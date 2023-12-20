Касабланка, сборная Австрии, «Самсунспор». Где сейчас Рангник и все немцы «Локо»?

Без дела только Цорн.

Помните, как «Локомотив» строил проект вокруг немецких тренеров и менеджеров, но получалось то грустно, то смешно?

Вы удивитесь, как после «Локо» их разбросало по миру.

Йозеф Циннбауэр – «Раджа Касабланка»

Циннбауэр в 2015-м уехал из Германии и с тех пор поработал в Швейцарии, ЮАР, России и с этого лета в Марокко. В «Локо» его назначили главным летом 2022-го, но тренировочным процессом продолжил руководить Марвин Комппер, не обладающий необходимой лицензией. Уже в октябре 2022-го Циннбауэра уволили вместе со спортивным директором Томасом Цорном.

В Марокко у тренера все неплохо: второе место в таблице при шести победах, пяти ничьих и нуле поражений. До первой строчки три очка и матч в запасе.

Марвин Комппер – «Лейпциг» U19

Официально Комппер главным тренером «Локомотива» так и не стал, а после РПЛ вернулся в Германию, где вошел в систему «Лейпцига».

Но и тут не главным: сейчас он ассистент в команде U19.

Маркус Гиздоль – «Самсунспор»

Немец ушел после 24 февраля. В восьми матчах при нем «Локо» одержал лишь три победы, 37% в процентном соотношении – худший результат в истории клуба.

Немец полтора года отдыхал, а в октябре бросился спасать турецкий «Самсунспор», который откатился на последнее место с одним очком после семи туров. С Гиздолем пошло лучше – сейчас 14 очков после 15 туров. Это пока зона вылета, но у «Коньяспора», который идет на спасительном 16-м месте, столько же очков.

Ральф Рангник – сборная Австрии

Рангник, кажется, устроился лучше всех – успешно работает в сборной Австрии, летом пройдет испытание Евро-2024. Австрийцы отлично провели отбор: 19 очков в восьми матчах и досрочная путевка в Германию, вслед за Бельгией Доменико Тедеско.

До этого Рангник возглавлял «Ман Юнайтед» – и проблем было куда больше, чем в 2023-м. С ним «МЮ» набирал в среднем 1,5 очка за матч и выиграл 42% встреч. Оба этих показателя – худшие для тренера «МЮ» за время существования Премьер-лиги.

Томас Цорн – пока без работы

Цорн, конечно, немец только условно – родился в Москве, но с 8 лет жил в Германии. Работал спортивным директором «Локо» до октября 2022-го, теперь иногда мелькает в медиа, но без конкретной должности.

Бонус: Марко Николич – «Шабаб Аль-Ахли»

После «Локо» серб два года просидел без работы. Весной 2023-го появились слухи о «Динамо», но в итоге Николич возглавил дубайский «Шабаб Аль-Ахли», куда хотел переманить Александра Кокорина.

«Разговаривал с Кокориным, – рассказывал Николич. – Мне нужно было укрепить две позиции – центр нападения и опорную зону. С первого дня я хотел Луку Миливоевича, прекрасно знаю его. Он был капитаном во многих командах. Мы его и подписали.

Далее оставалось взять центрфорварда. У руководителей клуба были сомнения по поводу адаптации. Я объяснял, что Кокорин играет на Кипре, там тоже море, похожий климат. Позвонил Александру, сказал, что в нем заинтересован. Знаю его еще со времен «Локомотива». Кокорин сказал, что ему тоже было бы интересно поработать со мной. Но в итоге он вернулся на Кипр».

Осенью Николич признавался, что скучает по «Локо» и не исключает возвращения в Россию. Хотя в ОАЭ у тренера тоже все неплохо: второе место после 10 туров, четыре очка отставания от лидера и матч в запасе.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Григорий Сысоев, Евгений Одиноков