отыграл 20 лет в местной «Персидже», застал даже форварда Евгения Кабаева (возможно, помните его по хабаровскому СКА), но год назад решил не продлевать контракт. Просидев сезон без футбола, пошел в «Бекаси Сити» из второй лиги.

Синдзи Оно (Япония, «Консадоле Саппоро», 44 года)

Победитель Кубка УЕФА-2002 в составе «Фейеноорда», один из лидеров той команды: тренером был Берт ван Марвейк, рядом играли Робин ван Перси, Игорь Корнеев и Ежи Дудек. В 2006-м Синдзи вернулся в Японию, через два года заехал в немецкий «Бохумом», попробовал Австралию, а в 2014-м окончательно осел на родине. Уже объявил, что закончит карьеру в феврале.

Насир Чоудури (Бангладеш, «Читтагонг Абахани», 44 года)

Легенда местного футбола: отыграл девять лет за сборную, вызывали даже в 40 лет. Чоудури (не связан с хавбеком «Лестера») долго играл за топов, сейчас иногда выходит за «Читтагонг Абахани», середняка элитной лиги.

Стоян Лукич (Босния, «Варберг», 43 года)

Еще до рождения Стояна его семья эмигрировала в Швецию, так что босниец вырос на улицах Стокгольма. Там и провел всю карьеру, сейчас играет за «Варберг», ни разу не заглядывал в еврокубки. Боснийское гражданство взял в надежде поиграть за сборную, но попал под Асмира Беговича.

А что в ведущих лигах?

Ради интереса расширим привычную топ-пять чемпионатами Португалии и Нидерландов.

Парочка ветеранов не завершили карьеру, но сидят без клуба: например, вратари 42-летний Диего Лопес и Аллан Макгрегор, ему 41. Есть и те, кто в приличном возрасте играет за пределами Европы (39-летние Андрес Иньеста в ОАЭ и Матье Вальбуэна на Кипре).

● Самый возрастной футболист топ-лиг – Пепе Рейна, до сих пор выходит за «Вильярреал» (в Кубке и Лиге Европы), прошлый сезон вообще был основным. По информации Marca, даже этот сезон не будет для испанца последним.

● Если исключить вратарей и защитников, самым возрастным в топ-лигах станет форвард Альваро Негредо из «Кадиса» (38 лет и четыре месяца), среди полузащитников – Лука Модрич (38 лет и три месяца).

Фото: Franziska Gora/Global Look Press