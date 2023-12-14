Обамеянг в огне − 7+3 в четырех матчах! Ожил при Гаттузо

Знакомы 17 лет.

«Марсель» разгоняется при Дженнаро Гаттузо: обыграли «Лорьян» (4:2) и запрыгнули на шестое место.

Три гола «Лорьяну» создал Пьер-Эмерик Обамеянг, набравший сумасшедшую форму. У габонца 7+3 в последних четырех матчах во всех турнирах!

Для понимания масштаба: Пьер-Эмерик поучаствовал в 10 из 13 голов «Марселя» на этом отрезке.

До этого было всего 5+3 в 17 матчах − причем забивал больше в еврокубках: четыре из пяти мячей накопил в квалификации ЛЧ и группе ЛЕ.

Прорыв случился при Дженнаро Гаттузо – итальянец возглавил «Марсель» в конце сентября. На отрезке при Гаттузо 8+5 в 13 матчах!

«Его форма невероятна для вас, но не для меня, − говорит тренер после матча с «Лорьяном». − Я вижу его каждый день. За свою карьеру я встречал много игроков и могу сказать, что он настоящий профессионал − серьезный, преданный своему делу, всегда настроенный на победу».

Кажется, у них особые отношения. Но и знакомы они уже 17 лет: «Когда я встретил его в «Милане», он был ребенком. Ему было 17, а у меня уже было двое детей. Сейчас ему 34 года, и он не сбавляет оборотов после отличной карьеры: по-прежнему может разогнаться до 35 или 36 км/ч, и я думаю, что он все еще готов выкладываться на полную», − хвалит Гаттузо.

Но прорыв не был сказкой: в чемпионате габонец не забивал весь ноябрь, а Гаттузо поддерживал свист фанатов: «Они имеют право быть недовольными».

Сейчас все хорошо − настолько, что Пьер-Эмерик даже кривляет тренера. Дженнаро кипел после удаления Жонатана Клосса в конце матча − нападающий (уже со скамейки запасных) рискнул повторить боевой оскал.

Посмотрим, сможет ли он выйти в следующих матчах.

Обамеянг давно не забивал так много − в последний раз блистал в 2020-м

Сейчас Обамеянг забивает не так часто, как раньше. Последний по-настоящему результативный отрезок закончился в сезоне-2019/20, когда еще нападающий «Арсенала» настрелял 29 мячей во всех турнирах.

С того момента начался спад: 15 мячей в сезоне-2020/21 и лишь 7 в первой половине сезона-2021/22. Дальше Обамеянг уехал в «Барселону» и частично восстановил баланс: 15 голов в Ла Лиге и ЛЕ за полгода. Помог занять второе место и несколько раз исполнил джокера «Барсы».

В Каталонии нападающий не задержался: уже на флажке трансферного окна-2022 уехал в «Челси» за 12 млн евро, но там все сложилось совсем грустно – 3+1 в 22 матчах. После провала за Обамеянгом пришел «Марсель»: инициатором был тренер Марселино, который вынуждено покинул клуб в сентябре − его и заменил Гаттузо.

Пока получается неплохо – лишь три поражения в 13 матчах во всех турнирах, гарантированный плей-офф ЛЕ, шестое место в чемпионате Франции. И запущенный заново Обамеянг.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/Norbert Scanella/Global Look Press; Gettyimages/Julian Finney