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«Челси» убежал 3 в 0. Что было дальше?

Рахим Стерлинг Рахим Стерлинг
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
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Челси Челси
Марио Лемина Марио Лемина
Футбол Футбол

«Вулверхэмптон» победил «Челси» 2:1. Самый запоминающийся момент матча – неудачное завершение Рахима Стерлинга в идеальной ситуации для паса партнеру.

«Челси» выбегал втроем на вратаря. Ужас

Это произошло на 32-й минуте. Стерлинг запрессинговал Жоао Гомеса, получившего неудобный пас от голкипера Жозе Са, и отобрал у него мяч.

Получился выход втроем на одного вратаря. Любой аккуратный прострел – почти гарантия гола.

Стерлинг и не подумал простреливать – завершал сам и угодил во вратаря Жозе Са.

Вероятно, он и правда не рассматривал вариант с пасом. Не смотрел в сторону партнеров, завершая эпизод.

На отскоке никто из тройки форвардов тоже не успел сыграть. Мяч достался игроку «Челси», но уже за пределами штрафной, когда набежали другие защитники. Гол не состоялся.

Твиттер The xG Philosophy пишет, что момент был оценен в 0,68 xG, а при удачном пасе было бы 0,95 xG.

Вспомнилась история из предыдущего дня, когда пятеро игроков «Ливерпуля» убежали к воротам «Арсенала». И тоже не забили – Трент Александер-Арнолд угодил в перекладину. 

В первые минуты второго тайма счет открыл «Вулверхэмптон». Потом и 2:0: постарались Марио Лемина и Мэтт Доэрти. «Челси» даже ответил одним голом – Кристофер Нкунку отличился с передачи... Рахима Стерлинга. 

2:1 в пользу «Вулвс».

«Челси» – на 10-м месте, Стерлинг – с плохим настроением на Рождество

Следующий шанс исправиться – уже после Рождества: 27 декабря «Челси» примет «Кристал Пэлас».

Сейчас «Челси» замыкает топ-10. Вылет пока не грозит (10 очков отрыва), но зона Лиги чемпионов еще дальше (14 очков отставания).

У Стерлинга не состоялся шестой гол в сезоне АПЛ, сейчас 5+3. Три гола – в ворота «Лутона» и «Бернли», а в ноябре он забивал «Ман Сити» и «Ньюкаслу». Еще был ассист в игре с «Тоттенхэмом», а в прошлой игре против «Шеффилд Юнайтед» он отдал голевой пас на победный гол Коулу Палмеру. Теперь ассист на Нкунку.

В клубе лучше результативная статистика у Палмера (6+3) и Николаса Джексона (7+1).

Как «Ливерпуль» не забил «Арсеналу» в той самой контратаке? Анатомия эпизода

26 комментариев
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Ответ Старик Стариканов
Этот момент олицетворяет Челси 2-ух последних лет
Сократив "2-ух" вместо "двух", сколько знаков вы сэкономили?
+39
-3
+36
Этот момент олицетворяет Челси 2-ух последних лет
+30
-5
+25
Ответ Антон Киселёв
Чё за тупость с этим "в ноль"? А кто тогда мяч отбил???
Это они с хоккеем путают, там выход на одного вратаря принято называть "один в ноль", а в футболе всё же "один на один".
+22
0
+22
Ответ Say_Cheese
Это они с хоккеем путают, там выход на одного вратаря принято называть "один в ноль", а в футболе всё же "один на один".
Ну во-первых да, а во-вторых это и в хоккее странно звучит... Учитывая что среднестатистический буллит скорее не будет реализован, чем будет)
+14
0
+14
Чё за тупость с этим "в ноль"? А кто тогда мяч отбил???
+16
-3
+13
Это поэтому он уже не в "Сити"?
+10
0
+10
Всё правильно сделал. Если бы отдал пас на Палмера, то Джексон бы поскользнулся и сбил его 100%
+9
-1
+8
1 футболист против вратаря = выход один на один
3 футболиста против вратаря = выход 3 в 0

Где логика?
+8
-1
+7
У Стерлинга как на приставке интуитивно нажалась не та кнопка
+4
0
+4
https://www.veed.io/view/7870f57f-5c82-4a94-93b0-285e78ebe4c0?panel=
залил видео этого момента. для тех кому надоели скриншоты опасных моментов
+1
0
+1
Ответ zhimipe
Всё правильно сделал. Если бы отдал пас на Палмера, то Джексон бы поскользнулся и сбил его 100%
Мсье знает толк!
+1
0
+1
Ответ Давид Agabekyan
С чем сравнивать то? Дольше чего было?
Чего? 🧐🧐🧐
+1
0
+1
Ответ AmanEsen
1 футболист против вратаря = выход один на один 3 футболиста против вратаря = выход 3 в 0 Где логика?
Логика - не знание английского языка и перевод через Google.
0
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0
Ответ AmanEsen
1 футболист против вратаря = выход один на один 3 футболиста против вратаря = выход 3 в 0 Где логика?
ну,прочитав заголовок, подумал сначала,что они втроём не осилили в пустые ворота попасть)
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Ответ Старик Стариканов
Этот момент олицетворяет Челси 2-ух последних лет
Остальное время он потратил на саморазвитие
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Года 2 не видел Челси, пришлось сегодня глянуть.... Это просто что такое? Джексон, есть вопросы относительно вообще его статуса, как профессионала. Тьяго Силва, Дисасси - уровень Реймса, Галлахер - в лучшие времена Челси просто подавал бы мячи..
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Если я когда нибудь заведу четвероногого, назову его Стерлинг
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...Что было дальше?... дальше - дельфин проявил самолюбие.
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Как же я обожаю СКРИНШОТЫ (зоплаколъ)
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На всю Англию кержамания напала
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а вы знаете почему так получилось? а это потому что я на тотал больше поставил в первом тайме, так что не удивляйтесь и обращайтесь, всегда помогу, куда не поставлю, дак команды начинают мазать с 2-х метров или выходить 3 в 0 и не забивать, это база и классика)
+2
-2
0
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