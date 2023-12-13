🍻 Бесплатное пиво всему стадиону – простава «Копенгагена» за выход в плей-офф ЛЧ!

Вечер стал еще лучше.

У датского футбола большой успех: «Копенгаген» впервые за 13 лет вышел в плей-офф ЛЧ. Клуб на радостях проставил каждому болельщику по бесплатному пиву после матча с «Галатасараем».

Объявили об акции на табло «Паркена».

В Дании обожают пиво. Пьют его на стадионе, устраивают дожди и делятся с приезжими болельщиками

Датчане очень гордятся тем, что на местных стадионах можно пить пиво.

«В отличие от других скандинавских стран, пиво в Дании не стоит целое состояние. Многие европейцы лишены возможности пить пиво, одновременно с этим наблюдая за игрой любимой команды вживую. Например, в Великобритании болельщикам не разрешается приносить пиво на трибуны. Они могут пить пиво на крикете и регби, но не на футболе. В Дании пиво течет везде и всегда, а болельщики могут взять пинты на свои места, чтобы насладиться игрой с напитком в руке», – хвастается «Копенгаген» у себя на сайте.

В сентябре 2022-го «Копенгаген» отметился классным жестом – подарил пиво приехавшим на «Паркен» на матч ЛЧ фанатам «Севильи».

Испанцы растрогались и в благодарность начали распевать в адрес датского клуба комплиментарные чанты.

Любовь к пиву датчане ярко демонстрировали во время Евро-2021 – на том турнире пивные дожди устраивали после каждого гола сборной, которая чуть не пролезла в финал.

Как Дания пришла к такой пивной одержимости?

Небольшая лекция от Дениса Пузырева.

Датчане пьют по 60 литров пива в год на человека. Примерно как в России, но больше, чем в других скандинавских странах. Однако для мировой пивоваренной индустрии столица Дании Копенгаген – важнейшая точка на карте. Ведь здесь зародилось могущество, ежегодно приносящее миллиарды владельцам крупнейших пивоваренных корпораций.

Как и во многих других странах Северной Европы, в Дании пиво было самым популярным напитком со времен Средневековья. Но до второй половины XIX века это была локальная история: сами варим – сами пьем. Все изменилось в 1847 году, когда молодой датский пивовар Якоб Якобсен с разрешения датского короля открыл собственную пивоварню на окраине Копенгагена, которую назвал Carlsberg – в честь своего двухлетнего сына Карла.

Вроде бы ничего особенного, однако Якобсен, изучавший пивоварение в Германии, сделал ставку не на традиции, а на инновации – самое современное оборудование и технологические новинки создали пиву из Копенгагена хорошую репутацию. Но главный прорыв был впереди.

В те времена проблемой многих амбициозных пивоваров была невозможность обеспечить стабильное качество пива – оно получалось разным от варки к варке, и слишком многое было завязано на человеческом факторе. Для большого бизнеса подобная нестабильность – крайне негативный фактор, ведь клиенты хотят получать одинаковый товар с гарантированным качеством.

Чтобы решить эту проблему, Якобсен открыл при пивоварне биохимическую лабораторию – невиданное по тем временам решение. Там датский химик Эмиль Кристиан Хансен вырастил чистую культуру дрожжей, которая избавляла пиво от технологических дефектов. Дальше можно было производить гигантские объемы пива одинакового качества.

Так Carlsberg стал одной из самых известных компаний страны. И надо отдать должное владельцам: огромные доходы они вкладывали в развитие науки и культуры. На пивные деньги Carlsberg финансировал работы нобелевского лауреата физика Нильса Бора. Скульптура Русалочки, у которой фотографируются все туристы в Копенгагене – тоже дар Сarlsberg городу.

Открытие новой расы дрожжей в Carlsberg запустило революцию в пивоваренной индустрии. Благодаря контролируемому брожению пиво перестало быть локальным продуктом – тем, что мы сегодня называем крафтовым. Производства пива расширялись, и постепенно рынок оказался под контролем нескольких крупнейших транснациональных корпораций. Датский Carlsberg – одна из них.

В списке крупнейших датских компаний производитель пива занимает четвертое место – с годовой выручкой более 10 миллиардов долларов.

Фото: Twitter; Global Look Press; wikipedia.org