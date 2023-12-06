Наингголан ушел в последний клуб чемпионата Индонезии. Как он там оказался?

У него индонезийские корни.

35-летний Раджа Наингголан выпал из большого футбола, но не завершил карьеру. На днях бывший полузащитник «Кальяри», «Ромы» и «Интера» перешел в... «Баянгкару» из Индонезии. Это последняя команда местного чемпионата.

«Когда я узнал, что клуб хочет пригласить меня, я не сомневался ни секунды» – радовался полузащитник.

У Наингголана корни маленького индонезийского народа. Раджа регулярно посещал страну

Раджа Наингголан – индонезиец по происхождению и представитель маленького народа батаков, проживающих на острове Суматра. На индонезийском языке имя Раджа означает король.

Футболист родился в Антверпене в семье бельгийки Лизи Богартс и индонезийца Мариануса Наингголана. Когда Радже было шесть, отец уехал в Индонезию вести бизнес, и игрок воспитывался мамой. Сейчас уже взрослый Наингголан регулярно ездит в Индонезию – это его второй дом.

Когда Раджа выступал за «Рому», итальянский клуб несколько раз пытался зайти в Индонезию – в ноябре 2013-го организовал товарищеский матч со сборной звезд чемпионата (не вышло из-за травмы Франческо Тотти и вызовом нескольких игроков в сборную Италии), а в июле 2015-го все-таки сыграл там выставочный матч. Наингголана поместили на афишу и приглашали на пресс-конференции, а сам Раджа тогда сыграл не за, а против «Ромы» – тоже маркетинговый ход.

В самой Индонезии Наингголан – самый популярный футболист. Он поддерживал в соцсетях национальную сборную, говорил о желании желании улучшить местный футбол и даже признавался, что однажды хочет переехать в Индонезию.

В 2016-м Наингголан в очередной раз приехал туда и организовал пресс-конференцию: «Во мне течет кровь батаков, которую мне передал отец. Я горжусь индонезийским происхождением, хоть я и родился и вырос в Бельгии. Это часть моей жизни».

Переход в чемпионат Индонезии – логичное продолжение слов Раджи.

«Баянгкара» появилась в результате бунта внутри другого клуба. А еще у нее было восемь названий за 13 лет – рекорд страны!

Клуб основан лишь 13 лет назад, в 2010-м.

Он появился в результате раскола внутри «Персебаи», другого индонезийского клуба из города Сурабая, одного из старейших и самых успешных в стране. В сезоне-2009/10 «Персебая» конфликтовала с лигой: пришлось несколько раз переигрывать последние туры, команда финишировала предпоследней и вылетела.

Сразу после этого представители клуба объявили, что снимаются с чемпионата, меняют имя на «Персебая 1927» и переходят в Премьер-лигу Индонезии – незаконно созданный турнир, состоявший из еще нескольких местных команд.

Однако не все в клубе согласились с решением: один из руководителей Висну Вардхана покинул «Персебаю», выкупил «Персикубар Вест Кутай» из второй лиги, перевез в Сурабаю и назвал его «Персебая Сурабая» – в честь оригинального. Эмблему тоже позаимствовал.

В 2014-м новодел поднялся в премьер-лигу и даже победил в первой стадии сезона, но провалился во второй. Хотя на контрасте со старой «Персебаей» все равно дела были лучше: после участия в Премьер-лиге Индонезии «Персебая 1927» три года сидела без футбола из-за бана и вернулась лишь в 2017-м.

Но из-за оригинальной «Персебаи» новой «Персебае» пришлось переименовываться. Сначала в «Персебаю Юнайтед», потом в «Сурабаю ДУ», затем в «Бонек Юнайтед», в честь фанатской группировки. Однако группировка заявила, что сохранила лояльность первому клубу, и название поменяли уже на «Сурабаю Юнайтед». И это все за два месяца.

Современная «Баянгкара», включая актуальную эмблему, появилась в 2016-м, когда клубом завладела Национальная полиция Индонезии. Основным цветом стал золотой – отсылка к золотым значкам полицейских, до этого играли в том же, что и «Персебая 1927».

Из-за нового владельца многие невзлюбили клуб, и когда год спустя он победил в чемпионате и завоевал первый титул, болельщики называли его политпроектом и болели за «Бали Юнайтед», набравший столько же очков и закончивший с лучшей разницей мячей, но занявший второе место. Хотя все было по правилам: согласно регламенту чемпионата Индонезии, при равенстве очков первым делом смотрят на личные встречи. В сезоне-2017 «Баянгкара» дважды обыграл «Бали Юнайтед».

С тех пор серьезных достижений у «Баянгкары» нет, звездные игроки тоже не заезжали: самый известный – вингер Паулу Сержиу, поигравший в разных клубах из Португалии.

Игрок статуса Раджи Наингголана здесь точно впервые.

Фото: Gettyimages.ru/Chung Sung-Jun; bhayangkarafc; instagram.com/bhayangkarafc