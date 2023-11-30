Мегаразворот «Интера»: получили 0:3 за полчаса – отыгрались за 20 минут!

За «Бенфику» хет-трик у Жоау Мариу!

Еще один камбэк в ЛЧ: «Бенфика» сыграла вничью с «Интером» – 3:3, хотя еще до перерыва вела 3:0 и вообще не переживала.

Ну как так?

«Интер» уложил Жоау Мариу. Хет-трик за полчаса!

Хозяева – команда, не набравшая ни одного очка за четыре первых тура – вдруг полетела. Блистал один человек.

⚽️ 6’ – форвард Каспер Тенгстедт головой сбросил мяч на Жоау Мариу, он точно пробил в дальний нижний угол. Без шансов для Эмиля Аудеро, который подменял Яна Зоммера.

⚽️ 13’ – полузащитник Кристьян Аслани ошибся рядом с штрафной под прессингом Каспера Тенгстедта – датчанин прострелил на Рафу Силву, но мяч прилетел к Мариу. Португалец не простил.

⚽️ 35’ – снова Тенгстедт забросил на дальнюю штангу, а там оказался снова Мариу, чтобы с метра проткнуть. Хет-трик за полчаса!

Жоау – второй игрок в истории Лиги чемпионов, сделавший хет-трик против «Интера». Первым был Гарет Бэйл, вы точно помните его мощный перфоманс из 2010-го. А забеги валлийца по левому флангу наверняка до сих пор снятся Хавьеру Дзанетти.

Для Мариу матч с «Интером» особенный. Жоау – один из главных трансферных провалов в истории клуба: в 2016-м португальца привезли из «Спортинга» за 40 млн евро, а Деку называл Мариу одним из главных талантов мира. Ничего не вышло: через два года игрока отдали в аренду в «Вест Хэм», потом португалец игралв в ЛЧ уже за «Локомотив», а «Бенфике» вообще достался бесплатно.

Но «Интер» отыгрался. Да-да, с 0:3 – и забивал еще быстрее!

Сложно поверить, но «Бенфика» упустила даже такое преимущество.

⚽️ 51’ – подача с углового, мяч отскочил к Марко Арнаутовичу – оставалось добивать с метра. Это первый гол австрийца в ЛЧ аж с 2010-го, тогда еще молодой форвард забивал за «Вердер».

Прошло 4740 дней – самый длинный отрезок между голами в истории турнира.

⚽️ 58’ – защитник Франческо Ачерби подал в штрафную, а там Давиде Фраттези – с лету попал точно в правый нижний угол. Анатолий Трубин не спас.

⚽️ 72’ – «Бенфика» поплыла и привезла себе пенальти. Алексис Санчес не простил и завершил камбэк.

Чтобы сделать 3:3 из 0:3 понадобилось всего 20 минут!

В параллельном матче «Сосьедад» тоже сыграл вничью: не смогли взломать «Зальцбург», хотя Арсен Захарян вышел в старте, у него была пара моментов.

В последнем туре «Интер» и «Сосьедад» разыграют первое место группы D. Итальянцы играют дома – но надо только побеждать, при ничьей впереди за счет разницы мячей будут именно испанцы.

Для «Бенфики» евросезон тоже не закончен: если обыграют «Зальцбург» с разницей в два и больше мячей, выйдут в Лигу Европы.

Фото: eastnews.ru/PATRICIA DE MELO MOREIRA, Armando Franca