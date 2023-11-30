Вы это видели?
Блог

Мегаразворот «Интера»: получили 0:3 за полчаса – отыгрались за 20 минут!

серия А Италия серия А Италия
высшая лига Португалия высшая лига Португалия
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Интер Интер
Бенфика Бенфика
Жоау Мариу Жоау Мариу
Марко Арнаутович Марко Арнаутович
Каспер Тенгстедт Каспер Тенгстедт
Футбол Футбол

За «Бенфику» хет-трик у Жоау Мариу!

Еще один камбэк в ЛЧ: «Бенфика» сыграла вничью с «Интером» – 3:3, хотя еще до перерыва вела 3:0 и вообще не переживала.

Ну как так?

«Интер» уложил Жоау Мариу. Хет-трик за полчаса!

Хозяева – команда, не набравшая ни одного очка за четыре первых тура – вдруг полетела. Блистал один человек.

⚽️ 6’ – форвард Каспер Тенгстедт головой сбросил мяч на Жоау Мариу, он точно пробил в дальний нижний угол. Без шансов для Эмиля Аудеро, который подменял Яна Зоммера.

⚽️ 13’ – полузащитник Кристьян Аслани ошибся рядом с штрафной под прессингом Каспера Тенгстедта – датчанин прострелил на Рафу Силву, но мяч прилетел к Мариу. Португалец не простил.

⚽️ 35’ – снова Тенгстедт забросил на дальнюю штангу, а там оказался снова Мариу, чтобы с метра проткнуть. Хет-трик за полчаса!

Жоау – второй игрок в истории Лиги чемпионов, сделавший хет-трик против «Интера». Первым был Гарет Бэйл, вы точно помните его мощный перфоманс из 2010-го. А забеги валлийца по левому флангу наверняка до сих пор снятся Хавьеру Дзанетти.

Для Мариу матч с «Интером» особенный. Жоау – один из главных трансферных провалов в истории клуба: в 2016-м португальца привезли из «Спортинга» за 40 млн евро, а Деку называл Мариу одним из главных талантов мира. Ничего не вышло: через два года игрока отдали в аренду в «Вест Хэм», потом португалец игралв в ЛЧ уже за «Локомотив», а «Бенфике» вообще достался бесплатно.

Но «Интер» отыгрался. Да-да, с 0:3 – и забивал еще быстрее!

Сложно поверить, но «Бенфика» упустила даже такое преимущество.

⚽️ 51’ – подача с углового, мяч отскочил к Марко Арнаутовичу – оставалось добивать с метра. Это первый гол австрийца в ЛЧ аж с 2010-го, тогда еще молодой форвард забивал за «Вердер».

Прошло 4740 дней – самый длинный отрезок между голами в истории турнира.

⚽️ 58’ – защитник Франческо Ачерби подал в штрафную, а там Давиде Фраттези – с лету попал точно в правый нижний угол. Анатолий Трубин не спас.

⚽️ 72’ – «Бенфика» поплыла и привезла себе пенальти. Алексис Санчес не простил и завершил камбэк.

Чтобы сделать 3:3 из 0:3 понадобилось всего 20 минут!

В параллельном матче «Сосьедад» тоже сыграл вничью: не смогли взломать «Зальцбург», хотя Арсен Захарян вышел в старте, у него была пара моментов.

В последнем туре «Интер» и «Сосьедад» разыграют первое место группы D. Итальянцы играют дома – но надо только побеждать, при ничьей впереди за счет разницы мячей будут именно испанцы.

Для «Бенфики» евросезон тоже не закончен: если обыграют «Зальцбург» с разницей в два и больше мячей, выйдут в Лигу Европы.

Новый фэйл «МЮ», еще камбэк в три мяча, детали матча Захаряна. Главное в других матчах ЛЧ

Бенфика Португалия – Интер Италия 3:3 (3:0, 0:3)
Дата проведения
29 ноября, 23.00, «Эштадиу да Луш»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Жоау Мариу, 2:0 – 13 Жоау Мариу, 3:0 – 34 Жоау Мариу, 3:1 – 51 Арнаутович, 3:2 – 58 Фраттези, 3:3 – 72, пенальти Санчес.
БенфикаТрубин, Отаменди, Антониу Силва, Морато, Ди Мария (Томаш Араужу, 89), Жоау Мариу (Шикинью, 90), Рафа Силва (Гоувейя, 90), Флорентину (Кекчю, 79), Жоау Невеш, Эурснес, Тенгстедт (Муса, 79).
ИнтерАудеро, Дармиан (Куадрадо, 67), де Врей (Димарко, 77), Ачерби, Биссек, Карлос Аугусто, Классен (Барелла, 68), Фраттези, Аслани, Арнаутович (Тюрам, 68), Санчес (Мартинес, 79).
Предупреждения:
Жоау Мариу (72), Куадрадо (76), Морато (78).
Удаление:
Антониу Силва (86).

Фото: eastnews.ru/PATRICIA DE MELO MOREIRA, Armando Franca

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тюменец
Это было весело ))
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dario Kaplan
С такой игрой Бенфике делать нечего даже в плей-офф ЛЕ. Надо ехать домой и пытаться выиграть чемпионат.

Странно это все, вроде команда есть, тренер есть, в чемпионате результат есть, а в ЛЧ одно разочарование
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
windcast
Барик мог хоронить шансы Бенфики, теперь надо побеждать РС дома обязательно.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тюменец
Ответ Dario Kaplan
С такой игрой Бенфике делать нечего даже в плей-офф ЛЕ. Надо ехать домой и пытаться выиграть чемпионат. Странно это все, вроде команда есть, тренер есть, в чемпионате результат есть, а в ЛЧ одно разочарование
В прошлом сезоне в ЛЧ с тем же тренером и составом (примерно) отжигали нормально.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sad
Как говориться, мужики повеселились.....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
66 DesignBand
Ответ Dario Kaplan
С такой игрой Бенфике делать нечего даже в плей-офф ЛЕ. Надо ехать домой и пытаться выиграть чемпионат. Странно это все, вроде команда есть, тренер есть, в чемпионате результат есть, а в ЛЧ одно разочарование
псж стайл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кулёс
Ответ 66 DesignBand
псж стайл
три ошибки в слове мю)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий