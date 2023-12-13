Вы это видели?
Блог

В плей-офф азиатской ЛЧ – клуб второй лиги. Это как?

Д2 Япония
высшая лига Япония высшая лига Япония
Кубок Японии
Питер Утака Питер Утака
Кристиано да Силва
история история
Лига чемпионов Азии Лига чемпионов Азии
Вентфорет Кофу Вентфорет Кофу
Футбол Футбол

Пока вы следили за европейской Лигой чемпионов, в азиатской творились чудеса: в плей-офф вышел «Вентфорет Кофу». Тааак, и что? Это команда второго дивизиона Японии − в прошлом году заняли 18-е место.

Восемнадцатое! 

Что они делают в Лиге чемпионов?

В азиатскую ЛЧ проходят не только победители и команды со вторых-третьих мест. Страны с двумя и больше квотами − как Япония − делегируют еще и победителей кубков. В Европе такие команды уходят в еврокубки попроще.

«Вентфорет Кофу» попал в ЛЧ именно так: выиграл Кубок Императора в 2022-м − в финале по пенальти обыграли «Санфречче Хиросима» (бронза высшей лиги). Так как турнир проводят с мая по декабрь, к летней жеребьевке ЛЧ-2023/24 именно «Вентфорет Кофу» подошел как победитель.

Путь в плей-офф был непростым: обошли австралийский «Мельбурн Сити», китайский «Чжэцзян Гринтау» и чемпиона Таиланда «Бурирам Юнайтед», причем с австралийцами дважды играли вничью (0:0 и 3:3), а проиграли лишь раз – «Чжэцзяну» (0:2). Набрали 11 очков, в последнем туре обыграли «Бурирам» – вели 3:0 уже к перерыву, довели до 3:2, но удержали.

47 ассоциаций АФК поделены на Западный (25) и Восточный (22) регионы − деление распространяется и на плей-офф. «Вентфорет Кофу» (он на Востоке) сможет сыграть с условным «Аль-Насром» только в финале. 

«Вентфорет Кофу» – что это за клуб?

«Вентфорет Кофу» – скромный футбольный клуб из города Кофу, префектура Яманаси. Победа в Кубке – их первый серьезный трофей за 58-летнюю историю.

Название «Вентфорет Кофу» – комбинация французских слов Vent (Ветер) и Foret (Лес). Это сокращение цитаты из «Искусства войны» китайского философа Сунь-цзы: «Быстрый, как ветер. Спокойный, как лес. Свирепый, как огонь. Неподвижный, как гора».

Главная звезда команды – форвард Питер Утака. Ему 39 лет, нигериец когда-то зажигал за датский «Оденсе», в 2012-м уехал в Китай. В 2015-м форвард оказался в Японии: сменил уже шесть команд, а в «Вентфорет Кофу» перешел только в этом году.

Возможно, вы слышали о бразильце Кристиано да Силве, он с 2012-го по 2014-й играл за «Зальцбург», а в 2018-м полюбился фанатам симулятора FIFA − мемной серебряной карточкой Cristiano. Верим, что он дойдет до финала и золотого Криштиану.

Фото: instagram.com/vfk_official

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Теоретически такое возможно и в европейской ЛЧ, т.к. победитель Лиги Европы попадает в ЛЧ. Т.е. если условно команда из английского Чемпионшипа берет кубок, затем на след год ЛЕ, то еще через год ее ждет ЛЧ. Хоть трудно представить, что при таких успехах команда не будет играть в Премьер Лиге, но чисто в теории такое возможно.
+18
0
+18
Ответ Havana Club
Теоретически такое возможно и в европейской ЛЧ, т.к. победитель Лиги Европы попадает в ЛЧ. Т.е. если условно команда из английского Чемпионшипа берет кубок, затем на след год ЛЕ, то еще через год ее ждет ЛЧ. Хоть трудно представить, что при таких успехах команда не будет играть в Премьер Лиге, но чисто в теории такое возможно.
да уиган играл в ле и в чемпионшипе
+2
0
+2
Да как бы …..
+1
0
+1
Ответ Havana Club
Теоретически такое возможно и в европейской ЛЧ, т.к. победитель Лиги Европы попадает в ЛЧ. Т.е. если условно команда из английского Чемпионшипа берет кубок, затем на след год ЛЕ, то еще через год ее ждет ЛЧ. Хоть трудно представить, что при таких успехах команда не будет играть в Премьер Лиге, но чисто в теории такое возможно.
не ну если Эмири в Чемпионшип пойдет я думаю ему по силам)
+1
0
+1
Ответ Havana Club
Теоретически такое возможно и в европейской ЛЧ, т.к. победитель Лиги Европы попадает в ЛЧ. Т.е. если условно команда из английского Чемпионшипа берет кубок, затем на след год ЛЕ, то еще через год ее ждет ЛЧ. Хоть трудно представить, что при таких успехах команда не будет играть в Премьер Лиге, но чисто в теории такое возможно.
Можно взять ЛЕ и вылететь. Вполне себе расклад...Какой-нибудь локальный кризис у клуба типа Эвертона или Лиона и пожалуйста.
+1
0
+1
В африканском Кубке чемпионов команда второй лиги однажды его выиграла
0
0
0
Ответ Havana Club
Теоретически такое возможно и в европейской ЛЧ, т.к. победитель Лиги Европы попадает в ЛЧ. Т.е. если условно команда из английского Чемпионшипа берет кубок, затем на след год ЛЕ, то еще через год ее ждет ЛЧ. Хоть трудно представить, что при таких успехах команда не будет играть в Премьер Лиге, но чисто в теории такое возможно.
Можно круче сюжет закрутить. Условный "Ланкастер Юнайтед" из английской Д4 , благодаря футбольным богам и сериям пенальти, доходит до финала Кубка Англии. Там проигрывает чемпиону и попадает в ЛЕ. Тут же его покупают какие-нибудь шейхи, вбухивают в состав бабки. Новый состав берёт ЛЕ и попутно разрывает Д4. И вуаля, на следующий год в ЛЧ команда из Д3.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий