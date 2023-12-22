Конечно, ради денег.

В среду вечером «Барселона» сыграла непростой домашний матч Ла Лиги против «Альмерии», а уже в пятницу ночью вышла на поле стадиона «Коттон Боул» в Далласе, штат Техас. Да, каталонцы сыграли два матча менее чем за двое суток: в 21 час по местному времени прозвучал финальный свисток в Испании, а уже в 3 часа пятницы (по Барселоне) началась игра в США.

Напряженное расписание.

Сразу после финального свистка в игре с «Альмерией» команда отправилась в аэропорт, села в самолет и полетела в Даллас. Между Техасом и Барселоной – 8,5 тысяч км, 12 часов перелета и семь часовых поясов. Даже в комфортных условиях джетлаг никто не отменял – не удивительно, что «Барса» проиграла 2:3.

По прилету у «Барселоны» буквально оставалось время только для того, чтобы заселиться в отель, отдохнуть несколько часов и поехать на стадион. Посмотреть на игру чемпионов Мексики и Испании на 90-тысячном «Коттон Боуле» собрались 30 тысяч человек.

За «Барсу» играла молодежь. Но у Левандовского и Канселу все равно по 100 минут за два дня

Хави максимально ротировал состав. На «Америку» с первых минут выпустил только двух человек, которые попали в старт на матч против «Альмерии»: Андреаса Кристенсена и Жоау Феликса – и того, и другого в обеих встречах заменили в перерыве.

Зато в старте вышли сразу восемь игроков молодежки, для троих это вообще дебют во взрослой команде. Они, кстати, выиграли первый тайм со счетом 2:1 – с голами Ламина Ямаля и Марка Гиу.

Во второй половине на поле появились многие ребята из основы, такие как Левандовски и Канселу, но «Барса» пропустила два и проиграла чемпиону Мексики 2:3.

Вот список тех, кто сыграл два матча за двое суток: Жоау Канселу (108 минут суммарно), Роберт Левандовски (104 минуты), Андреас Кристенсен (90 минут), Жоау Феликс (90 минут), Ферран Торрес (90 минут), Фермин Лопес (85 минут), Ламин Ямаль (76 минут) и Ориоль Ромеу (68 минут).

Из всей основы в США не полетели травмированные игроки и Рональд Араухо – уругваец после матча с «Альмерией» пожаловался на боль в сломанной челюсти.

Полетели ради денег – за матч получат 5 млн евро

Официальный повод – благородный: «Барселона» и «Америка» устроили товарищеский матч, чтобы собрать деньги для жертв урагана Отис, который разрушительно прошелся по югу Мексики – его жертвами стали около 50 человек, еще десятки числятся пропавшими без вести, ущерб оценивают в 10-15 млрд долларов.

Но Хави несколько раз прямо проговорил, почему «Барселона» согласилась на участие в мероприятии. И да, это возможность поправить финансовое состояние. «Мы все знаем, в каком положении сейчас клуб. Нам всем надо грести в одном направлении, чтобы сделать «Барселону» финансово устойчивой», – сказал тренер.

По информации ESPN, за товарищеский матч каталонцы получат 5 млн евро. А издание El Diario Sport добавляет инсайд: Лапорта пообещал по 100 тысяч евро каждому игроку основы, кто полетит в США – таких набралось 13 человек.

Следующая игра у «Барселоны» только 5 января – футболисты смогут отдохнуть. Или можно поставить еще один товарищеский матч.

Фото: AP Photo/Julio Cortez