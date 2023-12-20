Новый скандал в Турции: президент увел команду с поля – не понравилось, что судья засчитал гол

Футболисты на коленях просили доиграть матч.

Чемпионат Турции только вернулся с паузы, вызванной нападением президента «Анкарагюджю» на судью, но сразу же вляпался в новый скандал.

Президент «Истанбулспора» Экмель Фаик Сариалиоглу увел команду с поля из-за того, что арбитр засчитал гол. Матч не доиграли.

Судья засчитал гол, хотя до этого игрок «Истанбулспора» упал в штрафной и получил по лицу

Разгорелось в домашней для «Истанбулспора» встрече с «Трабзонспором» – всего второй после возобновления чемпионата.

Все закрутилось из-за гола «Трабзонспора», который забил игрок гостей Пол Онуачу. За 30 секунд до этого атаковал «Истанбулспор» и Флориан Лошай столкнулся с защитником соперника прямо на границе штрафной – с этого отбора началась голевая атака «Трабзонспора».

Судья Али Шансалан не дал фол на Лошае, а ВАР одобрил решение. Хотя косовский футболист получил по лицу от защитника Батисты Менди:

Лошай уже терял равновесие, упустил мяч и воткнулся в защитника. Но и ощутимый удар по лицу игроку «Истанбулспора» достался – движение рукой со стороны Менди было. Сложный момент.

После решения судьи и видеоассистента игра продолжилась, счет стал 2:1 в пользу гостей.

Президент увел команду с поля. Игроки умоляли так не делать – некоторые стояли на коленях

Через несколько минут к полю вышел президент «Истанбулспора» Экмель Сариалиоглу и призвал команду покинуть поле. Судья приостановил матч на фоне такого.

Не все футболисты «Истанбулспора» были довольны происходящим. Защитник Симон Дели (бывший одноклубник Дзюбы по «Адане») и вовсе встал на колени перед Сариалиоглу и просил не прерывать матч.

Футболисты еще какое-то время оставались на поле: беседовали с судьями и игроками «Трабзонспора». Тренер Хакан Якин что-то обсуждал с арбитром.

А Сариалиоглу активно призывал всех уходить с поля побыстрее. С ним общался и президент «Трабзонспора» Эртугрул Доган, но переубедить босса «Истанбулспора» никто не смог.

Защитник Мехмет Ешил вернулся, пожал судье руку и сообщил, что матч продолжать не будут. Команда покинула поле, игра значится приостановленной.

«Истанбулспор» грозит снятие очков. Клуб идет на последнем месте

«Тут ничего не поделаешь. Общественное мнение на нашей стороне! Желаем всем успехов», – сказал президент «Истанбулспора» на выходе со стадиона.

Теперь «Истанбулспору» грозит серьезное наказание – особенно на фоне скандалов в предыдущем туре.

Наверняка стамбульской команде засчитают техническое поражение, но могут дополнительно и вычесть очки, а также оштрафовать – компенсировать расходы на проведение матча, зарплату судей, транспортные расходы «Трабзонспора». Некоторые издания пишут, что есть и самый суровый вариант – дисквалификация клуба до конца сезона.

Для «Истанбулспора» все эти исходы очень неприятны – команда и так идет на последнем месте в чемпионате Турции, одержав всего две победы за 15 туров. От спасительного 16-го места отстают уже на 6 очков. Дополнительные санкции сильно усложнят клубу борьбу за выживание.

Фото: Depo photos/Keystone Press Agency/Global Look Press; кадры трансляции