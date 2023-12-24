«Челси» убежал 3 в 0. Что было дальше?

«Вулверхэмптон» победил «Челси» 2:1. Самый запоминающийся момент матча – неудачное завершение Рахима Стерлинга в идеальной ситуации для паса партнеру.

«Челси» выбегал втроем на вратаря. Ужас

Это произошло на 32-й минуте. Стерлинг запрессинговал Жоао Гомеса, получившего неудобный пас от голкипера Жозе Са, и отобрал у него мяч.

Получился выход втроем на одного вратаря. Любой аккуратный прострел – почти гарантия гола.

Стерлинг и не подумал простреливать – завершал сам и угодил во вратаря Жозе Са.

Вероятно, он и правда не рассматривал вариант с пасом. Не смотрел в сторону партнеров, завершая эпизод.

На отскоке никто из тройки форвардов тоже не успел сыграть. Мяч достался игроку «Челси», но уже за пределами штрафной, когда набежали другие защитники. Гол не состоялся.

Твиттер The xG Philosophy пишет, что момент был оценен в 0,68 xG, а при удачном пасе было бы 0,95 xG.

Вспомнилась история из предыдущего дня, когда пятеро игроков «Ливерпуля» убежали к воротам «Арсенала». И тоже не забили – Трент Александер-Арнолд угодил в перекладину.

В первые минуты второго тайма счет открыл «Вулверхэмптон». Потом и 2:0: постарались Марио Лемина и Мэтт Доэрти. «Челси» даже ответил одним голом – Кристофер Нкунку отличился с передачи... Рахима Стерлинга.

2:1 в пользу «Вулвс».

«Челси» – на 10-м месте, Стерлинг – с плохим настроением на Рождество

Следующий шанс исправиться – уже после Рождества: 27 декабря «Челси» примет «Кристал Пэлас».

Сейчас «Челси» замыкает топ-10. Вылет пока не грозит (10 очков отрыва), но зона Лиги чемпионов еще дальше (14 очков отставания).

У Стерлинга не состоялся шестой гол в сезоне АПЛ, сейчас 5+3. Три гола – в ворота «Лутона» и «Бернли», а в ноябре он забивал «Ман Сити» и «Ньюкаслу». Еще был ассист в игре с «Тоттенхэмом», а в прошлой игре против «Шеффилд Юнайтед» он отдал голевой пас на победный гол Коулу Палмеру. Теперь ассист на Нкунку.

В клубе лучше результативная статистика у Палмера (6+3) и Николаса Джексона (7+1).