В плей-офф азиатской ЛЧ – клуб второй лиги. Это как?

Пока вы следили за европейской Лигой чемпионов, в азиатской творились чудеса: в плей-офф вышел «Вентфорет Кофу». Тааак, и что? Это команда второго дивизиона Японии − в прошлом году заняли 18-е место.

Восемнадцатое!

Что они делают в Лиге чемпионов?

В азиатскую ЛЧ проходят не только победители и команды со вторых-третьих мест. Страны с двумя и больше квотами − как Япония − делегируют еще и победителей кубков. В Европе такие команды уходят в еврокубки попроще.

«Вентфорет Кофу» попал в ЛЧ именно так: выиграл Кубок Императора в 2022-м − в финале по пенальти обыграли «Санфречче Хиросима» (бронза высшей лиги). Так как турнир проводят с мая по декабрь, к летней жеребьевке ЛЧ-2023/24 именно «Вентфорет Кофу» подошел как победитель.

Путь в плей-офф был непростым: обошли австралийский «Мельбурн Сити», китайский «Чжэцзян Гринтау» и чемпиона Таиланда «Бурирам Юнайтед», причем с австралийцами дважды играли вничью (0:0 и 3:3), а проиграли лишь раз – «Чжэцзяну» (0:2). Набрали 11 очков, в последнем туре обыграли «Бурирам» – вели 3:0 уже к перерыву, довели до 3:2, но удержали.

47 ассоциаций АФК поделены на Западный (25) и Восточный (22) регионы − деление распространяется и на плей-офф. «Вентфорет Кофу» (он на Востоке) сможет сыграть с условным «Аль-Насром» только в финале.

«Вентфорет Кофу» – что это за клуб?

«Вентфорет Кофу» – скромный футбольный клуб из города Кофу, префектура Яманаси. Победа в Кубке – их первый серьезный трофей за 58-летнюю историю.

Название «Вентфорет Кофу» – комбинация французских слов Vent (Ветер) и Foret (Лес). Это сокращение цитаты из «Искусства войны» китайского философа Сунь-цзы: «Быстрый, как ветер. Спокойный, как лес. Свирепый, как огонь. Неподвижный, как гора».

Главная звезда команды – форвард Питер Утака. Ему 39 лет, нигериец когда-то зажигал за датский «Оденсе», в 2012-м уехал в Китай. В 2015-м форвард оказался в Японии: сменил уже шесть команд, а в «Вентфорет Кофу» перешел только в этом году.

Возможно, вы слышали о бразильце Кристиано да Силве, он с 2012-го по 2014-й играл за «Зальцбург», а в 2018-м полюбился фанатам симулятора FIFA − мемной серебряной карточкой Cristiano. Верим, что он дойдет до финала и золотого Криштиану.

Фото: instagram.com/vfk_official